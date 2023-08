Nữ sinh lớp 11 thành công chinh phục 8.5 IELTS: Xuất phát điểm là lợi thế nhưng không phải tất cả

Một trong những bí ẩn lớn nhất của ngôn ngữ, đối với em, chính là việc chúng ta thường có thể tập trung hết sức và phát âm chính xác một từ nào đó. Tuy nhiên, khi kết hợp chúng thành một câu nói hoặc viết hoàn chỉnh, lập tức sẽ có những sự thiếu tự nhiên hoặc mất đi tính chính xác. Nếu chỉ xét về những ngữ pháp cơ bản như việc phải thêm s hoặc es sau một số động từ, sẽ thấy việc học tiếng Anh không quá khó khăn. Nhưng khi chúng ta phải nói chính xác gần như tất cả các động từ trong một bài nói 15 phút của kì thi IELTS, và chúng ta chỉ có một khoảnh khắc chóng vánh khi quyết định có đọc chữ s, hay es, hay ed cuối động từ hay không, thì mọi thứ trở thành một thử thách rất khó để chinh phục. Đây là một trong những kiến thức đầu tiên mà em được tiếp xúc khi bắt đầu hành trình IELTS của mình tại The Forum, nơi em đã dành gần 1 năm để hoàn thiện các kỹ năng của mình.



Dựa vào những lời dặn đó đầu tiên đó, em đã nhận thấy rằng việc có được một phản xạ tự nhiên là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Do từ 6 tuổi em đã được bố mẹ cho tiếp xúc với tiếng Anh, nên em phần nào có lợi thế về yếu tố phản xạ. Yếu tố này giúp em có thể tập trung nhiều hơn vào việc phát triển ý tưởng nói, thay vì phải chú ý quá nhiều đến sự chính xác của từng chữ trong câu. Vì vậy, kinh nghiệm đầu tiên em có thể chia sẻ chính là hãy tạo ra một môi trường mà ở đó sự phản xạ là ưu tiên hàng đầu. Đối với các bạn trẻ nhỏ, việc tham gia các môi trường có sử dụng tiếng Anh, hay đối với các bạn đồng trang lứa của em, việc có các nhóm nói và học tiếng Anh sẽ rất có lợi.

Tuy nhiên, phản xạ có thể là trở ngại trong một số trường hợp. Bởi vì phản xạ là thói quen, và thói quen có thể chính xác hoặc không. Nên nếu như chúng ta đã có phản xạ, việc chỉnh sửa nó để phù hợp với tiêu chí của các kỳ thi quốc tế, hoặc phù hợp với ngữ cảnh cần sử dụng sẽ rất khó khăn. Khi em bắt đầu học IELTS, việc phải điều chỉnh cách nói và viết theo đúng yêu cầu của kì thi khiến em rất mất thời gian, và cần phải tập trung thì mới có thể điều chỉnh được.

Chính vì vậy, ngoài sự phản xạ, chúng ta cũng cần có khả năng thích ứng và chọn lọc kiến thức, để từ đó có thể tiến bộ trong việc học tiếng Anh.

Một trong những nỗi lo không chỉ của riêng em, nhưng là của nhiều bạn học sinh khác, cũng như những bậc phụ huynh, đó chính là liệu phải đặt áp lực chinh phục một số điểm IELTS nào đó, hay một giải thưởng nào đó, có giúp ích cho việc học không, hay sẽ làm các bạn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, và không còn muốn cố gắng nữa.



Với bản thân em, hành trình đặt chân vào trường chuyên Lê Quý Đôn chính là câu trả lời. Trước khi vào trường, em vẫn nghĩ rằng áp lực sẽ đến chủ yếu từ thầy cô, và bản thân ai cũng phải hoàn thiện và cố gắng nếu không muốn bị tụt lại ở sau. Nhưng khi đã vào trường, thứ áp lực mà em cảm thấy lại xuất phát từ bên trong, từ chính mong muốn được hoàn thiện kiến thức của mình, và từ niềm cảm hứng đến từ những bạn học khác trong lớp, mà ở đó ai cũng muốn mỗi ngày trải qua lại phải hoàn thiện bản thân hơn một chút.

Những buổi học chuyên đề, những lần thảo luận các chủ đề tiếng Anh cùng những bạn chung lớp, và những lúc tự xem lại kiến thức của bản thân đã tạo thành một thứ động lực đầy tích cực và không bao giờ ngừng cháy bỏng. Đối với em, việc có được điểm số IELTS cao không phải là mục đích duy nhất, mà đó chỉ là một phần của chặng đường, và phía trước vẫn còn nhiều cột mốc để chinh phục. Chính vì vậy, em không bắt mình phải đạt được một mức điểm cụ thể nào đó, mà em chỉ muốn các kỹ năng có thể hoàn thiện được một cách trọn vẹn nhất. Em mong rằng không chỉ bản thân em, mà tất cả các bạn đều có thể tìm cho mình một lý do để cố gắng hơn, để vực dậy bản thân mỗi lúc thử thách ập đến, thì thành quả chắc chắn sẽ không phụ lòng các bạn.

Một trong những lời dạy của giáo viên IELTS của em chính là trong mọi tình huống, chúng ta phải biết diễn đạt và trình bày ý tưởng một cách dễ hiểu và tự nhiên nhất có thể. Chính vì vậy, em thay đổi quan điểm từ việc cố gắng sử dụng các từ rất khó, các cấu trúc câu phức tạp, thành việc làm sao để các từ vựng và ngữ pháp có liên hệ với nhau, tôn vinh và làm nổi bật nhau. Để làm được việc đó, em biến những việc giải trí của bản thân như xem phim, đọc báo, trở thành những cơ hội để em tìm kiếm cách dùng từ và cấu trúc thật tự nhiên. Em không còn cố chọn lọc các từ vựng khó, mà em cố gắng nắm bắt toàn bộ một cụm từ, một câu hoàn chỉnh, hay một diễn đạt trọn vẹn. Ví dụ như nếu em muốn diễn tả rằng dự án này cần phải làm đúng thời gian, em sử dụng cụm: "Time is of the essence" để nhấn mạnh thông tin trên một cách tự nhiên, tạo ra sự thú vị khi giao tiếp.

Về việc xem phim hoặc cái clip giải trí, em cũng cố gắng tạo ra sự đa dạng về chủ đề. Ví dụ các bộ phim hài của Mỹ thường có rất nhiều cách nói dí dỏm, hài hước rất riêng biệt, nhưng các clip về tâm lý học lại có những cụm từ hoặc cách dùng từ rất ít gặp trong đời thường nhưng lại rất cần thiết khi phải diễn đạt các yếu tố liên quan đến cảm xúc hoặc tâm lý của con người.

Đối với bất kì kì thi nào, việc chuẩn bị chiến thuật làm bài là yếu tố bắt buộc. Đối với kì thi IELTS, việc đề thi Đọc và Nghe yêu cầu sự chính xác rất cao cho 40 câu hỏi mỗi phần để đạt được điểm tối đa là rất khó. Bởi vì bản thân em cũng đã gặp những tình huống mà mình sai sót chỉ vì thiếu s hay es cuối câu, hoặc vô tình viết nhầm chữ vào ô điền từ. Về sau, em phát hiện ra các lỗi trên đa phần gặp phải khi em bị rối hoặc gấp gáp về mặt thời gian. Em đã dành hơn 1 năm để học với các giáo viên tại The Forum để khắc phục vấn đề trên, và vì các thầy cô ở đây đều đạt 9.0 tuyệt đối cho kỹ năng Đọc và Nghe, em cảm thấy yên tâm khi áp dụng thử các chiến thuật được dạy.



Tuy nhiên, mỗi người sẽ cần phải điều chỉnh chiến thuật riêng dựa trên kinh nghiệm bản thân. Em đã chỉnh sửa các kiến thức học theo hướng phù hợp với em, và kết quả nhận được rất tích cực.



Trở ngại tiếp theo ở kỹ năng Viết em gặp phải chính là yếu tố thời gian của kì thi IELTS. Chỉ trong 1 tiếng, nhưng các thí sinh yêu cầu phải viết được 2 bài với chủ đề hoàn toàn khác nhau. Trong khi phần một tập trung vào phân tích biểu đồ, lưu đồ, phần hai thường sẽ là nghị luận xã hội. Tổng số chữ cần đến hơn 400 cho cả hai phần thi. Chính vì vậy không chỉ bản thân em, mà các bạn đồng trang lứa cũng gặp nhiều trở ngại trong việc canh cho kịp giờ thi. Vì thường khi mình viết khúc trên không kịp, khúc dưới sẽ phải viết nhanh và ẩu dẫn đến những sai sót. Vì vậy, ở kỹ năng này, em tập trung vào việc tiếp thu các cách tiếp cận đặc trưng cho từng dạng bài. Cụ thể, mỗi yêu cầu đề khác nhau sẽ có một cách tiếp cận tiêu chuẩn, và mỗi thí sinh sẽ phát triển ý tưởng sao cho phù hợp với cấu trúc sơ lược đó.

Về kinh nghiệm viết, em học hỏi được rất nhiều từ anh Huy, founder của The Forum, vốn cũng đã có 8.5 IELTS. Anh đã hướng dẫn rằng phải tư duy đơn giản, vì các ý tưởng đơn giản giúp cho người đọc dễ cảm nhận hơn, cũng như dễ phát triển hơn so với các ý tưởng quá phức tạp.

Từ những kiến thức được các Thầy Cô tại trường chuyên Lê Quý Đôn hướng dẫn, cùng những kỹ năng được rèn luyện từ kì thi IELTS, em cũng đã may mắn chinh phục được giải Nhì HSG Quốc Gia môn Tiếng Anh trong năm học 2022-2023 vừa qua. Em xin nhân dịp này được gửi lời cảm ơn đến các Thầy Cô đã dành rất nhiều thời gian giảng dạy, cũng như cô Trà Giang, hiệu trưởng nhà trường, đã hết lòng hỗ trợ đội tuyển chúng em.

Ước mơ của em là trở thành một công dân quốc tế, một hạt giống trẻ tuổi từ đất nước Việt Nam thân yêu có thể đi khắp mọi nơi tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm để quay về xây dựng đất nước. Bằng IELTS ưng ý, đối với em, chính là phương tiện để em thực hiện ước mơ này. Nhưng điều quan trọng nhất chính là nghị lực, sự bền bỉ, và kiến thức mà em đã may mắn được tích luỹ từ sự giảng dạy của các Thầy Cô, Bố Mẹ, gia đình, và cả những người bạn thân thiết. Em tin rằng bằng vốn tiếng Anh tốt, em có thể đem những giá trị Việt Nam đi khắp nơi, và đem lại sự tự hào cho đất nước. Không chỉ em, mà em tin rằng cả thế hệ trẻ các bạn đồng trang lứa cũng có thể làm được như vậy. Cùng nhau, chúng ta sẽ khiến Việt Nam toả sáng.