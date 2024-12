Nữ MC phản hồi thông tin nhận tiền từ bà Harris

Tham gia cuộc trò chuyện tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook của tờ The New York Time vào đầu tháng 12, Alex Cooper, người dẫn podcast Call Her Daddy, lần đầu lên tiếng về tin đồn nhận tiền từ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Trước đó, Washington Examiner đưa tin chiến dịch của bà Harris đã trích 100.000 USD từ quỹ tranh cử hơn một tỷ USD để xây dựng bối cảnh cho cuộc phỏng vấn trên podcast nổi tiếng. Cụ thể, số tiền trên được dùng để biến phòng khách sạn ở Washington, DC giống hệt studio của Alex Cooper ở Los Angeles để Phó Tổng thống Mỹ tiện di chuyển.

Alex Cooper nhắc đến tin đồn với bà Harris tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook. Ảnh: Getty Images.

Người đẹp tóc vàng gọi thông tin trên là “nực cười”. Cô tuyên bố ngay cả studio bản gốc của cô còn chưa tốn đến 6 con số, không có lý gì một trường quay được dựng bằng bìa các tông lại đắt đỏ đến vậy.

“Bằng đánh giá chủ quan, nó thật tuyệt đẹp, nhưng không đẹp đến thế. Nó không giống như làm bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp. Không, nó không phải là 6 con số”, nữ MC sinh năm 1994 nhấn mạnh.

Cuộc phỏng vấn giữa Alex và bà Harris lên sóng vào ngày 6/10. Trước đó, Alex cam kết không bao giờ đưa các chính trị gia lên podcast của mình, vì định hướng của chương trình là tư vấn về các chủ đề như tình dục hay vấn đề thường thức mà phụ nữ quan tâm. Tuy nhiên, cô thay đổi quyết định khi để nữ chính trị gia 60 tuổi lên sóng. Người đẹp giải thích cảm thấy có trách nhiệm với những khán giả nữ của mình trước bước cuộc bầu cử có thể mở ra thời đại mới cho phái yếu.

Tuy nhiên, phản ứng từ cư dân mạng nằm ngoài dự liệu của Alex. Họ tức giận vì 40 phút trò chuyện không giải đáp được những thắc mắc của họ về các vấn đề quan trọng như tình trạng nhập cư bất hợp pháp hay cách chính quyền Biden - Harris giải quyết hậu quả của cơn bão Helene... Thay vào đó, họ phải nghe bà Harris quảng bá về sự nghiệp công tố viên của bà và chỉ trích ông Trump.

Kết quả, cả bà Harris và Alex bị chê cười vì cuộc trò chuyện chỉ thu hút được 933.000 lượt xem. Trong khi đó, sự xuất hiện của ông Trump trên podcast The Joe Rogan Experience vào ngày 25/10 có hơn 52 triệu lượt xem trên YouTube tính đến hiện tại.

Theo New York Post, Call Her Daddy là podcast có thành tích tốt thứ 2 trên Spotify vào năm 2023, chỉ sau podcast của Rogan, và đứng đầu bảng xếp hạng về chương trình dành cho phụ nữ.

Cuộc phỏng vấn giữa Alex Cooper và bà Kamala Harris không thành công như nhiều tập phát sóng khác của Call Her Daddy. Ảnh: Reuters.

Alex không nao núng trước những lời công kích. Cô cho biết những phản ứng dữ dội sẽ không kéo dài và cuộc phỏng vấn hoàn toàn xứng đáng.

Nữ MC cũng đề nghị dành thời gian ngang bằng với ông Trump, nhưng bị Tổng thống Mỹ đắc cử từ chối. Trong khi đó, chiến dịch của bà Harris chủ động liên hệ với Alex để tổ chức và sắp xếp cuộc trò chuyện.

Tương tự, Rogan cũng đàm phán với nhóm của Harris nhưng kế hoạch bị hủy bỏ do nữ chính trị gia từ chối đến studio ở Austin, Texas.