Nữ sinh Đắk Nông chia sẻ bí kíp được vi vu tới 7 quốc gia nhờ chọn đúng trường du học

Du học không còn là điều quá xa vời đối với du học sinh Việt Nam. Để đi du học, việc đầu tiên bạn cần làm là trang bị ngoại ngữ tốt. Cùng với đó, bạn cần đạt GPA cao, bài luận xuất sắc và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ấn tượng. Du học mở ra nhiều cơ hội phát triển bản thân, đặc biệt đây là cơ hội được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Không chỉ du học ở một quốc gia, ngày nay nhiều học sinh mong muốn có thể học tập tại nhiều nước trong 4 năm. Đi đến nhiều quốc gia đồng nghĩa với việc sẽ mở mang tri thức và mang đến cho học sinh những trải nghiệm có 1-0-2.

Nếu bạn đang phân vân trong việc chọn quốc gia đi du học với mong muốn được sinh sống và học tập tại nhiều nước thì có thể tham khảo bí kíp chọn trường của Ánh Tuyết, 20 tuổi, quê tại tỉnh Đắk Nông, hiện là sinh viên trường Đại học Minerva (nước Mỹ). Trong 4 năm, Ánh Tuyết được học tập tại 7 quốc gia gồm: Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Đức, Argentina, Anh.

Nữ sinh hiện đang học tập tại Đại học Minerva (ngôi trường tạo điều kiện cho du học sinh được học tập tại nhiều nước trong 4 năm học).

Nữ sinh chia sẻ: "Kinh tế gia đình hạn hẹp nhưng mình khát khao được đi nhiều. Hồi cấp 3, khi được học bổng để đi trao đổi ngắn hạn tại nước ngoài, mình càng quyết tâm cố gắng lên Đại học phải được đi nhiều hơn. Thế nhưng mình cũng biết, mỗi lần đi theo các chương trình trao đổi hoặc học bổng ngắn hạn, mình sẽ phải loay hoay viết hàng loạt bài luận chính phụ, xin thư giới thiệu rồi lỡ khi đi sẽ ảnh hưởng đến chương trình học chính. Vậy thì tại sao không cố gắng vào những trường đại học có chương trình học chính ở nhiều quốc gia? Vậy là mình đã chọn Đại học Minerava để có cơ hội du ngoạn".



Ánh Tuyết đã có lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang tìm hiểu các trường Đại học cho phép sinh viên được học tập, sinh sống, trải nghiệm nhiều quốc gia trong quá trình đi du học.

1. Minerva University (7 nước)

Đứng đầu danh sách là Minerva University. Số lượng đất nước mà học sinh được đến là 7 nước.

- Năm 1: San Francisco (Mỹ), Taipei (Đài Loan- Trung Quốc).

- Năm 2: Seoul (Hàn Quốc), Hyderabad (Ấn Độ).

- Năm 3: Berlin (Đức), Buenos Aires (Argentina).

- Năm 4: London (Anh), San Francisco (Mỹ).

Mỗi kì, sinh viên Minerva lại đến một thành phố khác, đến kì cuối của năm 4 thì về Mỹ để tốt nghiệp Đại học. Vì thế, đây được gọi là Minerva Global Rotation. Để đa dạng Global Rotation, sinh viên và đội ngũ của trường đã đề xuất đến cả một đất nước khác tại Châu Phi. Mặc dù điều này sẽ khó thực hiện trong thời gian gần. Tuy nhiên vào mùa hè, sinh viên Minerva sẽ có chương trình làm việc với các đối tác ở Châu Phi để trực tiếp học hỏi thêm về văn hóa nơi đây.

Đó là về chương trình học chính, còn thực tế thì sinh viên Minerva luôn đi nhiều hơn 7 nước nhờ có visa F-1 và visa châu Âu. Ví dụ vừa qua, nếu không bị nhiễm virus COVID-19, mình đã bay sang Mexico với bạn. Hay các anh chị khóa trên thường bắt xe vòng quanh Châu Âu khi ở Đức. Nếu biết tận dụng, việc đi đến hơn 10 nước trong 4 năm là hoàn toàn có thể.

Ánh Tuyết có cơ hội học tập tại Hàn Quốc.

Nhưng chớ tưởng đến các nước này là để chơi và tìm hiểu văn hóa thông thường. Bài tập của Minerva là dạng location-based assignment, tức là bạn phải áp dụng những kiến thức đã học vào bối cảnh của đất nước đó.



Chẳng hạn, với môn Emperical Analysis, mình phải đi khảo sát và thiết kế một bài nghiên cứu về tác động của mực nước biển dâng đối với người vô gia cư tại San Francisco. Hay với môn Complex System, mình phải đi phỏng vấn người Hàn Quốc và phân tích những lý thuyết triết học liên quan đến Luật phá thai mới sửa đổi tại đất nước này.

Bên cạnh đó, mỗi kỳ, sinh viên được yêu cầu tham gia một Civic Project, được kết nối với 1 đối tác để giải quyết một vấn đề liên quan đến nơi mình đến. Thường thì đây là cơ hội để các bạn network và intern luôn, do Civic Partner thường là người làm ở công ty có tiếng.

Chẳng hạn như kì trước, vì mình muốn tìm hiểu về thiết kế game, đối tác của mình là 1 anh Forbe 30 Under 30 của Mỹ - chủ 1 công ty game ở thung lũng Silicon. Bạn cùng phòng mình thì thể hiện tốt trong lúc làm việc nên cũng được cô partner giới thiệu vào summer research ở Stanford.

2. New York University Abu Dhabi (5 và có thể 6 nước)

New York University nổi tiếng có trụ sở tại nhiều nơi trên thế giới. Trường có 3 trụ sở chính là NYU New York, NYU Abu Dhabi và NYU Shanghai. Ngoài ra còn có các trung tâm giáo dục ở 12 thành phố khác.

Đặc biệt, với NYUAD, tùy vào từng ngành học mà sinh viên NYUAD có thể đi đến 5 hay 6 nước. Ví dụ anh mình học Luật và hiện đang ở NYU London. Nếu không có dịch COVID-19, anh sẽ "đóng đô" lâu dài tại NYU Abu Dhabi và đi Study Away tại các cơ sở giáo dục của NYU như: NYU Paris, NYU New York, NYU Washington DC, NYU Sydney, NYU London,...

Đồng thời, NYUAD còn có chương trình cho sinh viên tham gia kỳ học ngắn hạn ở các quốc gia có trung tâm giáo dục của NYU và cả khu vực khác. Như anh mình đã sang NUS của Singapore vào năm nhất để theo đuổi ước mơ làm trọng tài quốc tế.

Chưa kể, NYUAD còn có một số khóa học được sang các nước khác thi đấu. Anh mình và các bạn học môn Vis Moot (Học về trọng tài thương mại) được đi thi đấu ở Hongkong, Áo và Bahrain cho Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Tiếc rằng do tình hình dịch COVID-19 nên tất cả cuộc thi chuyển sang online, không thể bay đến các quốc gia đó để trải nghiệm. Các năm trước, có nhóm được đi Washington D.C để tham gia 1 cuộc thi luật khác và có một lớp thuộc được đi Thái Lan.

Đi nhiều quốc gia sẽ có những trải nghiệm cực kỳ thú vị!

Việc học ở mọi nơi đảm bảo các học sinh của NYUAD có tư duy toàn cầu và những trải nghiệm học tập thú vị để trở thành "công dân toàn cầu". Đặc biệt, gần như toàn bộ học sinh Việt Nam ở NYUAD được hỗ trợ toàn phần các chuyến đi và nhận tài trợ gần 4000 USD/kỳ để sinh sống. Với số tiền này, nhiều anh chị dư giả tài chính để du lịch khắp vùng Trung Đông và cả EU khi đang du học tại Pháp, Đức, Ý hay Cộng Hòa Séc.

Thêm một điểm cộng nữa là nhà trường hỗ trợ 1000 USD cho học sinh tham gia các hội thảo hoặc cơ hội học mà học sinh cảm thấy có lợi. Trường chi tới 4000 USD nếu học sinh có Unpaid Research Assisstantship và Unpaid Internship tại nước ngoài trong mùa hè.

Lộ trình thường thấy ở NYUAD:

- Năm 1: Abu Dhabi + 1 chuyến exchange ngắn ở nước ngoài.

- Năm 2: Abu Dhabi + 1 Semester ở nước ngoài.

- Năm 3: Abu Dhabi + 1 Semester ở nước ngoài + 1 chuyến exchange ngắn ở nước ngoài.

- Năm 4: Abu Dhabi.

Mình cảm giác như NYU không có gì ngoài tiền. Nếu các bạn muốn chu du vòng quanh thế giới mà còn được nhà trường hỗ trợ phí đi phiêu lưu thì có thể học tập tại NYUAD.

Nói về NYU, không thể không nhắc đến chương trình NYU Global Liberal Studies. Địa điểm chính cho chương trình này là NYU New York. Sinh viên có thể đi tới 2-3 nước khác trong năm nhất và năm ba. Tuy nhiên, hãy đọc kĩ thông tin để không lầm với chương trình 2 năm Liberal Studies Core.

3. World Bachelor in Business - WBB (3 nước)

3 trường đại học Kinh doanh hàng đầu thế giới, 3 lục địa, 3 tấm bằng tốt nghiệp và... 4 châu lục. Trải nghiệm này bạn có thể tìm thấy ở chương trình World Bachelor in Business. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa 3 trường: University of Southern California (Mỹ), Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) và Bocconi University (Ý).

Với những bạn học chuyên ngành Kinh doanh, còn gì tuyệt vời hơn khi bạn vừa được trải nghiệm thực tế vừa có thêm kiến thức về văn hóa, kinh tế, tài chính của các nước khác nhau. Và đặc biệt là bạn còn được làm việc với không chỉ bạn bè cùng lớp, mà còn với bạn bè ở các trường khác, đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Ánh Tuyết tham quan Đại học Yonsei.

Về lộ trình học:



- Năm nhất: University of Southern California, Los Angeles.

- Năm 2: Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.

- Năm 3: Bocconi University, Milan.

- Năm 4: Bạn có thể tùy chọn 1 trong 3 trường trên.

Ở những chương trình khác, bạn chỉ nhận được 1 tấm bằng cử nhân từ trường chính và đi các nước khác học theo dạng study away. Tuy vậy, tại bạn WWB, bạn sẽ được học tại 3 trường và khi tốt nghiệp sẽ được nhận bằng tốt nghiệp từ cả 3 trường. Vậy tại sao lại 4 châu lục? Đó là vì sau năm nhất, sinh viên WBB có thể tới Nam Mỹ cho chương trình Global Social Impact Program nữa.