Nữ diễn viên gây sốc khi để túi hiệu, xe hơi nổi mốc xanh, biết lý do mới giật mình

Mới đây, Đinh Ngọc Diệp đã khiến khán giả phát hoảng vì chia sẻ câu chuyện gặp tình huống dở khóc dở cười khi cùng chồng đi quay phim Thám tử Kiên.

Thám tử Kiên là dự án do Victor Vũ làm đạo diễn, Đinh Ngọc Diệp đóng vai trò sản xuất. Khi thực hiện dự án này, Đinh Ngọc Diệp đã đưa 2 con trai cùng ra miền Bắc làm việc cùng mình và chồng. Do cả gia đình 4 người cùng đi quay trong thời gian dài nên nhà Đinh Ngọc Diệp đóng cửa, đến lúc về thì thấy xe hơi nổi mốc xanh. Đến cả túi hiệu, giày và quần áo hiệu cũng xuất hiện tình trạng tương tự.

Đinh Ngọc Diệp chia sẻ hình ảnh xe cứu hộ đến cẩu xe hơi của cô mang đi sửa

Đinh Ngọc Diệp hài hước chia sẻ hình ảnh xe cứu hộ đang đến nhà cẩu xe hơi của cô đi sửa, đồng thời chia sẻ: "Sau 2 tháng về đến nhà, xe mình không hề đề máy, tất cả mọi thứ đều mốc meo hết trơn. Bây giờ phải cẩu xe đi rồi mọi người ơi. Quần áo thì mốc xanh mốc đỏ nhìn rất đáng sợ. Rồi thêm nhà dột, mối mọt đủ thứ hết. Nhưng thôi, cũng tự an ủi là đoàn phim đã có chuyến đi rất an toàn, thuận lợi, vậy cũng may mắn rồi".

Bên dưới bài đăng này, nhiều khán giả động viên, an ủi Đinh Ngọc Diệp. Cũng có không ít người khen nữ diễn viên duyên dáng, hài hước, dù gặp tình huống dở khóc dở cười vẫn vui vẻ, lạc quan.

Những chiếc túi hiệu đắt đỏ của Đinh Ngọc Diệp bị nổi mốc xanh

Thám tử Kiên thuộc thể loại kinh dị - trinh thám với bối cảnh cổ trang, mở đầu bằng chuyện nhân vật Kiên (Quốc Huy) được mời tới một ngôi làng để điều tra một vụ mất tích bí ẩn.

Thám tử Kiên vốn là quan thầy Kiên, thụ lý và điều tra vụ án mạng xảy ra tại nhà quan huyện Đức Trọng trong bộ phim Người vợ cuối cùng (cũng do Victor Vũ đạo diễn). Khi Người vợ cuối cùng ra mắt, Thám tử Kiên là một trong số những nhân vật được khán giả yêu thích nhất. Nhiều khán giả đã đề nghị Victor Vũ làm riêng 1 phần phim cho nhân vật Thám tử Kiên.

Từ những yếu tố này, đạo diễn Victor Vũ đã nảy ra ý tưởng thực hiện một dự án phim quay lại với sở trường của mình, là phim kinh dị, trinh thám, một cuộc phiêu lưu phá án kỳ bí với tên gọi Thám tử Kiên.

Phim dự kiến khởi chiếu từ tháng 5/2025 tại các rạp trên toàn quốc.