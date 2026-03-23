Sau gần một năm thử sức kinh doanh, Cát Tường đã chính thức nói lời tạm biệt quán cafe của mình ở quận Gò Vấp (TP.HCM). Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt khi nữ nghệ sĩ vốn được biết đến là người năng động, luôn tìm kiếm những hướng đi mới ngoài nghệ thuật.

Cát Tường chia sẻ: "Sau khi đắn đo, trằn trọc suy nghĩ, Tường đã quyết định tạm ngưng hoạt động của Tiệm Cà Phê Cát Tường 1977! Hẹn gặp quý Khách chụp hình lưu niệm vào 3 ngày 23, 24, 25/3 tại quán nha!

Cát Tường thông báo đóng cửa quán cafe tại gia

Xin chân thành cảm ơn quý khách đã luôn yêu thương và ủng hộ Cát Tường trong hơn 9 tháng qua! Những quý khách đã hẹn hò sẽ ghé mà chưa kịp ghé thì đừng buồn, biết đâu đóng cái này mở cái khác thì sao? Tường cũng sống theo cảm xúc lắm! Có duyên ta sẽ gặp!".

Cát Tường mở quán cafe từ khoảng giữa năm 2025. Cô đã đầu tư khoảng 400 triệu đồng để sửa chữa nhà và thiết kế quán café theo hơi thở thời xưa với tường gạch lộ thiên, mái tôn gỉ sét, trần sùi vữa…

Hình ảnh quán cafe theo phong cách hoài cổ của Cát Tường

Trước khi quyết định đóng cửa quán cafe, nữ nghệ sĩ từng thẳng thắn nói về những khó khăn trong quá trình vận hành quán. Cô chia sẻ: "Tôi cứ tưởng sẽ kinh doanh được nhưng khổ nỗi khách tới uống cafe phải gọi điện trước, có tôi thì mới tới. Tôi bán cafe có 25 nghìn đồng một ly, thì lãi đâu được nhiều" . Theo nữ nghệ sĩ, dù những ngày đông khách nhất, doanh thu cũng chỉ khoảng 3 triệu đồng, sau khi trừ chi phí gần như không có lãi.

Không chỉ vậy, chi phí vận hành cao cũng là áp lực lớn. Cát Tường cho biết cô phải duy trì đội ngũ 5 nhân viên với mức lương tốt, đồng thời thuê thêm bãi giữ xe riêng cho khách, mỗi tháng tốn thêm vài triệu đồng. "Một ngày dù có bán nhiều lắm tôi cũng chỉ bán được 3 triệu bạc… không lỗ là may" , cô nói.

Theo Cát Tường, Tiết Cương là người đã khuyên cô nến đóng quán vì thấy cô mệt mỏi vì kinh doanh

Cuối cùng, Cát Tường chia sẻ: "Mấy hôm nọ tôi nằm suy nghĩ thấy không ổn, làm bao nhiêu cũng không có dư. Mọi người đều bảo tôi thôi đừng làm nữa cho mệt, dẹp hết đi. Nhưng tôi cứ thích kinh doanh. Cái vai của tôi là cứ phải gánh vác lo cho cha mẹ, con cái.

"Gần đây rất nhiều môi giới bất động sản tới hỏi mua cái nhà này của tôi. Họ trả đúng giá tôi đưa ra luôn, chỉ thiếu 150 triệu nữa thôi. Nhưng tôi nuối tiếc, không muốn bán căn nhà này."

"Tới hôm nọ, có một người tới hỏi thuê lại căn nhà này để sửa rồi làm lại quán khác to hơn, đẹp hơn. Tôi đang phân vân quá nên muốn hỏi mọi người".