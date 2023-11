Nữ streamer "lười" nhất làng game, sau một năm "off sóng" mới thừa nhận lý do

Là một trong những nữ streamer Liên Quân đời đầu, Hạ Mi tên thật là Nguyễn Thu Minh, sinh năm 1993 ghi dấu ấn với nét đẹp ngây thơ, trong sáng cùng phong cách nói chuyện cuốn hút của mình, cô nàng thu hút được một lượng fan đông đảo. Sau khoảng thời gian theo đuổi nghề streamer, đến nay Hạ Mi đã sở hữu lượng fan "khủng" với hơn 1,1 triệu người theo dõi trên fanpage.

Còn nhớ, hồi đầu năm, Hạ Mi phấn khởi thông báo đến fan của mình về việc bản thân đã hoàn thành được rất nhiều mục tiêu, trong đó thành công lớn nhất là việc cô và bạn trai chính thức về chung một nhà sau 12 năm hẹn hò và có một tổ ấm riêng. Khi ấy, Hạ Mi chia sẻ:

"Vừa kịp trước tuổi 30, vậy là Mi đã có chồng rồi nhé. Những tấm ảnh đầu tiên của hai vợ chồng tại tổ ấm nhỏ nhỏ xinh xinh sau hơn một năm chờ đợi. Giờ thì chuẩn bị cày rank cho mùa mới với anh em thôi" - Hạ Mi hạnh phúc tâm sự trên Fanpage của mình.

Sau dòng chia sẻ này, fan của cô hiểu được lý do khiến thời gian trước cô nàng vắng sóng live nhiều như vậy, đồng thời kỳ vọng năm mới nữ streamer sẽ sớm comeback. Ấy thế nhưng sau đó mọi chuyện cũng không nhiều tiến triển. Mặc dù fan "khóc thét" vì nhớ nhung, có người còn chê nữ streamer quá "lười", thậm chí than rằng "sắp quên mặt nữ streamer" rồi nhưng chỉ nhận được lời an ủi nhẹ nhàng mà thôi. Trên khắp các nền tảng, Hạ Mi dường như "lặn tăm".

Dẫu vậy, mọi hiểu lầm gần đây đã được hóa giải. Thì ra cô nàng "lười" lên stream là vì muốn dành thời gian tập trung cho thai kỳ khỏe mạnh. Phải đến khi chính thức lên "một cương vị mới", cô nàng mới thông báo đến cộng đồng.

Biết được điều này, người xem đều gật gù thông cảm, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Hạ Mi và gia đình nhỏ.