Bên cạnh đó, theo truyền thông Trung Quốc, điểm thu hút nhất của Trường lạc khúc là nữ chính Nhan Hạnh do Đặng Ân Hi thể hiện. Đặng Ân Hi sinh năm 2005, 19 tuổi, được đánh giá là có diễn xuất tự nhiên, xinh xắn. Đặng Ân Hi trong phim làm khán giả nhớ tới vai diễn Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi trong Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1. Cả hai được khen xinh như tình đầu, là gương mặt khiến khán giả yêu thích từ lần đầu gặp mặt.