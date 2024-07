Nữ diễn viên đuổi chồng CEO hơn 15 tuổi khỏi nhà, 1 nam ca sĩ đình đám phơi bày nguyên nhân đằng sau

Ngày 3/7, Wikitree đưa tin cuộc hôn nhân của nữ diễn viên So Yoo Jin và đầu bếp kiêm CEO nổi tiếng xứ Hàn Baek Jong Won trở thành tâm điểm chú ý. Cặp đôi vướng tin trục trặc mối quan hệ sau 11 năm cưới. Nguồn cơn bắt đầu từ việc So Yoo Jin tham gia show truyền hình trên kênh Channel A. Tại đây, nữ diễn viên chỉ khoe ảnh và kể về cuộc sống của cô và 2 con, không đề cập đến chồng.

Sau đó, nam ca sĩ Heechul cho biết anh đã gặp chồng của đàn chị tại đám cưới Ma Dong Seok vào cuối tháng 5. Thời điểm này, doanh nhân Baek Jong Won cũng chỉ đề cập đến các con. Anh thậm chí còn kể với Heechul rằng đã nhiều lần cãi vã với So Yoo Jin rồi bị cô đuổi khỏi nhà. Dù bực tức với hành động của vợ, Baek Jong Won vẫn cố nén nhịn vì các con. Chia sẻ của Heechul khiến So Yoo Jin sượng mặt, vội vàng phân bua: "Tôi đuổi anh ấy đi? Làm gì có chuyện đó". Kết thúc chương trình, nghi vấn So Yoo Jin và chồng doanh nhân bất hòa lan truyền khắp mạng xã hội.

So Yoo Jin bất ngờ, cười gượng gạo khi nghe Heechul kể chuyện cô bất hòa, đuổi chồng khỏi nhà trên sóng truyền hình

Trước nghi vấn hôn nhân trục trặc, nữ diễn viên So Yoo Jin lên tiếng bác bỏ trên trang cá nhân. Cô chia sẻ ảnh tựa đầu tình cảm vào vai chồng, kèm với dòng trạng thái: "Người vui vẻ thế này trông giống bị đuổi khỏi nhà sao...?".

Nữ diễn viên bác bỏ thông tin cô và chồng doanh nhân rạn nứt mối quan hệ

Trước đó, vào năm 2022, vợ chồng So Yoo Jin và Baek Jong Won đã tham gia chương trình Oh Eun Young Report - Marriage Made In Hell của đài MBC để nhờ chuyên gia tâm lý tư vấn cho cuộc hôn nhân của họ. Thời điểm này, So Yoo Jin lo lắng tâm sự cô và chồng trở nên lạnh nhạt, ngủ riêng với nhau kể từ sau khi họ có con thứ 3.

So Yoo Jin sinh năm 1981, được biết đến qua các phim như Lời Cầu Hôn Ngọt Ngào, Cánh Chim Mùa Đông, Delicious Proposal, Fox and Cotton Candy... So Yoo Jin và Baek Jong Won kết hôn năm 2013. Baek Jong Won sinh năm 1966, hơn vợ diễn viên 15 tuổi. Anh là đầu bếp, nhà sản xuất chương trình nấu ăn và là 1 doanh nhân thành đạt, CEO của loạt nhà hàng nổi tiếng ở Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc). Cặp đôi có 1 con trai, 2 con gái sau 11 năm chung sống.

Vợ chồng So Yoo Jin và Baek Jong Won có với nhau 3 con

