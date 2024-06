Nước giặt mua trên livestream Quyền Leo Daily bị chê tơi tả, dân tình "quay xe" kháo nhau hủy đơn

Phiên Mega Live 100 tỷ chấn động của vợ chồng TikToker Quyền Leo Daily diễn ra liên tục trong 17 giờ đồng hồ từng là chủ đề phủ sóng trên khắp các nền tảng mạng xã hội cách đây 1 tháng.

Để đạt được con số siêu khủng này, hai TikToker đã liên tục tung ra những deal độc quyền, giá ‘rẻ như cho’ để hấp dẫn và kích thích người xem mua hàng. Các sản phẩm được bán ra thì đa dạng ở các ngành: Từ đồ gia dụng, đồ điện tử công nghệ đến thực phẩm...

Tuy nhiên mới đây, người tiêu dùng nổ ra tranh cãi khi nói về một item xuất hiện trong phiên live 100 tỷ này. Đó là nước giặt xả quần áo. Cụ thể, số đông khách hàng săn thành công deal nước giặt "mua 2 tặng 4" đồng loạt "tố" chất lượng sản phẩm không như mong đợi.

Người mua đăng đàn chê sản phẩm, hàng loạt bình luận tán thành

Cụ thể, trong phiên Mega Live diễn ra vào 5/5, vợ chồng TikToker Quyền Leo Daily đã giới thiệu một dòng nước giặt xả thế hệ mới với deal giá siêu hời khi mua 2 túi nước giặt 2 lít hồng sẽ được tặng ngay 3 túi nước giặt 500ml xanh và 1 hộp viên giặt, tổng giá trị 590.000đ giảm xuống chỉ còn 299.000đ.

Ngay khi vừa công bố, đây đã trở thành 1 trong những deal hot nhất độc quyền của 2 TikToker.

Deal nước giặt của nhà Quyền Leo Daily

Theo như những lời quảng cáo "có cánh" tại phiên live thì sản phẩm này: "Sử dụng công nghệ giặt xả châu Âu, lưu hương 120 tiếng đồng hồ, công nghệ nano kháng khuẩn bạc... Mùi rất sang, thơm hơn cả nước hoa..."

Thế nhưng theo trải nghiệm của các khách hàng thì không có sự "thần thánh" nào ở đây cả. Thậm chí một người dùng còn lên hẳn clip review về loại nước giặt này và khẳng định "mất niềm tin" vì sản phẩm: Loãng loẹt, ít bọt và giặt xong bay mùi ngay.

Khách hàng tố chất lượng sản phẩm

Dưới phần bình luận, những người đùng từng trải nghiệm qua dòng nước giặt này lên tiếng đồng tình với tài khoản nói trên, có người còn thẳng thắng nói rằng đây là "nước giặt chán nhất" trong các loại từng sử dụng.



Bình luận đồng tình của cư dân mạng

Sản phẩm tiếp tục xuất hiện tại Mega Live 150 tỷ: Quyền Leo Daily tranh cãi với nhãn hàng trên sóng, netizen muốn hủy đơn

Ngày 6/6, TikTok Quyền Leo Daily tiếp tục mở 1 phiên Mega Live, lần này con số mong muốn lên đến 150 tỷ với nhiều quà tặng khủng như ô tô, máy tính bảng,... Và sản phẩm nước giặt nói trên tiếp tục là một trong những deal "hot hit" xuất hiện tại đây. Tuy nhiên có một "drama nhẹ" xảy đến khi hai vợ chồng nhà TikToker đã có màn tranh cãi nảy lửa với đại diện nhãn hàng nước giặt để đưa ra deal khủng dành tặng cho khách hàng.

TikToker tranh cãi với đại diện nhãn hàng nhằm lấy được deal giá siêu hời cho người mua

Cuối cùng, deal chốt là nếu mua 1 túi nước giặt xanh 2 lít và 1 túi nước giặt hồng 2 lít sẽ nhận được quà tặng 3 túi nước giặt xanh 500ml và 1 viên giặt với giá 299.000đ, áp voucher sàn sẽ còn khoảng gần 260.000đ, lý do của việc thay đổi này là do nước giặt túi xanh sẽ có giá nhỉnh hơn so với loại còn lại.

Tuy nhiên, trước loạt review chê bôi của loạt người mua trước đó thì dân tình đang đồng loạt "quay xe" muốn hủy đơn vì cho rằng sản phẩm này kém chất lượng và dù có deal hời đến mấy cũng không xứng đáng với giá tiền

Netizen rủ nhau hủy đơn cho sản phẩm nước giặt xả

https://kenh14.vn/nuoc-giat-mua-tren-livestream-quyen-leo-daily-bi-che-toi-ta-dan-tinh-quay-xe-khao-nhau-huy-don-2024060614471098.chn