Nữ vận động viên cầu lông nhiều lần bị hiếp dâm tại Trung tâm huấn luyện TDTT Hà Nội

VKSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Công (SN 2008, trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 142 BLHS.

Cùng thực hiện hành vi hiếp dâm với Nguyễn Văn Công là Nguyễn Tiến Th. (SN 2010, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên ở thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, nhà chức trách xác định Th. chưa đủ 14 tuổi, dưới mức chịu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Hà Nội đã chuyển tài liệu liên quan và văn bản đến TAND quận Nam Từ Liêm, đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa Th. vào trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

(Ảnh minh hoạ)

Theo cáo trạng vụ án, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Tiến Th. và nạn nhân là em L. (SN 2010) đều là vận động viên cầu lông Hà Nội, được bố trí tập luyện, sinh hoạt tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội (Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm).

Do đang trong độ tuổi phát triển sinh lý, lại thường xuyên truy cập vào các trang "web đen" để xem nên quá trình ăn, ở, sinh hoạt cùng nhau tại Trung tâm huấn luyện, Công và Th. nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em L.

Tối 10/6/2022, Th. rủ Công tìm đến phòng ở của em L., lấy lý do phòng tắm hỏng, xin tắm nhờ để vào trong. Khi tắm xong, hai người thay nhau giữ tay chân khống chế, hiếp dâm L., khi xong việc còn đe dọa "không được nói cho ai". Sau đó hai đối tượng này còn nhiều lần xâm hại em L.

Nhà chức trách xác định, tổng cộng em L. bị xâm hại 11 lần, trong đó phần lớn xảy ra ở Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội. Những lần khác là khi đi thi đấu tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Do nhiều lần bị xâm hại, em L. có biểu hiện tâm lý bất ổn. Gia đình đã gặng hỏi và biết được sự việc nên trình báo với cơ quan công an. Ngày 22/5/2024, gia đình em L. đã gửi đơn tố giác hành vi của Công và Th. đến Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, đề nghị xử lý theo pháp luật.