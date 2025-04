Nữ thần nhan sắc Hàn Quốc mặc "nội y xuyên thấu" đi sự kiện: Tôi muốn mang tới sự khác biệt

Hồi tháng 2 năm ngoái khi tham gia Milan Fashion Week 2024, Moon Ga Young gây chú ý với outfit xuyên thấu bị netizen nhận xét là "không khác gì nội y". Gần đây, khi tham gia chương trình You Quiz On The Block, Moon Ga Young đã có những chia sẻ đáng chú ý về bộ trang phục gây tranh cãi này.

Trang phục của Moon Ga Young tại Milan Fashion Week 2024 từng gây ra những ý kiến trái chiều.

Trên chương trình You Quiz On The Block, Moon Ga Young đã có những chia sẻ về trang phục này.

Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ: "Trang phục này là một phần của bộ sưu tập và tôi cũng thích thử thách bản thân. Khán giả hay nghĩ về tôi với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, điềm tĩnh, yêu thích đọc sách. Chính vì thế, tôi muốn thay đổi một chút và mang tới sự khác biệt. Tôi nghĩ bản thân thực sự thích những thử thách. Khi chúng tìm đến, tôi luôn phải ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ".

Một vài hình ảnh của Moon Ga Young tại Milan Fashion Week 2024.

Nói thêm về Moon Ga Young, cô được biết đến là một trong những diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc hiện tại. Moon Ga Young được khen là có gương mặt thiên thần và một body cực kỳ gợi cảm.

Moon Ga Young có lần đầu xuất hiện trên màn ảnh vào năm 2006 với một vai nhỏ trong phim điện ảnh Bloody Reunion. Khi đó, Moon Ga Young mới là một cô bé 10 tuổi mà thôi. Đến khi trưởng thành, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đi lên từ những vai phụ để rồi có các vai chính được khán giả nhớ tới, nổi bật nhất là Lim Joo Kyung của Vẻ Đẹp Đích Thực. Thời gian qua, Moon Ga Young gây chú ý với màn kết hợp cùng mỹ nam Choi Hyun Wook trong phim lãng mạn Kẻ Thù Dấu Yêu.

Nguồn: Chương trình You Quiz On The Block