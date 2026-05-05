Nữ diễn viên Việt duy nhất gây chú ý tận Hàn Quốc qua phóng sự về cuộc sống giới siêu giàu

Từng là một trong những gương mặt sáng giá nhất của màn ảnh Việt, Tăng Thanh Hà ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám trước khi bất ngờ rút lui khỏi showbiz khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2012, cô kết hôn với Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, chính thức bước vào cuộc sống dâu hào môn kín tiếng.

Sau hơn một thập kỷ về chung một nhà, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn hiện sinh sống trong một căn biệt thự trị giá triệu đô ngay trung tâm TP.HCM. Không gian mang đậm hơi thở kiến trúc châu Âu cổ điển, được bao quanh bởi khu vườn xanh mát, tạo cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống đô thị. Bên trong, từng chi tiết nội thất đều được chăm chút kỹ lưỡng, vừa sang trọng vừa giữ được sự ấm áp, tinh tế.

Đáng chú ý, tổ ấm này từng xuất hiện trên sóng của đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) trong một phóng sự về cuộc sống xa hoa của tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm từ khán giả quốc tế.

Biệt thự của Tăng Thanh Hà sử dụng tông trắng - be làm chủ đạo, tạo cảm giác sáng sủa và thanh lịch. Không đi theo hướng phô trương hay dát vàng, căn nhà gây ấn tượng bởi sự tinh tế trong từng chi tiết. Nội thất mang hơi hướng châu Âu cổ điển nhẹ nhàng, kết hợp cùng cách bài trí tối giản, giúp không gian vừa sang trọng vừa gần gũi. Dù diện tích rộng lớn và được định giá lên đến hàng triệu USD, tổ ấm của nữu diễn viên vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, có không khí gia đình.

Phòng khách là một trong những khu vực thể hiện rõ nhất phong cách sống của gia chủ. Không gian rộng rãi nhưng không lạnh lẽo, ngược lại mang đến cảm giác ấm áp nhờ cách phối hợp nội thất khéo léo.

Tường trắng kết hợp tranh nghệ thuật treo đối xứng mang đậm hơi thở Á Đông. Bộ sofa tông sáng, bàn gỗ thấp, thảm trung tính và đèn chùm pha lê tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn đủ điểm nhấn. Đặc biệt, Tăng Thanh Hà thường xuyên thay đổi cách trang trí theo từng dịp lễ: từ sắc đỏ vàng rực rỡ ngày Tết đến không khí nhẹ nhàng của Trung thu hay Giáng sinh. Những thay đổi nhỏ này giúp không gian luôn mới mẻ và có "hồn" hơn.

Nếu phòng khách là nơi thể hiện gu thẩm mỹ tổng thể, thì khu vực cầu thang lại là "signature" cá nhân của Tăng Thanh Hà. Thiết kế cầu thang uốn cong mềm mại, bậc gỗ sơn đen kết hợp lan can trắng tạo nên sự tương phản tinh tế.

Không cần trang trí cầu kỳ, chính sự tối giản này lại giúp mọi khung hình tại đây trở nên nổi bật. Đây cũng là nơi cô thường xuyên chụp các bộ outfit hay quay video đăng tải lên MXH - trở thành background quen thuộc gắn liền với hình ảnh của nữ diễn viên trong nhiều năm.

Không gian bếp và phòng ăn trong biệt thự được thiết kế rộng rãi với bàn ăn dài, đủ để tổ chức những buổi tiệc ấm cúng. Tăng Thanh Hà thường tự tay chuẩn bị món ăn, trang trí bàn tiệc với hoa tươi, nến và sắp xếp chỗ ngồi chỉn chu cho từng khách mời.

Chính sự chăm chút này khiến mỗi bữa ăn không chỉ là việc thưởng thức món ngon mà còn trở thành trải nghiệm gắn kết, thể hiện vai trò "người giữ lửa" của cô trong gia đình.

Các phòng ngủ trong nhà được thiết kế phù hợp với từng thành viên. Đặc biệt, phòng của các con mang màu sắc vui tươi, trang trí bằng những hình ảnh đáng yêu, đúng với lứa tuổi. Ngoài ra, trong nhà còn có khu vực đọc sách và vui chơi riêng, tạo điều kiện cho các bé phát triển trong môi trường thoải mái.

Không chỉ thế, là người rất quan trọng việc rèn luyện sức khỏe cả thể chất và tinh thần, Tăng Thanh Hà không quên bố trí một phòng riêng với hệ cửa sổ lớn đón sáng và sàn gỗ rộng rãi chuyên dành để tập yoga.

Một trong những điểm đặc biệt nhất của căn biệt thự chính là khu vườn rộng hơn 100m². Tại đây, Tăng Thanh Hà trồng nhiều loại rau như rau muống, mồng tơi, cải xanh, cùng các loại gia vị như sả, quế, bạc hà. Bên cạnh đó là các cây ăn trái như xoài, ổi, cóc, tắc, chanh…

Khu vườn được bố trí hợp lý để tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp cây phát triển quanh năm. Nữ diễn viên tự tay chăm sóc bằng phân hữu cơ, thường xuyên nhổ cỏ và thu hoạch để phục vụ bữa ăn gia đình. Với cô, đây không chỉ là nơi cung cấp thực phẩm sạch mà còn là không gian thư giãn, cân bằng cuộc sống.

Ngoài ra, sân vườn còn là nơi tổ chức tiệc BBQ, cho các con vui chơi và trải nghiệm việc trồng trọt - một phần quan trọng trong lối sống gần gũi thiên nhiên mà nữ diễn viên theo đuổi.

Bao quanh căn biệt thự là hồ bơi và nhiều khoảng xanh, tạo nên tổng thể thoáng đãng. Đây là nơi cả gia đình thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn. Sự kết hợp giữa nước, cây xanh và ánh sáng giúp không gian luôn dễ chịu, đúng tinh thần "resort tại gia".

Biệt thự của Tăng Thanh Hà không gây ấn tượng theo kiểu xa hoa hào nhoáng, mà chinh phục bằng sự tinh tế và cảm giác sống rõ ràng. Mỗi góc nhỏ trong nhà đều phản ánh một lối sống: gọn gàng, có gu và chú trọng giá trị tinh thần.

Dù đã rời xa ánh đèn sân khấu, "ngọc nữ" ngày nào vẫn khiến công chúng quan tâm - không phải bởi những vai diễn mới, mà bởi cách cô xây dựng một tổ ấm vừa sang trọng, vừa bình yên, đúng nghĩa là nơi để trở về.