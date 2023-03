Nữ ca sĩ Vbiz từng vướng tin đồn hẹn hò Hà Anh Tuấn công khai hôn người yêu, động thái sau đó gây tò mò?

Tối ngày 19/3, ca sĩ Phương Linh khiến dân tình bất ngờ khi hiếm hoi đăng ảnh nắm tay một người đàn ông giấu mặt. Có thể thấy, cặp đôi ghi lại khoảnh khắc này trong một chuyến du lịch riêng tư cùng nhau. Đáng chú ý hơn, Phương Linh công khai ôm và trao nụ hôn ngọt ngào cho bạn trai nhưng lại chọn góc quay không để lộ mặt.

Trước đây, chị gái của Phương Ly cũng nhiều lần khoe "nửa kia" theo cách này. Có lần nữ ca sĩ khoe bóng lưng, có lần khoe tay nhưng chưa bao giờ để lộ dung mạo bạn trai trên mạng xã hội. Thế nhưng, lần này điều khiến dân tình tò mò là Phương Linh vội xoá bài đăng về người yêu chỉ sau vài tiếng chia sẻ.

Phương Linh hiếm hoi khoe ảnh bên cạnh bạn trai kín tiếng

Nữ ca sĩ và người yêu còn trao nhau nụ hôn ngọt ngào

Dân tình dự đoán những hình ảnh bên bạn trai được chụp trong chuyến du lịch gần đây của Phương Linh

Trước đó, Phương Linh chỉ đăng tải bóng lưng hoặc khoảnh khắc ngọt ngào nhưng giấu kín dung mạo "nửa kia"

Phương Linh và Hà Anh Tuấn gây sốt khi song ca bài Cơn mưa tình yêu, Qua đêm nay,... Vào tháng 12/2019, Phương Linh và Hà Anh Tuấn vướng nghi vấn hẹn hò vì đàng gái khoe bức ảnh được một người đàn ông ôm bên trong thang máy. Thời điểm đó, netizen soi ra Hà Anh Tuấn sở hữu chiếc đồng hồ hao hao với người đàn ông ôm Phương Linh nên tin đồn yêu đương nổ ra.

Thế nhưng giữa lúc dân tình đang rần rần ghép đôi, đích thân Hà Anh Tuấn lên tiếng: "I am single. Please do not disturb anyone's happy love" (Tôi đang độc thân. Làm ơn xin đừng quấy rầy hạnh phúc của bất kì ai). Sau đó Phương Linh cũng phân trần: "Nói chúng tôi yêu nhau thì hơi… oan uổng vì chúng tôi quý nhau bằng tình bạn".

Hà Anh Tuấn và Phương Linh từng vướng nghi vấn hẹn hò vì chi tiết trùng khớp

Thế nhưng cặp đôi cho biết chỉ là bạn bè thân thiết