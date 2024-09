Nữ diễn viên Việt bỏ học làm người mẫu: "Tôi nhận được nhiều đề nghị khiếm nhã"

Mới đây, tại chương trình Khi ta 20, diễn viên Ngọc Lan đã chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Sự nghiệp của tôi ít sóng gió lắm, có thể nói là khá dễ dàng. Có thể do tôi hay so mình với những số phận ngoài kia hoặc với chính mẹ tôi. Tôi rất yêu mẹ, mẹ hi sinh cả cuộc đời cho tôi nên tôi sợ làm mẹ buồn.

Ngọc Lan

Mẹ tôi rất sĩ diện nên tôi sợ để mẹ mất đi cái sĩ diện của bà. Mẹ tôi làm công nhân, năm nào cũng được nhà máy cho đi chơi với đồng nghiệp, ai cũng mang gia đình theo. Khi tôi còn nhỏ mẹ luôn đem tôi theo và tôi thường được đồng nghiệp của mẹ khen.

Tôi nghĩ mẹ rất hãnh diện về tôi vì tôi cũng xinh xắn, học được. Anh trai tôi thì hơi phá nên mẹ khá buồn. Tôi không muốn lặp lại anh trai mình vì thế nên cứ bước đi chầm chậm mà chắc, cố tránh xa mọi cám dỗ. Tôi muốn mình là niềm tự hào của mẹ".

Nữ diễn viên cho biết thêm, cô sống đàng hoàng, không bị cám dỗ cũng chính là vì mẹ: "Lúc mới vào nghề, tôi nhận được nhiều đề nghị khiếm nhã nhưng tôi từ chối để giữ danh dự, thể diện cho mẹ. Vì thế, cuộc sống của tôi rất bình yên".

Ngọc Lan cũng chia sẻ thêm về cơ duyên gắn bó với công việc nghệ thuật: "Hồi còn học cấp 3, tôi đã có ngoại hình cao ráo, xinh xắn nên thường được tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong trường. Năm học lớp 12, tôi được mặc đồ dân tộc thắp nhang Vua Hùng, có cả báo Mực Tím về trường làm phóng sự. Tôi được chụp hình để lên bìa báo.

Thế là ban biên tập báo Mực Tím liên hệ với mẹ tôi để xin phép cho tôi đi làm người mẫu.

Tính tôi rất tò mò, tôi thi Sư phạm vì tò mò cuộc sống của một cô giáo. Tôi làm người mẫu cũng vì tò mò cuộc sống của người mẫu. Tôi đi chụp hình cho báo Mực Tím không có tiền, chỉ được tặng một bộ đồ.

Tới khi đi diễn show được trả cát xê 150 nghìn, tôi mới ý thức được rằng mình là trụ cột gia đình, cần phải kiếm tiền. Từ đó, tôi đi theo nghệ thuật và tự động bỏ học luôn.

Tôi nghĩ mẹ làm công nhân rất cực nên thấy 150 nghìn của mình là rất to. Tôi muốn đi làm người mẫu luôn để có tiền lo cho mẹ. Trong giai đoạn làm người mẫu, tôi được đi quay MV, diễn chung với mấy chị lớn rồi được mấy chị rủ đi quay MV karaoke.

Ban đầu tôi cũng run nhưng tính rất lì nên không bộc lộ ra. Tôi đi quay karaoke được 300 nghìn đồng một ngày", nữ nghệ sĩ nói.

Ngọc Lan sinh năm 1985, cô có 21 năm gắn bó với nghệ thuật. Mới đây, nữ diễn viên gây bất ngờ khi tuyên bố tạm dừng đóng phim để dành thời gian cho con cái.