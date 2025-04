Bộ phim Hạnh phúc bị đánh cắp do Nhâm Minh Hiền làm đạo diễn hiện vẫn đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tính đến hiện tại, Hạnh phúc bị đánh cắp đã đạt hơn 4 tỷ view trên các nền tảng, đồng thời tạo ra cơn sốt tranh luận về dàn diễn viên gồm Bích Ngọc, Quỳnh Lương, Steven Nguyễn, Thuận Nguyễn.

Trong trích đoạn mới nhất vừa được chia sẻ, Bình An (Bích Ngọc) có màn đối đáp căng đét với Thiên Nga (Quỳnh Lương). Thấy Thiên Nga vung tay tát vào mặt mình, Bình An lập tức chặn lại và mắng cho cô nàng 1 trận. Xem cảnh Bình An đốp chát với Thiên Nga, khán giả thích thú “vỗ tay đen đét”. Một số người bình luận, với loại người độc ác, thủ đoạn không tiếc tình máu mủ như Thiên Nga thì Bình An phải làm mạnh tay hơn nữa.

Bích Ngọc đóng vai Bình An trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp"

Nhan sắc trong veo

Đảm nhận vai nữ chính Bình An, Bích Ngọc đã chinh phục khán giả nhờ nhan sắc trong trẻo, thanh thoát và diễn xuất tự nhiên. Gương mặt cô sở hữu nét đẹp dịu dàng nhưng đầy cuốn hút, đặc biệt là đôi mắt biết nói, giúp truyền tải cảm xúc nhân vật một cách chân thực. Vẻ đẹp của Bích Ngọc thường được so sánh với “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà bởi sự tinh khôi và khí chất nhẹ nhàng.

Trong các cảnh quay cận, cô không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình mà còn bởi khả năng nhập vai, khiến khán giả dễ dàng đồng cảm với hành trình của nhân vật Bình An.

Bích Ngọc sinh ra trong một gia đình khá giả tại Hà Nội, nhưng cô đã chọn sống tự lập từ sớm. Theo bài phỏng vấn trên ZNews, cô dọn ra ở riêng từ năm 18 tuổi, tự mình chi trả chi phí sinh hoạt và học tập mà không dựa vào gia đình. Quyết định này xuất phát từ mong muốn tự do theo đuổi đam mê và rèn luyện tính tự lập. Cha mẹ cô ban đầu không hoàn toàn ủng hộ việc cô theo nghệ thuật, nhưng sau khi thấy sự nghiêm túc và thành công bước đầu của con gái, họ đã dần chấp nhận và trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô.

Bích Ngọc sở hữu vẻ ngoài trong veo, được so sánh với Tăng Thanh Hà

Bích Ngọc từng là sinh viên Đại học Ngoại thương, một ngôi trường danh giá tại Việt Nam. Tuy nhiên, cô đã quyết định Nam tiến để theo đuổi đam mê diễn xuất, tạm gác lại việc học để tập trung cho sự nghiệp nghệ thuật.

Bích Ngọc bắt đầu được chú ý qua vai Út Trong trong phim Đất rừng phương Nam, nơi cô nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và diễn xuất tự nhiên. Trước đó, cô đã tham gia các bộ phim truyền hình như Nhà trọ Balanha và Tình yêu và tham vọng, dù chỉ đảm nhận các vai phụ.

Vai Bình An trong Hạnh phúc bị đánh cắp đánh dấu bước ngoặt lớn, giúp cô khẳng định năng lực với vai nữ chính và thu hút lượng lớn khán giả. Ngoài diễn xuất, Bích Ngọc còn tham gia quảng cáo và chụp ảnh thời trang, góp phần xây dựng hình ảnh đa năng. Cô chia sẻ rằng mình đang nỗ lực học hỏi kỹ thuật diễn xuất từ các anh chị đi trước để hoàn thiện bản thân.

Tin đồn yêu Thuận Nguyễn

Bích Ngọc và Thuận Nguyễn trở thành tâm điểm chú ý của khán giả nhờ vai diễn Bình An và Trung Quân trong bộ phim truyền hình Hạnh phúc bị đánh cắp. Trong phim, cả hai vào vai một cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” với chuyện tình đầy cảm xúc, từ những màn đấu khẩu hài hước đến những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn.

Ngoài diễn xuất ấn tượng trên màn ảnh, Bích Ngọc và Thuận Nguyễn còn khiến người hâm mộ xôn xao bởi những khoảnh khắc hậu trường thân thiết. Các đoạn clip và hình ảnh ghi lại sự tương tác tự nhiên, vui vẻ giữa hai người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn về một mối quan hệ ngoài đời thực.

Khán giả liên tục để lại bình luận như: “Visual đẹp đôi, chemistry đỉnh cao, không yêu hơi phí” hay “Nhìn như đám cưới thật chứ phim gì nữa”. Thậm chí, NSƯT Hạnh Thúy, người đóng vai mẹ của Bích Ngọc trong phim, cũng nhận xét rằng tương tác ngoài đời của cặp đôi “dễ thương y như trên phim”. Những lời khen này càng khiến người hâm mộ thêm phần hào hứng và tin rằng cặp đôi có thể đang phim giả tình thật.

Bích Ngọc và Thuận Nguyễn

Trước làn sóng đồn đoán từ khán giả, Bích Ngọc đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Thuận Nguyễn. Trong một bài phỏng vấn với Dân trí, cô khẳng định rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp, và sự ăn ý trong diễn xuất đến từ sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

“Tôi luôn tập trung hết mình và cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Ngoài đời, tôi và anh Thuận có thể thoải mái trao đổi nên trong phim cũng trở nên mượt hơn. Anh Thuận luôn hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong các cảnh quay,” Bích Ngọc chia sẻ.

Cô cũng bày tỏ sự cảm ơn đến khán giả vì đã yêu mến cặp đôi Bình An và Trung Quân, đồng thời hy vọng bộ phim sẽ mang lại những phút giây thư giãn và ý nghĩa.

Dù Bích Ngọc đã phủ nhận tin đồn tình cảm, sự tương tác tự nhiên và chemistry bùng nổ giữa cô và Thuận Nguyễn vẫn khiến khán giả không ngừng hy vọng. Cả hai hiện chưa có thêm bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến chuyện cá nhân, để lại không gian cho người hâm mộ tiếp tục bàn tán và “đẩy thuyền”.