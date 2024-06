Trịnh Tịnh Hâm (còn được gọi là Jin) từng là 1 trong những diễn viên tiềm năng của làng giải trí Đài Loan, Trung Quốc. Từng được mệnh danh là "Chúc Anh Đài hiện đại" với vai diễn giả nam trang, nữ diễn viên này nổi lên nhưng lại theo cách đầy tranh cãi. Chẳng ai ngờ nhiều năm sau, diễn viên họ Trịnh chính thức come out, còn tổ chức đám cưới đồng tính đúng với hình tượng như vai diễn năm xưa của cô. Đáng nói, cuộc đời của Trịnh Tịnh Hâm lại không khỏi làm công chúng tò mò vì vướng phải không ít chuyện "dở khóc dở cười", có 1 không 2 trong showbiz.



Tài năng sớm nở tối tàn của showbiz Đài Loan

Ngay khi học năm đầu trường trung học, Trịnh Tịnh Hâm đã được 1 nhà sản xuất săn đón sau khi quay 1 đoạn clip với chị gái. Và chính từ đây, cô đã được mời tham gia chương trình Blackie's Teenage Club. Trịnh Tịnh Hâm 13 tuổi đã được công chúng chú ý nhờ tham gia chương trình giải trí tuyển chọn ngôi sao này.

Chỉ 2 năm sau đó, Trịnh Tịnh Hâm bước chân vào showbiz với vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim Cool Ma và đoạt ngay giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế Trung Quốc. Trong giới giải trí đầy cạnh tranh, trường hợp nổi tiếng nhanh chỉ nhờ 1 vai diễn như diễn viên họ Trịnh thật sự hiếm có. Tuy nhiên, cũng như cụm "sớm nở tối tàn", Trịnh Tịnh Hâm lại không giữ được ánh hào quang cho riêng mình.

Trịnh Tịnh Hâm gây chú ý ngay lần đầu xuất hiện trên sóng truyền hình qua chương trình Blackie's Teenage Club

Chẳng bấy lâu sau màn thể hiện đáng kỳ vọng trên màn ảnh rộng, diễn viên sinh năm 1995 này tham gia vào bộ phim thần tượng Lạc Mất Tình Yêu - tác phẩm gây tranh cãi nhưng cũng thu hút người xem lớn, được mệnh danh là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài phiên bản hiện đại.

Thế nhưng, vai diễn nữ sinh Từ Linh Na cải trang vào học trường nam sinh đã khiến Trịnh Tịnh Hâm vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nguyên nhân không phải nằm ở tạo hình tomboy mà vì diễn xuất của cô. Biểu cảm lố và đơ cứng của nữ diễn viên này bị cho là thảm hoạ. Chính vì vậy sau tác phẩm này, 2 bạn diễn Trần Tường và Khương Triều đều trở nên nổi tiếng, chỉ có mình Trịnh Tịnh Hâm là mãi không thể vụt sáng thành ngôi sao.

Tác phẩm Lạc Mất Tình Yêu là bộ phim thần tượng hot hit một thời, thu hút người xem nhờ chủ đề đầy mới lạ

Tuy nhiên, diễn xuất lố đến mức "í ẹ" của nữ chính Trịnh Tịnh Hâm lại khiến người xem phải ngán ngẩm. Sau vai diễn này, Tịnh Hâm cũng chìm nghỉm giữa dàn sao của bộ phim, trong khi 2 nam chính nổi như cồn

Sau nhiều năm không còn được công chúng chú ý, Trịnh Tịnh Hâm bỗng 1 lần nữa vụt sáng nhờ phần thể hiện xuất sắc trong chương trình truyền hình thực tế về các cuộc so tài thể thao All Star Sports Day mùa thứ 4 vào năm 2022. Hình ảnh Trịnh Tịnh Hâm để tóc ngắn bỗng khiến khán giả nhớ lại vai diễn năm xưa và không khỏi tò mò về đời tư của nữ diễn viên này. Hoá ra, cô đã come out từ lâu.

Không còn để tóc dài như xưa, Tịnh Hâm đã đổi hẳn hình tượng và sống đúng với phong cách bản thân mong muốn sau khi công khai xu hướng tính dục. Chưa hết, khán giả còn bất ngờ hơn khi biết Trịnh Tịnh Hâm đã kết hôn với bạn gái vào năm 2023. Hoá ra, đám cưới của diễn viên này từng khiến showbiz Đài Loan dậy sóng, gây bàn tán rôm rả trên mạng xã hội vì tình tiết "dở khóc dở cười".

Từng có thời gian, Trịnh Tịnh Hâm vẫn để tóc dài và xuất hiện với hình tượng nữ tính

Đến khi trở lại với màn thể hiện xuất sắc trong All Star Sports Day, Tịnh Hâm đã hoàn toàn lột xác với hình tượng mạnh mẽ sau khi come out

Đám cưới đồng tính khiến cả xứ Đài dậy sóng vì... màn ăn diện hở hang của mẹ ruột

Sau khi come out, Trịnh Tịnh Hâm cũng bắt đầu mối quan hệ tình cảm công khai. Dù yêu nhau nhiều năm, phải đến năm 2023, diễn viên họ Trịnh mới công khai với bạn gái người Đức - nhà sáng tạo nội dung tên Aky. Và đến tháng 5 cùng năm, Tịnh Hâm đã tiết lộ tin vui với công chúng sau khi nhận lời kết hôn với bạn gái người Đức. Được biết, diễn viên 29 tuổi đã được Aky cầu hôn trên cáp treo Maokong ở Đài Bắc vào năm 2022 với lời hứa sẽ yêu cô đến suốt đời. Tháng 6/2023, Trịnh Tịnh Hâm và bạn gái Aky chính thức đăng ký kết hôn, trở thành cặp vợ chồng đồng tính hợp pháp.

Đám cưới của cặp đôi đồng tính đình đám Đài Loan này diễn ra trong sự mong chờ của đông đảo khán giả. "Tôi muốn cùng em bên nhau cho đến lúc già đi, muốn em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời!", diễn viên họ Trịnh thề nguyện bên bạn đời. Tuy nhiên, hôn lễ này lại bỗng chốc trở thành tâm điểm tranh cãi vì sự xuất hiện của mẹ ruột Tịnh Hâm trong bộ trang phục bị cho là hở hang, lố lăng và tham vọng chiếm hết sự chú ý của con.

Trịnh Tịnh Hâm hạnh phúc kết hôn cùng bạn gái người Đức, xây dựng tổ ấm cùng 3 chú mèo dễ thương

Tổ chức đám cưới hạnh phúc bên người thương, Trịnh Tịnh Hâm lại bị mẹ ruột giật hết spotlight với bộ trang phục bị cho là lố lăng, phản cảm

Người mẹ 58 tuổi của Trịnh Tịnh Hâm ban đầu định mặc váy trắng trong đám cưới con gái. Nhưng sau khi được chính con gái cầu xin đừng lấn át cô dâu, bà đã từ bỏ ý định ban đầu và chọn 1 chiếc váy bằng lưới pha lê bên ngoài bộ bikini màu xanh để dự hôn lễ. Bức hình chụp gia đình họ Trịnh trong hôn lễ được tung lên mạng sau đó, nhưng lại gây tranh cãi nảy lửa. Phần đông ý kiến đều hướng mũi dùi chỉ trích về phía mẹ của Tịnh Hâm.

"Không thể tưởng tượng nổi mẹ ruột cô dâu sẽ nói gì về điều này", "Nếu tôi là cô dâu, tôi sẽ phát điên mất. Sao lại có kiểu thông gia mặc bikini đến đám cưới con nhỉ?"... Bên cạnh đó, nhiều netizen lại tỏ ra ngỡ ngàng vì vẻ ngoài "hack tuổi" quá đỉnh của mẹ ruột Trịnh Tịnh Hâm. Từ gương mặt trẻ so với tuổi cho đến thân hình thon gọn với vòng eo con kiến, làn da trắng mịn của người mẹ U60 nhà diễn viên họ Trịnh đều làm khán giả phải trầm trồ.

Trang phục mẹ của Trịnh Tịnh Hâm mặc tới đám cưới trở thành chủ đề gây tranh cãi suốt ngày hôm đó. Bên cạnh ý kiến chê bai vì trang phục lố, sắc vóc của bà lại được netizen khen ngợi, không ít người trầm trồ

Sau khi đám cưới kết thúc, mẹ của Trịnh Tịnh Hâm có phát ngôn làm đảo chiều dư luận. "Tôi suy nghĩ rất thoáng. Xã hội giờ thay đổi hết rồi, chẳng còn như xưa", bà cho biết bản thân luôn tôn trọng quyết định của con gái, ủng hộ Tịnh Hâm công khai xu hướng tính dục. Bà cũng hé lộ rằng bà biết xu hướng tính dục của Tịnh Hâm từ khi con còn ở độ tuổi thanh thiếu niên. "Tôi từng nói với nó rằng mọi quyết định của con đều có thể chấp nhận được nếu không gây hại gì đến xã hội".

Netizen cho rằng, mẹ ruột Trịnh Tịnh Hâm có suy nghĩ thoáng nên mới có loạt hành động và cách ăn mặc táo bạo như vậy. Bà cũng không ít lần được con khen ngợi hết lời vì luôn ở cạnh ủng hộ.

Trịnh Tịnh Hâm luôn biết ơn mẹ vì cảm thông, ủng hộ mình suốt sự nghiệp. 2 mẹ con rất thân nhau, luôn gắn bó trong mọi cột mốc quan trọng

Nguồn: HK01, Koreaboo

https://kenh14.vn/nu-dien-vien-15-tuoi-hot-nho-vai-chuc-anh-dai-tham-hoa-28-tuoi-cuoi-dong-tinh-lai-bi-me-ruot-u60-mac-bikini-cuop-spotlight-20240615201953472.chn