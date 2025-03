Nữ ca sĩ 9X hoảng loạn vội lập di chúc sau khi bị tố không thèm chào 100 đồng nghiệp

Heo Chanmi là đàn em của T-ara, từng hoạt động trong đội hình của 2 nhóm nhạc Co-Ed School và F-ve Dolls. Ngoài ra, cô còn là thành viên hụt của SNSD. Nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia show sống còn gây bão 1 thời Produce 101 (2016) nhưng đáng tiếc không được chọn vào đội hình debut của chương trình. Trong suốt quá trình Produce 101 lên sóng, Heo Chanmi còn liên tục bị tố có thái độ lồi lõm, từ ồn ào không thèm chào hỏi 100 thí sinh cho tới tranh giành sân khấu của đồng đội cùng nhóm.

Tới tối 24/3, nữ ca sĩ sinh năm 1992 mới lên tiếng làm rõ về lùm xùm thái độ khi làm khách mời trên talk show Make Us New. Theo đó, "em gái T-ara" khẳng định cô là nạn nhân bị ekip Produce 101 biên tập ác ý, biến thành nhân vật phản diện trong mắt công chúng: "Trước khi tham gia ghi hình cho Produce 101, tôi đã gặp vấn đề về dây thanh âm. Tôi gặp khó khăn khi lên nốt cao và bày tỏ ý muốn từ bỏ vai trò hát chính trong nhóm. Thế nhưng các đồng đội lại cứ khăng khăng muốn tôi hát nhiều đoạn. Trên sân khấu, giọng tôi bị vỡ, gây ảnh hưởng tới bài thi của nhóm. Ấy thế mà, ekip lại biên tập khiến khán giả nghĩ rằng tôi tham lam, tranh giành vai trò hát chính để rồi phá hỏng phần trình diễn của đội". Chưa dừng lại ở đó, Heo Chanmi cũng làm rõ nghi vấn chảnh chọe, không thèm chào 100 thí sinh trong Produce 101: "Tôi đã chào hỏi tất cả 100 thực tập sinh, và nhiều người trong số họ cũng nhận ra tôi và chào lại. Tuy nhiên, ekip lại cắt bỏ hết phần chào hỏi của tôi, khiến công chúng nghĩ rằng tôi phớt lờ tất cả các thí sinh".

Màn lộ diện của Heo Chanmi trong 1 talk show mới đây đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hàn

Theo lời nữ ca sĩ 9X, cô bị ekip Produce 101 biên tập, chỉnh sửa ác ý thành nhân vật có thái độ lồi lõm trong khoảng thời gian tham gia chương trình

Cũng trong talk show Make Us New mới lên sóng, Heo Chanmi cho biết cô từng đối mặt với giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng sau loạt ồn ào liên quan tới show Produce 101. Theo lời cựu thành viên F-ve Dolls, cô bị cả mạng xã hội lúc bấy giờ tổng tấn công vì nghi vấn không chào hỏi 100 thí sinh, bon chen giành sân khấu và ống kính của đồng đội: "Từ khóa liên quan tới phốt thái độ của tôi xuất hiện ồ ạt trên mạng. Netizen thi nhau công kích tôi. Có người còn gửi tin nhắn cho tôi rằng ‘Hãy coi chừng vào ban đêm đó. Nếu tôi thấy cô, tôi sẽ lấy mạng cô’. Tôi quá sợ hãi nên nhiều khi không dám đi ra ngoài".

Trước áp lực dữ dội từ công chúng, Heo Chanmi đã mắc phải hội chứng sợ xã hội và trở nên khép kín. "Em gái T-ara" tiết lộ thêm về những khó khăn cô gặp phải trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý: "Suốt 5-6 tháng, tôi không rời khỏi phòng. Tôi chẳng còn thiết ăn uống, thậm chí còn không muốn để ánh sáng tràn vào căn phòng. Bố mẹ khi ấy vô cùng lo lắng, cứ cách 20-30 phút lại kiểm tra tình hình của tôi 1 lần". Đỉnh điểm là khi Heo Chanmi từng nghĩ tới chuyện kết liễu mạng sống và viết di chúc.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô từng suy sụp tới mức muốn tự tử sau loạt thị phi "từ trên trời rơi xuống"

Rất may, nhờ có gia đình luôn dõi theo và ở cạnh bên, nữ ca sĩ sinh 9X đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật. Vào năm 2020, cô ký hợp đồng với công ty quản lý First One Entertainment và chính thức ra mắt trong vai trò nghệ sĩ solo. Hiện Heo Chanmi vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật với tư cách ca sĩ nhạc trot (1 thể loại nhạc đặc trưng của Hàn Quốc).

Hành trình hoạt động nghệ thuật của cô bắt đầu từ năm 2010

Nguồn: Kbizoom