Nữ sinh viết nghiên cứu khoa học được đăng trên tạp chí danh tiếng, chinh phục loạt học bổng đắt giá

Thành tích học thuật:

Đồng tác giả bài nghiên cứu độc lập được công bố trên tạp chí PLOS One thuộc SCOPUS Q1 về thời trang thân thiện với môi trường "Eco-friendly fashion among generation Z: Mixed-methods study on price value image, customer fulfillment, and pro-environmental behavior".

Thí sinh chung kết, lọt top 0,25% Toàn Cầu (Top 30/~12000) tại cuộc thi Young Tycoons Business Challenge 2022.

Giải Nhì cuộc thi Vietnam Young Community Leaders 2022.

Giải Ba Học sinh giỏi Tiếng Anh cấp Tỉnh (lớp 9).

Hoạt động ngoại khóa:

Thành viên dự án KOMBY - dự án khởi nghiệp làm da thuần chay từ giấm ăn (Scoby) để thay thế da truyền thống không thân thiện với môi trường. Đây là dự án giúp nhóm đạt được thành tích cao từ các cuộc thi nêu trên.

Chủ tịch CLB The Eco-Warriors (CLB Môi trường) - xây dựng các hoạt động thu gom và hướng dẫn tái chế sản phẩm, dự án gây quỹ từ sản phẩm DIY cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia chương trình Sustainable Entrepreurship Followship (được học bổng 100%) để tham gia huấn luyện về khởi nghiệp phát triển bền vững.

Trưởng ban Tài chính CLB Tiếng Anh Hưng Yên và Dự án The YOLO.