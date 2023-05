Nữ sinh giành học bổng hơn 55 tỷ từ 16 trường ĐH Mỹ

Hành trình đến nước Mỹ

Hà An cho biết, khi mới 5 tuổi, em đã nhiều lần chia sẻ với bố mẹ về niềm yêu thích khám phá nước Mỹ. “Từ nhỏ, em rất thích xem phim, nhất là các phim truyền hình nước Mỹ. Em thấy đây là đất nước đa sắc tộc, đa văn hóa… Cũng từ niềm đam mê này em đã ấp ủ ước mơ du học để khám phá đất nước cờ hoa”, Hà An chia sẻ.

Em Nguyễn Phi Hà An - lớp 12 Anh, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Kể từ thời điểm đó, Hà An đã tự lên mạng nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ du học. Bên cạnh việc luyện tiếng Anh, ôn thi các chứng chỉ, đạt điểm cao trên trường thì nữ sinh còn chú trọng tham gia các hoạt động ngoại khoá. Đây từ lâu vốn được xem là một trong những tiêu chí rất lớn của phía các trường Đại học Mỹ trong công tác đánh giá ứng viên.

Từ THCS đến THPT, Hà An là hạt nhân năng nổ của nhiều chương trình thiện nguyện như: bán bánh gai gây quỹ, tặng quà tại làng trẻ mồ côi SOS, bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh, trung tâm bảo trợ Hà Tĩnh, những người cơ nhỡ… Ngoài ra, nữ sinh còn thể hiện thế mạnh về hoạt động xã hội, thể thao trong bộ hồ sơ ứng tuyển. Hiện, cô bạn này đang là Phó chủ tịch CLB Chạm Gen 8; Founder dự án “Chuyến xe yêu thương”, dự án thiện nguyện tại bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh; Phó chủ tịch CLB Âm nhạc Shine, Diễn giả tại nhiều sự kiện học thuật…

Ngoài thành tích học tập tốt Hà An còn là hạt nhân của các hoạt động thiện nguyện của trường.

Từ đầu năm lớp 11, em bắt tay vào chuẩn bị hồ sơ và hoàn thành các chứng chỉ cần thiết để xin học bổng du học. Phương châm lựa chọn các trường của Hà An không theo thứ hạng mà chọn trường có môi trường, cộng đồng phù hợp, có cơ hội việc làm khi ra trường dễ dàng và có sự hỗ trợ nhiều về tài chính cho học sinh quốc tế.

Trong quá trình "apply" học bổng, Hà An phải trải qua 2 vòng là vòng đơn và vòng phỏng vấn. Ở vòng đơn, Hà An cần chuẩn bị bài luận cũng như giấy tờ liên quan mà bên trường Đại học Mỹ yêu cầu. Theo đó, bài luận mới là yếu tố thử thách và khiến nữ sinh trăn trở nhiều nhất. Hà An đã chuẩn bị không dưới 300 bài luận từ những bài luận 50 từ đến cả những bài luận dài hơn nghìn từ. Nhiều bài luận bản thân em phải viết đến lần thứ 21 mới ưng ý.

Hà An cùng các thành viên trong CLB Chạm (THPT Chuyên Hà Tĩnh) kết nối cùng báo GD&TĐ khu vực MTTN trao quà tại làng trẻ SOS.

“Nếu như mình chỉ apply một lần thì sẽ chấp nhận ở mức học bổng từ 30-40%. Trong khi kinh tế gia đình em có hạn, em mong muốn tìm được ngôi trường có thể hỗ trợ toàn phần trong suốt quá trình học. Vì vậy, dù chỉ là những học bổng nhỏ em cũng cố gắng gửi hồ sơ tới các trường”, Hà An bộc bạch.

Một trong những bài luận ưng ý của Hà Anh là viết về một khoảnh khắc hay điều gì đã thay đổi con người bạn. Là một người theo Phật giáo, Hà Anh đã chọn viết bài luận với tựa đầu “Nam mô a di đà phật”. Trong đó có đoạn: “Tôi muốn đem âm nhạc của mình để xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh. Dù là trong khoảnh khắc nhưng phần nào họ cảm nhận được sự an ủi cũng giống như lời niệm Nam mô a di đà phật đã giúp tôi trong cuộc sống”. Bài luận của Hà An đã gây ấn tượng với người tuyển sinh. Ngay trong thư trúng tuyển, đoạn văn này của em cũng được đưa vào với sự tán thưởng tâm đắc của đơn vị tuyển sinh.

Thành công không màu hồng

Từ đầu tháng 3 đến nay, Hà An liên tiếp nhận được thông báo trúng tuyển học bổng từ các trường Đại học, Cao đẳng của Mỹ. Cụ thể, nữ sinh đã được 16 trường Đại học, Cao đẳng danh giá cấp học bổng cho 4 năm học với mức tài trợ thấp nhất là 3 tỷ đồng đến 6,2 tỷ đồng như: Dickinson College, Gettysburg College, Depauw University, Furman University, Michigan State University, Temple University… Tổng giá trị học bổng ước tính lên đến hơn 2,3 triệu USD tương đương 55,5 tỷ đồng.

Một số thư chúc mừng trúng tuyển từ các trường Đại học, Cao đẳng của Mỹ gửi đến Nguyễn Phi Hà An.

Trong đó, trường Dickinson College Augustana College và trường Gettysburg College đồng ý hỗ trợ 100% học phí. Đặc biệt, những ngày đầu tháng 5 vừa qua, Hà An nhận được thông báo tài trợ học bổng 100% Full-ride từ trường Agnes Scott College với trị giá hơn 6,2 tỷ đồng.

"Học bổng toàn phần của trường Agnes Scott College chỉ cấp cho 1 học sinh quốc tế mỗi năm. Vì vậy, môi trường tranh đua khá khốc liệt. Ngay khi nhận được thư chúc mừng của nhà trường em vẫn không thể tin bản thân mình đã được nhận. Đây cũng là ngôi trường em dự định sẽ đi du học", Hà An hào hứng.

Hà An còn là thành viên của đội tuyển Hà Tĩnh tham dự kỳ thi HSG Quốc gia 2023.

Giành được nhiều thành tích ấn tượng là vậy, cô nữ sinh trường chuyên chia sẻ bản thân ngoài sự kiên trì thì bản thân em không có bí quyết gì đặc biệt. Khi lên THPT, nữ sinh trường chuyên cố gắng cân đối giữa việc học trên lớp và tham gia các hoạt động ngoại khóa để thử sức bản thân, tìm kiếm lĩnh vực yêu thích.

Đến đầu năm học lớp 12, khi chỉ còn khoảng 3 tháng để hoàn thiện hồ sơ xin học bổng, Hà An thấy “ngợp” vì còn quá nhiều việc phải làm. Vừa tham dự đội tuyển HSG Quốc gia, vừa tiếp tục tự mày mò để kịp thời hạn đăng ký của các trường. Hà An đã nhiều lần bị stress, khủng hoảng vì áp lực từ những kế hoạch bản thân đặt ra.

Có những thời điểm, mỗi ngày Hà An chỉ ngủ được 2 tiếng. Sau những giờ ôn luyện đội tuyển Quốc gia, Hà Anh lại vùi mình tìm tài liệu viết bài luận gửi hồ sơ hay tham gia hàng chục cuộc phỏng vấn. Do chênh lệch múi giờ, những cuộc phỏng vấn kéo dài đến 5h sáng mới kết thúc. Cô học trò cũng chỉ kịp ngủ 2 tiếng trước khi đến trường.

Cô nữ sinh còn có rất nhiều tài lẻ về ca hát và các nhạc cụ.

“Nhiều khi thấy con vất vả quá mẹ cũng khuyên con nên từ bỏ kiếm trường học trong nước nhưng An vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ đến cùng. Vì vậy bố mẹ cũng chỉ biết động viên và luôn ủng hộ từ phía sau”, chị Nguyễn Thị Tố Thu - mẹ Hà An chia sẻ.

Đằng sau nụ cười rạng rỡ của cô gái là nỗ lực vượt bậc để vượt qua khó khăn, thử thách. Trong suy nghĩ của Hà An, gia đình chính là hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh khi khó khăn và chắp thêm đôi cánh để em theo đuổi ước mơ đến tận cùng. Với việc nhận được học bổng từ 16 trường ĐH, CĐ của Mỹ là phần thưởng cho sự nỗ lực bền bỉ của Hà An.

Bố mẹ là hậu phương luôn ủng hộ Hà An theo đuổi ước mơ đến cùng.

Chia sẻ về cô học trò của mình, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan - GV Chủ nhiệm lớp 12 Anh (THPT chuyên Hà Tĩnh) đánh giá: “Hà An là một trong số những học trò giỏi toàn diện, gây nhiều ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Bên cạnh duy trì kết quả học tập xuất sắc, em còn là cán bộ lớp gương mẫu. Trong hoạt động ngoại khóa, em luôn là người truyền cảm hứng và khá đa tài ở nhiều lĩnh vực. Sự nhiệt tình, ham học hỏi, trách nhiệm, dám thử thách, khiến tôi tin rằng dù ở môi trường nào em cũng sẽ phát huy tốt khả năng của bản thân”.

Thời gian này, cùng với việc ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hà An cũng đang tất bật với những kế hoạch, ý tưởng của em mang theo khi đến nước Mỹ.

“Khi nhà tuyển sinh trao học bổng, họ cũng kỳ vọng bản thân em sẽ tạo nên điều mới mẻ góp phần xây dựng hình ảnh và vị thế của nhà trường. Chính vì vậy, em cũng cần có sự chuẩn bị đầy đủ để chứng minh cho nhà trường thấy họ đã lựa chọn đúng”, Hà An tự tin.