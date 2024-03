Nữ diễn viên bị kiện ra tòa vì ngoại tình với bác sĩ, chính thất đòi bồi thường 3,1 tỷ

Ngày 7/3, Next Apple đưa tin, 1 người phụ nữ tên Trương Thư Duy đã chính thức khởi kiện chồng cô là bác sĩ Phó Nhất Tân và nữ diễn viên An Thần Dư với cáo buộc ngoại tình. Người phụ nữ yêu cầu cả 2 phải bồi thường cho cô 4 triệu TWD (tương đương 3,1 tỷ đồng).

Trong phiên điều trần trước tòa vào ngày 6/3, phía Trương Thư Duy cho biết An Thần Dư và chồng cô quen biết nhau vào tháng 4/2023. Họ lén lút nhắn tin trên nhiều ứng dụng để phát triển tình cảm. Theo Trương Thư Duy, An Thần Dư tìm mọi cách qua lại với chồng cô dù biết Phó Nhất Tân đã có gia đình.

An Thần Dư bị kiện với cáo buộc làm "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác

Đến tháng 7/2023, An Thần Dư xúi giục Phó Nhất Tân bỏ vợ con để xây dựng tổ ấm mới với nữ diễn viên. Trương Thư Duy cho biết cô đã tìm thấy nhóm chat mang tên "Gia đình hạnh phúc" mà An Thần Dư lập ra với chồng cô. Trong nhóm chat, 2 người bàn tính về tương lai của họ và các con. Ngoài ra, An Thần Dư và Phó Nhất Tân còn thảo luận về việc tìm luật sư có kinh nghiệm ly hôn để giải quyết mối quan hệ với Trương Thư Duy. Người phụ nữ cho biết đã giao bằng chứng liên quan tới tòa án.

Trong phiên điều trần ngày 6/3, Phó Nhất Tân và An Thần Dư đều phủ nhận cáo buộc ngoại tình từ Trương Thư Duy. Bác sĩ Phó Nhất Tân cho biết anh và vợ Trương Thư Duy đã đàm phán ly hôn vào cuối năm 2022. Do không thống nhất được việc phân chia tài sản, vụ ly hôn của họ phải tạm gác lại. Vì hôn nhân không còn có thể cứu vãn, chỉ duy trì về mặt pháp luật, Phó Nhất Tân cho biết Trương Thư Duy từng bảo anh đi tìm bạn gái mới. Dù vậy, vị bác sĩ khẳng định trước nay chưa từng phản bội vợ.

Trong khi An Thần Dư cho biết việc cô và Phó Nhất Tân cùng ra ngoài, mở nhóm chat gia đình vì bọn trẻ của 2 nhà là bạn bè thân thiết, thường xuyên rủ nhau đi chơi. Theo An Thần Dư, cô chưa từng có mối quan hệ tình cảm hay ý định kết hôn với chồng Trương Thư Duy. Vì vậy, An Thần Dư tuyên bố cô sẽ nộp đơn kiện Trương Thư Duy tội xúc phạm danh dự nếu người phụ nữ không đưa ra được chứng cứ cô ngoại tình với đàn ông có vợ.

"Tôi với Phó Nhất Tân chỉ là bạn bè. Nhóm chat của chúng tôi có con cái 2 nhà và cả nhân viên của tôi. Trương Thư Duy đã đưa mọi chuyện đi quá xa với vụ ngoại tình do cô ta tưởng tượng ra. Nếu cô ta không đính chính mọi chuyện và công khai xin lỗi, tôi sẽ khởi kiện và đòi cô ta bồi thường như cái cách cô ta đang làm với tôi", An Thần Dư cho biết.

Trong phiên tòa vào ngày 6/3, An Thần Dư phủ nhận ngoại tình với bác sĩ Phó Nhất Tân và tuyên bố sẽ kiện ngược "chính thất" với hành vi vu khống, xúc phạm danh dự

An Thần Dư hoạt động với vai trò diễn viên tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô được biết đến qua phim Falling In Love, The Perfect Girl. An Thần Dư từng kết hôn với thiếu gia của một tập đoàn thực phẩm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô đã đổ vỡ vào năm 2019 vì chồng ngoại tình. An Thần Dư giành được quyền nuôi con.

