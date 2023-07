Nữ diễn viên oà khóc tố con gái minh tinh bạc bẽo, cấm cửa bà tới hôn lễ vì sợ lộ chuyện cưới thiếu gia tài phiệt

Tối 11/7, nữ diễn viên gạo cội Kim Bu Seon tung hẳn một video "bóc phốt" con gái ruột - nữ diễn viên Lee Ru An (Reply 1994). Trong clip, Kim Bu Seon khóc nức nở tố con gái bất hiếu, làm nhiều việc khiến cô đau lòng, uất ức.

Theo lời Kim Bu Seon, Lee Ru An đã bí mật kết hôn hồi tháng trước ở nước ngoài với thiếu gia tài phiệt đến từ gia đình giàu sụ và có tiếng tăm lừng lẫy. Đáng nói, Lee Ru An nhất quyết không để mẹ ruột tới tham dự ngày trọng đại của đời mình. Bên cạnh đó, mỹ nhân họ Lee vẫn mời bố đẻ và họ hàng bên nội tới hôn lễ. Chưa hết, Lee Ru An còn dọa kiện mẹ ruột ra tòa nếu như bà tiết lộ chuyện cô đã kết hôn với thiếu gia.

Kim Bu Seon khóc lóc tố...

... Lee Ru An bất hiếu, cấm cửa bà tới đám cưới

Kim Bu Seon cũng hé lộ lý do khiến Lee Ru An cấm cửa mẹ đẻ tới đám cưới: "Chắc con bé nghĩ rằng tôi sẽ trở thành vật cản nếu như xuất hiện tại đó".



Chứng kiến sự vô tình, bạc bẽo của con gái, nữ diễn viên họ Kim uất ức thốt lên một câu: "Những tưởng tôi đã nuôi dạy Lee Ru An thành một người con hiếu thảo nhưng hóa ra tôi lại tự tay nuôi dưỡng một con ác quỷ".

Kim Bu Seon bày tỏ sự thất vọng tràn trề với con gái

Được biết trước đây, bà Kim Bu Seon từng báo cảnh sát là Lee Ru An đã bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, phía cảnh sát tuyên bố họ không có nghĩa vụ tìm Lee Ru An về do nữ diễn viên họ Lee là người đã trưởng thành.

Được biết, lúc mới debut, Lee Ru An nhờ có sự hậu thuẫn của mẹ nên mới nhận được vai diễn trong tác phẩm điện ảnh Hwang Jin Yi. Nhưng giờ đây, nữ diễn viên lại có động thái cạch mặt mẹ đẻ, khiến công chúng vô cùng bức xúc.

Drama liên quan tới hai mẹ con Kim Bu Seon (bên phải) và Lee Ru An khiến dư luận dậy sóng

Lee Ru An sinh năm 1988, từng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như Hwang Jin Yi, Reply 1994, Return… Trong khi đó, Kim Bu Seon sinh năm 1961, là diễn viên gạo cội tại Hàn Quốc. Nữ diễn viên ghi dấu ấn trong những tác phẩm như Chim Lửa, Hwang Jin Yi, Monster…

Nguồn: Kbizoom