Nữ diễn viên "kỳ lạ" của showbiz: Học hành bết bát lại bất ngờ thi đỗ THỦ KHOA, từng không thích trẻ con nhưng giờ là mẹ bỉm dạy con siêu khéo

An Nguy (tên thật là Ngụy Thiên An), sinh năm 1987 bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội khi là một Vlogger sở hữu loạt video triệu view như: "Người thứ ba", "Du học sinh", "Khoảng cách giữa các thế hệ"... Cô từng tham gia một số phim điện ảnh như Chờ em đến ngày mai, Chú ơi, đừng lấy mẹ con!...

An Nguy từng gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái khá dài kể lại chuyện học hành của mình. Cô thú nhận rằng mình là người lười biếng, ham chơi. Thậm chí, thành tích bết bát tới mức thầy giáo còn phải lên tiếng khuyên học trò không nên thi tốt nghiệp vì khả năng cao sẽ trượt. Mọi người xung quanh cũng không tin An Nguy có thể đỗ, trừ mẹ của cô.

Tuy nhiên, giai đoạn này nữ Vlogger sinh năm 1987 dường như thay đổi hoàn toàn. Để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, An Nguy rất chăm chỉ, cô thường xuyên thức khuya để học bài. Cô thi đỗ thủ khoa vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Tới năm cuối thì An Nguy lại bỏ ngang. Sau đó cô theo học ngành quản trị khách sạn tại trường California State University Long Beach (Mỹ). Trong thời gian theo học ở Mỹ, An Nguy luôn nằm trong danh sách sinh viên có kết quả học tập tốt và chăm chỉ.



Sau lùm xùm "người thứ ba" với Kiều Minh Tuấn và chuyện tình cảm cùng người yêu đồng giới Alex Nguyễn, An Nguy rời xa showbiz và giờ là bà mẹ một con có cuộc sống viên mãn. Em bé của An Nguy và Alex Nguyễn được đặt tên là Thiên Ý và gọi bằng tên thân mật là bé Bay. Từ khi chào đời, bé Bay đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ vẻ dễ thương cùng những biểu cảm gương mặt hài hước, thú vị.

Nữ Vlogger thoải mái chia sẻ hình ảnh gia đình, các bài viết nêu quan điểm về việc làm mẹ bỉm sữa, kinh nghiệm cá nhân. Quan điểm dạy con của cô cũng nhận được nhiều sự đồng tình và ủng hộ.



Luôn dạy con về những lựa chọn trong cuộc sống, không áp đặt

Trở thành mẹ là một bước ngoặt thay đổi cuộc sống của An Nguy, từ lối sống cho đến tính cách. Nữ diễn viên chia sẻ, mình từng không thích trẻ con, đến khi nhận con nuôi mới có ý định sinh em bé. Tuy nhiên khi có con, bản thân cô có những thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. Không còn hành động cảm tính, mọi chuyện đều cần phải cân nhắc và tính toán một cách cụ thể.

Nhận thấy bản thân và con mình sẽ phải đối mặt với nhiều câu chuyện, thậm chí là định kiến từ xã hội, An Nguy luôn dạy con về những lựa chọn trong cuộc sống. Theo An Nguy, cuộc sống luôn có nhiều lựa chọn và bản thân mỗi người có thể tự do có những lựa chọn của riêng mình. Từ đó, cô luôn cho con được tự do lựa chọn những món đồ chơi hay quần áo mà con thích. Điều này giúp con hiểu được lựa chọn của mình và sống với sở thích của bản thân.

"Mình nhận ra rằng, bất cứ ai, dù là người lớn hay trẻ con đều muốn được làm mọi việc theo mong muốn của mình, hay ít nhất là muốn được nghĩ rằng mình làm việc mà mình muốn chứ không phải do ai bắt ép. Có như vậy chúng mình mới tìm thấy niềm vui trong việc mà chúng mình làm", An Nguy chia sẻ.

An Nguy cho rằng, để làm một người mẹ tốt thì cô cần có sự thấu hiểu, đồng cảm và tìm ra những điểm chung để đồng hành cùng con.

Cũng theo chia sẻ của An Nguy, đa số trẻ em hiện nay phải chịu định kiến rằng bản thân các con phải ngoan, học giỏi thì mới nhận được sự yêu thương từ cha mẹ. Cô cho rằng, đó là một tình yêu thương có điều kiện. Chính vì vậy, nữ diễn viên không muốn áp đặt những định kiến đó với con của mình.



Thay vào đó, cô dành cho con tình yêu thương vô điều kiện và để con sống với niềm vui của mình. An Nguy cho rằng, để làm một người mẹ tốt thì cô cần có sự thấu hiểu, đồng cảm và tìm ra những điểm chung để đồng hành cùng con qua những chặng đường và bước phát triển của con mình.

