Noo Phước Thịnh nói gì khi nhạc sĩ Đỗ Hiếu cấm hát 8 bài hit?

Ca sĩ Noo Phước Thịnh

Trước những ồn ào đang diễn ra nhắm vào mình, phía ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết sẽ nói rõ về vấn đề này với truyền thông sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và trở về lại TPHCM vào ngày mai, 2-11.

Trước đó, nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho biết ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ không được sử dụng 8 bài hát: Mãi Mãi Bên Nhau, Gạt Đi Nước Mắt, Hold Me Tonight, Đừng Nhìn Lại, Đến Với Nhau Là Sai, Cause I Love You, Xin Đừng Buông Tay và Như Phút Ban Đầu do anh là tác giả và sở hữu bản quyền.

Những ca khúc này được phát hành trong giai đoạn 2014 - 2018. Phía ca sĩ Noo Phước Thịnh ký hợp đồng độc quyền khai thác, sử dụng trong 2 năm. Vì vậy từ ngày 1-11-2023, nhạc sĩ Đỗ Hiếu thông báo cấm ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện 8 bài hit này.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu

Theo nhạc sĩ Đỗ Hiếu, sau khi hết thời hạn độc quyền, phía Noo Phước Thịnh không tiến hành gia hạn hợp đồng hay thương lượng, thỏa thuận lại về chi phí quyền tác giả. Nhiều năm qua, theo Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh chỉ liên hệ xin phép biểu diễn cho những chương trình lớn, bỏ qua nhiều đêm diễn nhỏ ở các tụ điểm như bar, club, lounge...

Ngoài ra, phía ca sĩ còn kinh doanh các tác phẩm này trên một số nền tảng trực tuyến không nằm trong thỏa thuận ban đầu mà không thông báo với tác giả.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hiếu, hai bên đã không tìm được tiếng nói chung nên anh quyết định không cho phía Noo Phước Thịnh tiếp tục khai thác những bản hit này.