Nữ diễn viên hàng đầu lâm cảnh tan cửa nát nhà vì con trai nghiện ngập, tâm thần

Địch Oanh sinh năm 1962, tại Chiết Giang (Trung Quốc). Sau khi vào showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ và MC, cô chủ yếu hoạt động ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc). Địch Oanh từng là mỹ nhân hàng đầu showbiz. Cô gây ấn tượng qua các phim Bao Thanh Thiên 1993, Tân Bao Thanh Thiên 1995, Lôi Đình Nộ, Ngũ Thử Nháo Đông Kinh (vai sư muội Triển Chiêu Xuân Ny), Cửu Đạo Bản. Những năm 2000, cô thường xuất hiện trong các show truyền hình ăn khách như Khang Hy Tới Rồi, Thiên Hậu Cung.



Là ngôi sao có tên tuổi trong lĩnh vực giải trí nhưng Địch Oanh hoàn toàn thất bại trong cuộc sống. Cô có 1 cậu con trai bất tài, tội đồ và hiện đối mặt với cảnh tan cửa nát nhà, hôn nhân đổ vỡ.

Địch Oanh từng là nữ diễn viên, MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Có sự nghiệp thành công nhưng Địch Oanh lại thất bại hoàn toàn trong cuộc sống, đặc biệt là việc nuôi dạy con cái

Con trai rối loạn tâm thần vì nghiện hút, hôn nhân rạn nứt

Theo China Times, tối 1/6, Địch Oanh gây xôn xao khi tuyên bố sẽ ly hôn tài tử Tôn Bằng sau khi bị chồng ruồng bỏ. Cô cho biết đã dọn khỏi nhà, cắt đứt liên lạc với chồng. Nguồn cơn mâu thuẫn giữa Địch Oanh và Tôn Bằng bắt nguồn từ Tôn An Tá - quý tử ngỗ nghịch của cặp sao.

Cụ thể, trong tháng 4, Tôn An Tá đã 3 lần bị bắt giữ ở Thái Lan sau khi đột nhập vào nhà người dân trong tình trạng người trần như nhộng, tinh thần không tỉnh táo đến mức vác ghế sofa lên lau mặt. Cảnh sát cho biết Tôn An Tá đã không làm chủ hành vi vì sử dụng chất cấm. Sau đó, anh được đưa vào viện tâm thần để điều trị. Đến đầu tháng 5, Địch Oanh đã bay sang Thái Lan làm thủ tục đưa con trai về Đài Loan (Trung Quốc).

Tôn An Tá - con trai Địch Oanh và Tôn Bằng - 3 lần bị bắt ở Thái Lan và bị tống vào viện tâm thần vì mất kiểm soát hành vi sau khi dùng chất cấm

Chia sẻ với truyền thông ngày 1/6, nữ diễn viên Bao Thanh Thiên cay đắng cho biết Tôn An Tá đã bị hủy hoại, thần trí bất thường vì sa ngã vào con đường nghiện ngập. "Ngày gặp con trong viện tâm thần, tôi ngã khuỵu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai sau khi An Tá đến Thái Lan sống cùng bạn gái", Địch Oanh nói. Theo Địch Oanh, sau khi về Đài Loan (Trung Quốc), cô tiếp tục đưa con trai vào khoa tâm thần để điều trị rối loạn tâm lý và cai nghiện. Hiện tại, tình trạng của Tôn An Tá đã tốt hơn rất nhiều.

Địch Oanh đã đón con về Đài Loan (Trung Quốc) chăm sóc, điều trị rối loạn tâm lý và giúp Tôn An Tá cai nghiện

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), tài tử Tôn Bằng đã buông bỏ, không còn trông mong gì vào con trai sau khi anh sa ngã lần 2. Nam diễn viên đã không sang Thái Lan cứu Tôn An Tá mặc Địch Oanh ra sức van nài. "Tôn Bằng đã thức tỉnh rồi. Anh ấy quá mệt mỏi với nghịch tử chỉ biết phá không biết làm. Tôn Bằng bất lực vì không dạy nổi con và ngăn cản vợ có hành vi bênh vực, bao che lỗi lầm của An Tá. Cho nên, anh ấy đã để mặc Địch Oanh và Tôn An Tá muốn làm gì thì làm. Suốt thời gian qua, Tôn Bằng không đoái hoài hay thăm nom mẹ con Địch Oanh", nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết.

Thái độ của chồng khiến Địch Oanh bức xúc. Cô liên tục chỉ trích Tôn Bằng và gia đình nhà chồng khiến mối quan hệ của cả 2 tan vỡ. "Làm cha mà không đi cứu con. Chị gái anh ta gặp An Tá cứ như gặp ma. Cô ta bỏ chạy khỏi viện tâm thần. Họ là những kẻ vô lương tâm. Trong lúc con trai tôi cần vòng tay gia đình nhất, họ lại bỏ rơi và làm tổn thương thằng bé", Địch Oanh oán trách chồng và nhà chồng trên truyền thông.

Cùng với sự sa ngã vào con đường nghiện ngập của con trai, cuộc hôn nhân của Địch Oanh - Tôn Bằng cũng đứng trên bờ vực đổ vỡ

Bi kịch từ tình thương con quá mức của Địch Oanh

Tôn An Tá sinh năm 2000, là con trai duy nhất của Địch Oanh và Tôn Bằng. Do trải qua 3 lần thụ tinh nhân tạo mới có con ở tuổi 37 cộng thêm việc từng thiếu thốn tình thương của bố mẹ từ nhỏ, nên khi làm mẹ, Địch Oanh đã dành hết mọi yêu thương cho con mình.

Với sự nuông chiều của nữ diễn viên, Tôn An Tá mãi đến năm 12 tuổi mới được cai sữa và đến tận năm 15 tuổi vẫn còn ngủ chung với mẹ. Địch Oanh từng cho biết con trai mình sau này sẽ phải làm to nên mỗi ngày đều cần ăn thật nhiều cơm và những món đắt đỏ ngay từ khi còn nhỏ. Chính vì vậy, cô sẵn sàng bỏ ra 7 tiếng mỗi ngày, giám sát Tôn An Tá ăn hết lượng cơm dành cho 1 người trưởng thành. Địch Oanh còn không cho con ra khỏi nhà một mình dù cậu bé đã ở độ tuổi thiếu niên. Nữ diễn viên từng cho rằng đây là cách tốt nhất để bảo vệ con, bất chấp những chỉ trích và cả lời khuyên thay đổi cách giáo dục con từ khán giả.

Địch Oanh yêu thương con thái quá, có phương pháp nuôi con kỳ quặc

Thế nhưng, Địch Oanh không ngờ rằng sự nuông chiều con quá mức đã khiến Tôn An Tá phát triển lệch lạc. Năm 18 tuổi, Tôn An Tá lần đầu xa cha mẹ và sang Mỹ du học. Không còn sự giám sát của mẹ, Tôn An Tá trở nên mất kiểm soát. Năm 2018, Tôn Á Tá tuyên bố sẽ xả súng vào trường Trung học Monsignor Bonner (quận Delaware, tiểu bang Pennsylvania). Cảnh sát ngay lập tức khám xét phòng ngủ của Tôn An Tá và phát hiện súng quân sự, túi đựng đạn, áo chống đạn, 29 viên đạn 9 mm. Tôn An Tá bị bắt ở Mỹ.

Vị cảnh sát Mỹ chịu trách nhiệm trong vụ án của Tôn An Tá từng công khai chia sẻ với giới truyền thông rằng, trong suốt 54 năm cống hiến trong sự nghiệp, ông chưa bao giờ gặp kẻ nào lại được trang bị vũ khí nguy hiểm và có lối suy nghĩ phản xã hội như vậy. Với hành vi nguy hiểm và manh động của mình, Tôn An Tá đã bị kết án 10 năm tù, cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn và bị trục xuất về nước.

Khi vừa tròn 18 tuổi, Tôn An Tá đã bị bắt giữ vì tội tàng trữ vũ khí trái phép và đe dọa nã súng tại Mỹ

Những tưởng sau vụ việc, Tôn An Tá sẽ thay đổi và làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, anh tiếp tục lối sống trụy lạc, sa đọa. Năm 2019, Tôn An Tá bị hotgirl Mễ Sa tố vô trách nhiệm, làm cô mang thai nhưng chối bỏ. Đối với scandal của con trai, Địch Oanh vẫn dửng dưng như không và còn tuyên bố với phóng viên rằng: "Chẳng qua con tôi quá đẹp trai nên cây to đón gió lớn (ý nói những người nổi bật thì dễ bị chú ý) mà thôi". Sự bảo bọc mù quáng của Địch Oanh khiến con trai ngày càng phạm phải nhiều sai lầm.

Theo trang China Times, vợ chồng Địch Oanh - Tôn Bằng từng dốc tiền "lót đường" cho con trai vào showbiz. Thậm chí Địch Oanh còn hống hách cho biết: "Một ngày nào đó, Tôn An Tá sẽ còn nổi tiếng hơn cả Thành Long". Tuy nhiên, không 1 ai trong giới giải trí muốn làm việc với kẻ vừa bất tài lại có tiền án như Tôn An Tá. Kế hoạch nâng đỡ con thành sao của Địch Oanh cũng đổ bể.

Do Tôn An Tá không có việc làm, ăn chơi lêu lổng nên vợ chồng Địch Oanh - Tôn Bằng phải nuôi con trai trong những năm qua. Tôn An Tá thậm chí còn tuyên bố sẽ sống bằng tiền của cha mẹ suốt đời vì sợ mệt khi đi làm. Lối sống buông thả và ỷ lại vào cha mẹ của con trai Địch Oanh khiến công chúng lắc đầu.

Dù đã trưởng thành, Tôn An Tá vẫn sống dựa vào tiền của cha mẹ. Anh ăn chơi trác táng, không chịu đi làm vì sợ mệt

