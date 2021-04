Noo Phước Thịnh thân thiết cùng hot mom Hằng Túi tại workshop ngành hàng mẹ bé

Chiều ngày 18/4 vừa qua, buổi workshop "Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh online" do hot mom/Founder/CEO Nguyễn Bích Hằng (Hằng Túi) kết nối và đồng hành cùng các nhãn hàng lớn trong ngành mẹ bé tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây đã là lần thứ 4 Noo Phước Thịnh xuất hiện với vai trò là nhân vật khách mời đặc biệt của hot mom/CEO/Founder Hằng Túi

Đặc biệt, sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh - một trong những nam ca sĩ hot nhất của Vpop với lượng fan hùng hậu đã khiến cho toàn bộ hội trường của buổi workshop bùng nổ hoàn toàn. Noo Phước Thịnh nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai lãng tử và giọng hát ngọt ngào. Có mặt tại buổi workshop Chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh online lần này, nam ca sĩ đã khiến người nghe say đắm bởi khả năng hát live "như nuốt đĩa" với những bản ballad chưa bao giờ hết "hot": "I’m still loving you", "Thương em là điều anh không thể ngờ", "Như phút ban đầu", "Mãi mãi bên nhau", "Nỗi nhớ đầy vơi"…

Nam ca sĩ điển trai Noo Phước Thịnh - Nhân vật khách mời đã "tiếp lửa" khuấy động không khí sôi nổi cho cả hội trường

Chàng ca sĩ luôn là người đồng hành cùng các sự kiện trước đó do Hằng Túi tổ chức và đây đã là lần thứ 4 nam ca sĩ góp mặt tại buổi workshop với vai trò là nhân vật khách mời đặc biệt của doanh nhân Nguyễn Bích Hằng, cả hai đều tỏ ra thân thiết như đôi bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại.

Workshop đã tạo ra cơ hội kết nối cho các nhãn hàng lớn trong ngành mẹ bé với các đơn vị bán lẻ

Workshop chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh online đã thu hút sự tham dự của hơn 300 nhà bán lẻ và gần 40 nhãn hàng mẹ bé lớn như: Blackmores, Combi, Chicco, Joie, Aprica, Babyzen, Glico, Pigeon, Braun, La Pomme, Only Organic, Merries, 82x, Little Étoile, A2, Kid Essentials, Moltex…

Đây chính là cầu nối cho các shop bán hàng lâu năm hoặc những người đang và sẽ kinh doanh ngành hàng mẹ bé với các nhãn hàng uy tín, tạo sân chơi lớn cho cộng đồng kinh doanh có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ, học hỏi và tìm hiểu thêm về ngành hàng.

Sân chơi lớn kết nối giới kinh doanh trong ngành hàng mẹ và bé

Chia sẻ về mục đích của workshop lần này, hot mom/CEO/Founder Hằng Túi cho biết: "Đây không chỉ là buổi workshop chia sẻ kinh nghiệm mà còn là cầu nối giúp cho các nhãn hàng, đơn vị kinh doanh bán lẻ có thể gặp gỡ và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình, shop bán lẻ có cơ hội kết nối với những nhãn hàng lớn, học được cách làm gia tăng hình ảnh và độ uy tín cho shop của mình. Buổi workshop cũng mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, đó chính là cùng chung tay đưa đến cho các bà mẹ bỉm sữa, em bé Việt Nam những sản phẩm tốt nhất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng."

Hot mom/CEO/Founder Hằng Túi nổi tiếng là bà mẹ 6 con được nhiều mẹ bỉm sữa biết tới với những bí kíp chăm sóc con nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trong nhiều năm qua. Ngoài ra các kinh nghiệm về kinh doanh của cô cũng đã giúp cho rất nhiều người tìm thấy được hướng đi và cách làm khi bước chân trên con đường kinh doanh online.

Tại buổi workshop, CEO Hằng Túi còn tận tâm chia sẻ những tuyệt chiêu bán hàng, đưa ra các phương pháp giải quyết khó khăn thường gặp khi kinh doanh.

Bên cạnh đó, 2 chuyên gia về sàn TMĐT là ông Vũ Việt Linh và ông Văn Chính đã giúp các nhà bán lẻ có mặt tại workshop tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi kinh doanh trên các sàn TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki…