Nữ đạo diễn nổi tiếng thán phục BLACKPINK khi xem ké cùng con gái, hot girl khóc oà vì 1 câu của Rosé

Mãn nguyện nhất những ngày này không ai khác ngoài Blinks - fan của BLACKPINK. Ai nấy đều vô cùng hạnh phúc khi được tận mắt nhìn thấy những cô gái đen hồng, hít thở chung bầu khí với idol.

Và quan trọng nhất là những cung bậc cảm xúc đáng nhớ khi được xem BLACKPINK trình diễn, giao lưu. Đây cũng chính là lý do mà khi concert khép lại, rất nhiều sự xúc động đã được chia sẻ.

MC Diệp Chi nổi da gà, thán phục BLACKPINK

Trong khi đó MC Diệp Chi (đạo diễn chương trình Ai Là Triệu Phú) dù chỉ đi đu idol cùng con gái nhưng cũng nhiều lần nổi da gà vì BLACKPINK. Diệp Chi được con gái dẫn vào chỗ ngồi, bật đèn đúng màu trong từng màn solo của mỗi thành viên. Ngược lại nữ MC cũng chịu khó tìm hiểu thông tin, bài hát và theo dõi Instagram của BLACKPINK để “buôn chuyện” với con gái.

“Không khí đêm nay thật tuyệt. Mưa rồi tạnh, tạnh rồi mưa cũng không khiến ai bận tâm nữa. Vì bốn ngôi sao sáng rực đã thu hút mọi sự chú ý rồi. Mỗi người đều lộng lẫy và đáng yêu theo một cách riêng. Xem mà thán phục vì hiểu rằng để điêu luyện, chuyên nghiệp, duyên dáng và... đẹp trong từng khoảnh khắc như vậy là cả quá trình khổ luyện không ngừng. Tui bị nổi da gà vài đợt” - Diệp Chi tâm sự.

Mẹ con Diệp Chi

Rất nhiều nước mắt đã rơi giữa concert

Ngay khi hết chương trình, Châu Bùi đã giải thích lý do cho việc vỡ òa cảm xúc này. Châu cho biết mình bắt đầu khóc khi nghe câu hát của Rosé trong bài On The Ground: “I worked my whole life, Just to get right…” (Tạm dịch: Em đã nỗ lực làm việc cả đời mình, chỉ để đổi lại những điều đúng đắn…).

“Mình vào từng thời điểm sẽ replay 1 vài bài hợp mood trong cả tháng trời, vậy nên cứ đúng bài bật lên là mọi ký ức ùa về cùng những cảm xúc không thể kiềm lại được. Nhưng được khóc ở 1 nơi có 36.000 người là điều lần đầu tiên với mình và thấy thật đã. Không gì bằng được thể hiện đúng cảm xúc không ngại ngùng” - Châu Bùi viết.

Châu Bùi khóc nức nở giữa concert

Không chỉ Châu Bùi, nhiều fan của BLACKPINK cũng không giữ được bình tĩnh, có nhiều cung bậc cảm xúc khi tận mắt xem thần tượng biểu diễn ngay tại Việt Nam. Nếu như TikToker Tina Thảo Thi vừa khóc vừa hát theo idol và cũng không quên thể hiện màn review idol hài hước thì Salim lại đi từ hạnh phúc đến thẫn thờ sau những phần trình diễn mãn nhãn.

Tina Thảo Thi đã kịp đăng loạt clip review idol

"Xem xong về tôi vẫn ngẩn ngơ. Hôm nay cũng không quay chụp gì nhiều để được enjoy cái moment này đúng nghĩa" - Salim viết.

Sướng rơn vì tặng được quà cho idol

Tự mua được vé hàng đầu, tặng được quà cho Rosé, được Jennie nháy mắt,... không từ ngữ nào có thể mô tả được cảm xúc của Hàn Hằng. Vì vậy mà concert đã kết thúc nhưng tâm trí hot girl vẫn không có gì khác ngoài BORN PINK.

Emily và Hàn Hằng

Một fangirl khác cũng có màn đu idol thành công rực rỡ là Sato Than (Thân Ngọc Anh Thư, sinh năm 2003). Vốn chỉ có kế hoạch đi xem concert ngày 1 nhưng vì quá vui nên cô bạn lại mua thêm vé ngày 2. Kết quả là Sato đã tặng được nón là cho Jisoo, nhìn thẳng vào mắt nói cảm ơn và tạo dáng hình trái tim.

Còn gì hạnh phúc hơn khi được đội cùng một chiếc nón với idol

Với không khí thế này thì ai mà giữ được bình tĩnh nhỉ?