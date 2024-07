Nữ ca sĩ nổi tiếng âm thầm chiến đấu với ung thư 5 năm qua mà công chúng không hề hay biết

Sáng 18/7, tờ Wikitree đưa tin nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Joe Won Sun (Jo Won Sun) bị chẩn đoán ung thư từ tận 5 năm trước khi đang trong quá trình quảng bá cho đĩa đơn mang tên Yeah By The Way. Trước đó, Joe Won Sun đột nhiên đóng băng hoạt động trong khoảng 4 năm và công chúng cũng đặt nghi vấn nữ nghệ sĩ gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe nhưng không ai biết ngôi sao sinh năm 1972 mắc ung thư.



Trên trang cá nhân, Joe Won Sun cho biết mình phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm: "May mắn thay, tôi phát hiện ung thư từ sớm. Và ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi phát hiện ung thư khi đang chuẩn bị cho 1 buổi diễn solo. Thực lòng tôi không muốn hủy bỏ buổi biểu diễn nên tập trung cho ca phẫu thuật và tuân thủ quy trình điều trị của bác sĩ, nhưng mọi chuyện không diễn ra như những gì tôi mong muốn. Sau nhiều đợt điều trị, tôi gặp phải tình trạng suy giảm thể lực và sa sút tinh thần. Điều này khiến tôi cảm thấy bị lạc lõng và lo lắng mình có thể không bao giờ đứng hát trên sân khấu được nữa".

Nữ ca sĩ đình đám Hàn Quốc Joe Won Sun lần đầu tiết lộ về căn bệnh ung thư sau 5 năm điều trị

Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ vừa đăng lên 1 hình ảnh khi đang tập luyện cho buổi biểu diễn hồi 5 năm trước. Qua đó, Joe Won Sun chứng minh ngọn lửa đam mê âm nhạc trong nữ ca sĩ vẫn chưa bao giờ bị dập tắt sau nhiều năm vắng bóng để trị bệnh

Trong suốt 5 năm kiên cường chiến đấu với ung thư, Joe Won Sun quyết định chuyển tới đảo Jeju sinh sống, đồng thời tập trung vào quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Tới nay, nữ ca sĩ vui mừng thông báo mình đã chiến thắng bệnh tật, đồng thời trở lại với các hoạt động âm nhạc sau khoảng 4 năm vắng bóng. Joe Won Sun còn hứa hẹn thực hiện 1 buổi hòa nhạc dành tặng cho người hâm mộ trong tương lai gần: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến những khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ mình sau thời gian dài vắng bóng. Tôi dự định chuẩn bị 1 buổi biểu diễn đặc biệt trong thời gian tới. Trong tôi bỗng dâng trào niềm hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến việc được chứng kiến những đôi mắt long lanh, lấp lánh của các bạn tại đêm diễn".

Cách đây ít tháng, nữ nghệ sĩ đã góp giọng trong ca khúc mang tên Shh.. của "em gái quốc dân" IU. Bên cạnh đó, gần đây Joe Won Sun còn lấn sân sang mảng sáng tác.

Joe Won Son đã chiến thắng ung thư và chính thức tái xuất làng nhạc cách đây không lâu

Joe Won Sun sinh năm 1972, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 26 tuổi với tư cách thành viên ban nhạc đình đám xứ kim chi 1 thời Roller Coaster cùng Lee Sang Soon (chồng Lee Hyori) và "phù thủy âm nhạc" Hitchhiker. Rollercoaster nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn ngay sau khi ra mắt và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ phong cách âm nhạc độc đáo kết hợp nhiều thể loại khác nhau. Trong ban nhạc, Joe Won Sun giữ vai trò giọng ca chính và được đông đảo khán giả yêu mến nhờ tài năng thiên phú.

Joe Won Sun cùng Lee Sang Soon và Hitchhiker thành lập ban nhạc Roller Coaster hồi năm 1999

