Nữ diễn viên "dao kéo" vì 1 câu phũ phàng của bạn trai và bị biến chứng, sau cùng lại có cái kết bất ngờ

Kim Hye Seon là nghệ sĩ hài nổi tiếng tại Hàn Quốc, thường hóa thân vào các vai diễn người phụ nữ mạnh mẽ. Xuất hiện ở chương trình Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny lên sóng tối 17/10, diễn viên hài sinh năm 1983 đã chia sẻ về những thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống.

Kim Hye Seon từng trải qua mối tình đầu buồn bã, nhiều lần bị bạn trai chê bai, phán xét ngoại hình. Đỉnh điểm là khi tình cũ buông lời phũ phàng: "Em trông nam tính quá, chẳng giống phụ nữ chút nào". Vì câu nói này, nữ diễn viên hài đã đi nâng ngực với hy vọng có thể làm thay đổi cách nhìn của tình cũ về mình.

Lúc đầu Kim Hye Seon tưởng những lời nói của bạn trai cũ xuất phát từ tình yêu, còn đinh ninh rằng đàng trai muốn cô trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng phải tới khi phẫu thuật xong, nữ nghệ sĩ mới nhận ra mình đã nhầm to và yêu sai người. Cuối cùng, Kim Hye Seon quyết định chia tay bạn trai cũ, đặt dấu chấm hết cho mối tình khiến cô chịu nhiều tổn thương. Khi ấy, nữ diễn viên hài cũng đang phải vật lộn với nhiều khó khăn trong sự nghiệp khi cô cảm thấy chán nản với các vai diễn của chính mình.

Vừa trải qua mối tình buồn bã lại cộng thêm công việc không suôn sẻ, Kim Hye Seon chán chường, mắc phải chứng trầm cảm. Có lúc cô thấy tuyệt vọng đến mức muốn tự kết liễu đời mình. Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, nữ nghệ sĩ 8X quyết định chuyển tới Đức sinh sống. Tại nơi đất khách quê người, Kim Hye Seon gặp phải biến chứng hậu phẫu thuật thẩm mỹ khi liên tục đau vùng ngực ngay cả khi chưa vận động.

Cũng trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên hài tình cờ gặp được Stefan - người sau đó đã trở thành chồng cô. Người đàn ông ngoại quốc xuất hiện đúng lúc Kim Hye Seon đang cảm thấy tuyệt vọng, chán nản nhất, đồng thời mang đến những lời động viên, an ủi chân thành cho nữ nghệ sĩ.

Stefan đưa Kim Hye Seon tới bệnh viện để thăm khám và nhận sự tư vấn từ bác sĩ liên quan tới biến chứng hậu phẫu thuật thẩm mỹ của cô. Sau cùng, nữ nghệ sĩ 8X đồng ý tiến hành ca phẫu thuật tháo túi nâng ngực tại Đức. Suốt thời gian Kim Hye Seon nằm ở bệnh viện, Stefan luôn đồng hành cùng cô, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nữ nghệ sĩ Hàn ở nơi đất khách quê người.

Sau khi ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp, Stefan đã đến ôm chầm lấy Kim Hye Seon và vỗ về cô: "Anh nhận thấy trái tim chúng ta ngày càng trở nên gần nhau hơn". Cũng ở thời khắc này, nữ nghệ sĩ họ Kim nhận ra Stefan chính là người đàn ông cô muốn gắn bó trong suốt phần đời còn lại.

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ ấm cúng nhưng không kém phần lãng mạn hồi năm 2018. Suốt 5 năm chung sống, tình cảm 2 vợ chồng vẫn nồng nàn như thuở mới yêu, khiến bao khán giả ngưỡng mộ. Stefan cũng chính là người giúp Kim Hye Seon lấy lại cảm hứng diễn hài, quay lại với các hoạt động nghệ thuật và đồng hành cùng cô trong những thành công của sự nghiệp.

Nữ diễn viên rưng rưng xúc động, bày tỏ lòng biết ơn tới ông xã ngay trên sóng truyền hình: "Anh ấy từng động viên tôi: ‘Em có thể đứng trên sân khấu hài vì em thật sự tài giỏi. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Đó chính là tài năng của em’. Cũng nhờ những lời nói này, tôi đã tìm lại được niềm vui diễn xuất".

Kim Hye Seon là nghệ sĩ hài nổi tiếng ở xứ sở kim chi, ghi dấu ấn nhờ những vai diễn mạnh mẽ, cá tính

Nguồn: Koreaboo