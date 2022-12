Nữ sinh Long An đạt điểm TOEIC 'khủng' chỉ trong 27 ngày ôn luyện

Trần Thị Thanh Hoa (2001) sinh viên năm 4, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Đại học Tân Tạo vừa đạt điểm TOEIC 2 kỹ năng: 915/990. Hoa chỉ mới bắt đầu có ý định ôn TOEIC tháng 5 năm nay bằng việc làm thử 1 bài test trên mạng khi chưa biết gì về cấu trúc đề thi và được khoảng 680 điểm. Sau đó, bận rộn thực tập khiến Hoa quên luôn chuyện học TOEIC.

Mãi đến đầu tháng 11, khi áp lực chuẩn bị tốt nghiệp gần kề, nữ sinh Long An mới quyết định đi đăng kí thi rồi về ôn luyện. Hoa đăng kí ngày 2/11, ngày 29/11 đi thi. Và kết quả, Hoa đã tăng đến 235 điểm.

Trong TOEIC, số điểm tối đa mà người thi đạt được khi tham gia kỳ thi này là 990 điểm cho cả 4 kỹ năng với phần điểm chủ yếu là của phần nghe và đọc. Tuỳ vào cấp bậc điểm mà năng lực của người thi sẽ được đánh giá như sau: TOEIC từ 100 đến 300: Trình độ cơ bản; TOEIC từ 300 đến 450: Trình độ trung bình; TOEIC từ 450 đến 650: Trình độ khá; TOEIC từ 650 đến 850: Trình độ tốt; TOEIC từ 850 đến 990: Trình độ ngang bằng với người bản xứ.

Ngoài điểm TOEIC đáng nể, Hoa còn có thành tích học tập tốt với GPA 3.81/4.0; Từng nhận học bổng sinh viên tài năng Quỹ ITA của trường ĐH Tân Tạo các năm học 2020, 2021 (mức học bổng 75%). Nữ sinh từng làm Chủ nhiệm CLB Tổ chức sự kiện Đại học Tân Tạo (2020-2021); Phó chủ tịch Hội sinh viên Đại học Tân Tạo (2020-2022). Top 10 sinh viên có hoạt động phong trào tiêu biểu (2019-2020).

Làm thế nào để đạt điểm TOEIC cao?

Về bí quyết ôn tập TOEIC để đạt kết quả khả quan sau gần 1 tháng, Hoa chia sẻ 4 bước quan trọng, đồng thời bật mí thêm một số tips nhỏ:

Bước 1. Quyết định ngày sẽ thi hoặc có thể đăng kí ngày thi trước rồi về ôn để tăng áp lực cho bản thân. Sau khi có lịch thi, hãy lập ra 1 kế hoạch học/làm đề cụ thể như vào ngày đó mình sẽ làm đề gì? Hay học chủ điểm từ vựng/ngữ pháp gì? Phải cố gắng tuân thủ theo kế hoạch.

Bước 2. Tìm hiểu kỹ cấu trúc đề thi và xu hướng ra đề gần đây để có hướng ôn tập. Hoa review lại ngữ pháp theo từng chủ điểm và học 600 essential words for the Toeic (Cái này có app để học luyện). Ở bước này các bạn đã vững kiến thức có thể skip để vào luyện đề luôn.

Tài liệu ETS các năm 2019-2022 và các chủ điểm ngữ pháp: http://tinsy.me/Bb4akX Quizlet do Hoa tổng hợp: https://quizlet.com/_c4cnta?& https://quizlet.com/vn/742471741/ets-vocab-flash-cards/...

Bước 3. Luyện đề & Chữa đề

Luyện đề: Vì chỉ có thời gian 1 tháng nên Hoa đã dồn toàn bộ thời gian vào luyện đề. Nữ sinh cố gắng làm hết tất cả các đề từ năm 2019-2022. Tuy nhiên, Hoa cho rằng, mình không khuyến khích các bạn làm theo "học dồn" như thế này, vì sau khi làm nhiều đề sẽ không có thời gian chữa đề kĩ. Mỗi lần làm đề, Hoa đều bấm giờ như thi thật và dùng loa bluetooth để phát rồi bỏ xa xa ra, tạo cảm giác giống thi thật. Khi ở nhà, Hoa bấm giờ 1h45p để trừ hao. Có 1 sự thật là điểm trung bình của Hoa từ các đề ETS là 916.41 (sát điểm thi thật).

Chữa đề: Sau khi làm xong, Hoa chấm điểm và note lại vào 1 file Exel để tiện theo dõi. Đối với phần nghe, bạn sẽ nghe lại những câu sai, nghe đến khi nào ra đáp án thì thôi, còn nếu không ra thì sẽ nhìn script (lời thoại). Sau đó note lại những từ vựng ở những câu sai.

Đối với phần đọc, sau khi làm xong Hoa sẽ xem các file sách chữa đề chi tiết để xem các giải thích và từ mới được liệt kê trong đó. Việc xem các sách chữa đề chi tiết này rất tiện, vì các thầy cô còn liệt kê cho mình thêm nhiều từ vựng đồng nghĩa với nhau, giúp phát triển vốn từ vựng hơn. Tương tự như phần nghe, Hoa lại note hết tất cả các từ mới ra vở.

Bước 4. Học lại từ vựng từ các đề

Hoa lưu ý, các bạn nên ôn lại các từ vựng mà mình đã note ra.

"Lúc mình chữa đề đã note ra rất kĩ, nhưng lúc làm lại những đề đó lần 2, mình phát hiện ra sai lại những câu y chang như vậy. Chứng tỏ là mình chỉ nhớ những từ đó ở thời điểm vừa làm xong đề thôi, chứ mấy bữa sau quay lại là như mới.

Mình quyết định học từ vựng bằng cách tự kể 1 câu chuyện bằng cách liên kết những từ vựng đó để dễ nhớ hơn, mới đầu cũng khá hiệu quả, tuy nhiên lượng từ vựng ngày càng nhiều nên mình lại lười. Cuối cùng mình bỏ toàn bộ từ vựng mình học lên Quizlet, sau đó ôn lại những từ này vào những lúc rảnh, đến lúc 1-2 ngày trước thi không muốn làm đề thì đem cái này ra học đi học lại. Mình học theo kiểu ráng nhét càng nhiều từ càng tốt, cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày cho đến lúc thi", Hoa chia sẻ.

Một số tips cần nhớ

Làm gì khi bạn không muốn ngồi 1 chỗ 2 tiếng để làm đề? Hoa gợi ý hãy làm mini test.

"Những lúc rảnh mà không muốn ngồi tập trung 2 tiếng đề làm đề nhưng lại cảm thấy có lỗi với bản thân, lúc đó mình làm mini test những part mà mình hay sai như part 2, part 7. Những lúc như vậy mọi người có thể luyện tập mà không ngán. Để tiện lợi hơn, mình tải App English Test TOEIC, trong này tổng hợp rất nhiều đề từ TOEIC và có chia nhỏ ra thành các skill test", Hoa bật mí.

Cách Hoa chia thời gian và thứ tự phần Reading: 8-10 phút đầu: Part 5 7 phút tiếp theo: Part 6 25 phút tiếp theo: câu 200 ngược lên 176 của Part 7 30 phút cuối: câu 146 - 175 Part 7

Đề thi ngày 29/11 của Hoa gồm những nội dung như sau:

Part 1: Có 6 hình với các nội dung:

Người đàn ông đang nâng vali lên đặt vào chỗ để hành lý trên máy bay, Hoa nghe được "lifting the luggage"; Ở quầy thu ngân, người phụ nữ đưa tiền cho nhân viên, "Give the money to cashier"; Có 1 bàn ăn được bày biện, phía sau có bức tranh treo trên tưởng, đáp án là chỉ bức tranh "hang on" trên tường; Có mấy chiếc xe đạp chất lên chiếc xe bán tải, "Bike load on the truck/pile up"; Có 4 người ngồi chung với nhau, đoạn băng mô tả hành động của những người đó, Hoa nghe được câu đúng "Woman is talking on the cell phone"; 2 người đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời, 1 người đang ông đang làm việc với máy tính.

Part 2: Những câu đầu mới vào khá dễ nghe, nhưng sau đó có 1 số câu Hoa nghe xong không biết đáp án là gì, dẫn đến mấy câu sau không nghe kịp.

Part 3: Có thể xem là dễ nhất, Hoa cảm thấy băng đọc rõ và không bẫy nhiều.

Part 4: Phần hình có biểu đồ cột nói về "sales report" gì đó, part này cũng có 1 số bẫy. Phần nghe nếu mọi người không nghe được thì Hoa cho rằng nên cho qua luôn chứ đừng suy nghĩ.

Part 5: Dễ hơn ETS. Hầu như Hoa không gặp từ mới nào. Các chủ điểm ngữ pháp chủ yếu là dạng Danh - Động - Tính - Trạng. Còn từ vựng thì có một số từ như punctual, increase slightly, mere, prior .

Part 6: Hoa không còn ấn tượng gì với part này.

Part 7: Đề không quá dài, nếu mọi người làm đề nhiều và biết canh giờ thì khi thi sẽ không bị ngợp.