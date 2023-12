Nữ sinh lớp 8 ở Long An bị nhóm bạn đánh hội đồng, lột áo ở công viên

Ngày 18/12, thông tin từ UBND huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT và Công an huyện khẩn trương xác minh để xử lý nhóm người tham gia đánh học sinh lớp 8 ở công viên. Nguồn tin của Tiền Phong xác nhận Công an huyện Thủ Thừa đã triệu tập nhóm nam, nữ tham gia đánh hội đồng nữ sinh này để làm việc.

Theo đoạn clip ghi lại, sự việc xảy ra khoảng 10h30 ngày 5/12 tại công viên khu đô thị Garden Riverside Thủ Thừa (Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) với sự tham gia của nhiều người, thành phần khác nhau, trong đó có 6 em học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 của các trường THCS Nhị Thành, Bình An và THCS Thị trấn Thủ Thừa cùng một số thanh thiếu niên khác.

Theo đó, khi em L.G.H (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nhị Thành, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa), đang ngồi xổm trên nền gạch nói chuyện thì bị một nữ sinh đứng đối diện dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, lưng, cổ.

Sau đó, nữ sinh này đè H. xuống nền gạch và dùng tay, chân đấm, đá, đạp liên tục vào bụng, mặt, đầu... H bị đánh tới tấp chỉ biết lấy tay ôm mặt và liên tiếp nói “xin lỗi”.

Lúc này ở xung quanh vẫn có một nhóm học sinh đứng xem và dùng điện thoại quay clip.

Khoảng 2 phút, khi H. vừa đứng dậy thì lại bị hai học sinh gần đó tiến lại cầm nón bảo hiểm xông vào đánh tới tấp vào mặt, đầu, người H. Không thể kháng cự nên H. chỉ biết lấy tay che mặt, ôm đầu và van xin. Dù vậy, nhóm bạn vẫn không buông tha, tiếp tục đè H. xuống nền gạch lột áo.

Sau khi bị đánh H. đã nhờ một người đưa về nhà và được gia đình chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An. Theo bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, bệnh nhi L.G.H bị chấn thương đầu, cổ và đa chấn thương trên cơ thể.

Theo Phòng GD&ĐT huyện Thủ Thừa, vào ngày 7/12, phụ huynh học sinh em L.G.H (học sinh lớp 8 trường THCS Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đến Phòng GD&ĐT phản ánh vụ việc con ông bị nhiều học sinh đánh. Sau khi nắm sự việc phòng Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu hiệu trưởng của 3 trường THCS nói trên tích cực phối hợp với phụ huynh học sinh, công an Thị Trấn, công an Nhị Thành cùng Công an huyện Thủ Thừa khẩn trương xử lý giải quyết vụ việc.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện cho biết khi có kết luận cuối cùng về vụ nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo giữa công viên, Phòng GD-ĐT và Công an huyện sẽ báo cáo về UBND H.Thủ Thừa; đồng thời đề xuất hướng xử lý theo quy định pháp luật.