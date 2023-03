Nữ ca sĩ xinh đẹp mắc ung thư máu, diễn biến bệnh đáng lo ngại

Chiều 14/3, Sports Chosun đưa tin nữ ca sĩ Hello Gayoung (Baek Gayoung) bị chẩn đoán mắc ung thư máu. Đáng chú ý, người đẹp 36 tuổi đang ở trong giai đoạn chuẩn bị cho dự án kỷ niệm 10 năm ra mắt solo.

Trên trang cá nhân, Hello Gayoung tiết lộ về tình trạng sức khỏe của bản thân: "Tôi cảm thấy những cơn đau không rõ nguyên nhân và các dấu hiệu bất thường của cơ thể từ hồi đầu năm nay. Tôi mới nhập viện từ tuần trước. Chỉ trong vòng 1 tuần, cuộc sống của tôi bỗng nhiên bị xáo trộn. Tôi tiến hành các xét nghiệm và được chẩn đoán mắc ung thư máu, ung thư hạch bạch huyết. Bệnh tiến triển nhanh nên tôi bắt đầu thực hiện phác đồ điều trị ngay trong tuần này".

Bệnh viện thông báo rằng Hello Gayoung mắc ung thư máu

Nữ ca sĩ được tiếp nhận điều trị ngay trong tuần này

Hello Gayoung vẫn rất lạc quan, cho biết thêm dự án kỷ niệm 10 năm ra mắt đã tiếp thêm động lực cho cô: "Bệnh này có thể được điều trị nên tôi cũng đang cố gắng từng ngày. Tôi sẽ tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị, chú ý chăm sóc sức khỏe để sớm ngày trở lại với âm nhạc. Năm nay tôi kỷ niệm 10 năm debut và có rất nhiều người hâm mộ đang chờ đón những dự án của tôi".

Hồi tháng 1 năm nay, nữ ca sĩ phải nhập viện để điều trị tình trạng đau bất thường ở vùng mặt sau khi mắc phải COVID-19.

Hello Gayoung từng hoạt động trong ban nhạc Joa Band trước khi chính thức chuyển sang solo từ năm 2013. Nữ ca sĩ 36 tuổi thể hiện nhiều ca khúc của các bộ phim truyền hình trong giai đoạn năm 2016-2022. Ngoại trừ các bài hát nhạc phim, những sản phẩm mà Hello Gayoung phát hành từ trước đến nay đều do chính cô sáng tác.

Người đẹp vừa có thể hát lại vừa có thể sáng tác nhạc

Nguồn: Sports Chosun