Noo Phước Thịnh "lao dốc" trong mắt khán giả: Bị cấm hát loạt hit cũ, vướng chỉ trích vì bình luận khiếm nhã và thái độ ngông nghênh

"Hoàng tử Vpop" từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp

Noo Phước Thịnh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 2009 - 2010, giai đoạn dòng nhạc Teen-pop đang rất thịnh hành tại Việt Nam. Nhờ phong cách biểu diễn ấn tượng cùng vẻ ngoài điển trai, Noo Phước Thịnh là một trong những ca sĩ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trẻ thời điểm ấy. Từng ca khúc solo, từng bản song ca với Đông Nhi, Thuỷ Tiên đã góp phần tạo nên chỗ đứng vững chắc cho nam ca sĩ trong làng nhạc Việt. Từ một "tân binh" mới vào nghề, Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng sở hữu loạt hit khủng như 100% yêu em, Ký ức, Như một thói quen, Mất em...

Theo dòng chảy xu hướng âm nhạc, từ năm 2011, Noo Phước Thịnh tung ra những sản phẩm mang màu sắc trưởng thành, sâu lắng hơn như Nỗi nhớ đầy vơi (song ca cùng Hồ Ngọc Hà), Chờ ngày mưa tan (hợp tác cùng rapper Tony Việt), hay các ca khúc solo như Lạc bước trong đêm, Chỉ mình anh đau... Dần dần thoát khỏi hình ảnh chàng ca sĩ hát nhạc Teen, Noo Phước Thịnh xây dựng hình ảnh một nam ca sĩ lịch lãm xuất hiện trong các sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chuyên nghiệp.

Thử sức mình ở nhiều dòng nhạc khác nhau, Noo Phước Thịnh được vinh danh tại các giải thưởng danh giá của Việt Nam từ Mai Vàng, Làn sóng Xanh đến Cống hiến. Nam ca sĩ cũng có bước chuyển mình trong sự nghiệp khi trở thành Quán quân chương trình The Remix mùa thứ 2. Anh còn trở thành đại diện Việt Nam tham dự Asia Song Festival tại Hàn Quốc. Sau đó, Noo Phước Thịnh nhận được giải thưởng Best Asian Artist Vietnam do Mnet Asian Music Awards trao tặng.

Chưa dừng tại đó, Noo Phước Thịnh còn được mời ngồi "ghế nóng" tại The Voice Kids và sau này là The Voice. Có thể nói, 14 năm kể từ khi bắt đầu con đường ca hát, Noo Phước Thịnh từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, sở hữu lượng fan đông đảo với gia tài những bản hit mà fan thuộc nằm lòng.

Noo Phước Thịnh ngồi ghế HLV ở The Voice Kids và The Voice

" Lao dốc" vì những ồn ào, mất điểm trong mắt khán giả sau 14 năm đi hát

Cuối năm 2018, Noo Phước Thịnh trình làng MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi với kịch bản và cảnh quay được đầu tư khủng. Tuy nhiên, chính MV này lại khiến nam ca sĩ vướng ồn ào kiện tụng với nhạc sĩ người Mỹ - Zack Hemsey. Theo đó, MV của Noo Phước Thịnh có phân cảnh kéo dài hơn 1 phút sử dụng đoạn nhạc của nhạc sĩ quốc tế mà chưa xin phép tác giả hoặc quyền sở hữu tác phẩm. Đây là vụ kiện đầu tiên về bản quyền giữa tác giả người Mỹ và ca sĩ Việt Nam với số tiền bồi thường lên đến gần 1 tỷ đồng.

Giữa lúc vướng ồn ào kiện tụng, Noo Phước Thịnh còn bị bắt gặp đang hút thuốc gần một phòng thu âm. Hình ảnh nam ca sĩ đã cạo đi mái tóc dài lãng tử của mình, để mái tóc đầu đinh và trông khá mệt mỏi khiến netizen sốc.

Hình ảnh Noo Phước Thịnh hút thuốc lan truyền trên MXH khiến nam ca sĩ mất điểm trong mắt fan

Noo Phước Thịnh từng thừa nhận anh có giai đoạn phải trải qua trầm cảm, khủng hoảng tuổi 30: "Tôi đã qua giai đoạn trầm cảm, nhưng vẫn còn loay hoay. Đôi lúc vài áp lực gặp phải khiến tôi rơi nước mắt mỗi đêm. Tôi tức giận, giày vò bản thân và tự hỏi tại sao lại mắc kẹt như thế? Thay vì đau khổ hay buông bỏ, tôi cố gắng thích nghi. Tôi tâm niệm những sóng gió, góc tối ấy đang khiến mỗi người trưởng thành hơn từng ngày". Những chia sẻ từ Noo Phước Thịnh càng khiến fan lo lắng cho sức khoẻ tinh thần của nam ca sĩ.

Năm 2023 có thể được xem là năm tai bay vạ gió của "hoàng tử Vpop" khi liên tục vướng ồn ào, gây bàn tán trên MXH. Cuối tháng 9, Noo Phước Thịnh bị một tài khoản để lại bình luận kém duyên, mỉa mai chuyện giới tính. Giọng ca sinh năm 1988 chẳng ngần ngại có động thái đáp trả người này, nói rằng việc vô tư miệt thị người khác sẽ có hậu quả không tốt đẹp. Vào trang cá nhân và biết người này buôn bán online, Noo Phước Thịnh đưa ra lời cảnh cáo đừng vì vài phút vạ miệng mà tự đạp "chén cơm" của chính mình. Hành động dùng từ ngữ nhạy cảm đáp trả bình luận miệt thị của nam ca sĩ khiến netizen bàn tán.

Nhiều cư dân mạng tỏ ý bênh vực Noo Phước Thịnh vì lời lẽ xúc phạm của tài khoản nọ cũng không đúng. Tuy nhiên, một vài ý kiến cho rằng anh không cần phải để tâm và đôi co với netizen kém duyên, nên có phản ứng văn minh hơn để giữ hình ảnh bản thân.

Giữa lúc trở thành chủ đề gây tranh cãi, Noo Phước Thịnh đã lên tiếng xin lỗi. Giọng ca Gạt đi nước mắt viết anh không muốn dồn đối phương vào đường cùng, cũng như lãnh chịu sự sát phạt của cộng đồng mạng: "Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Thâm tâm tôi lúc này chỉ muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi khán giả, những người yêu thương luôn đặt niềm tin ở tôi. Xin lỗi vì để mọi người thấy điều tiêu cực, xin lỗi vì không đủ vững chãi đối diện mọi thứ khéo léo...".

Sau khi lên tiếng xin lỗi, Noo Phước Thịnh lộ diện khi đến tham dự Vietnamese Concert ủng hộ bạn thân - ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh. Lần này, anh lại tiếp tục gây tranh cãi vì thái độ được cho là ngông nghênh với nhân viên soát vé.

Noo Phước Thịnh gây tranh cãi vì thái độ lạ ở Vietnamese Concert

Sau lần đôi co với antifan, cuối tháng 10 mới đây, Noo Phước Thịnh một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán trên MXH. Ngày 29/10, nhạc sĩ Đỗ Hiếu khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi đăng đàn "cấm" Noo Phước Thịnh biểu diễn và sử dụng tổng cộng 8 ca khúc do anh sáng tác trong gần 10 năm qua như Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Cause I love you, Như phút ban đầu… Nguyên nhân là các ca khúc này đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành. Anh mong muốn ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại mọi hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ 8 ca khúc nói trên. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì đây đều là những bản hit gắn liền với tên tuổi của Noo Phước Thịnh.

Sau bài đăng của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, trong chiều 29/10, Noo Phước Thịnh cũng bất ngờ đăng story đầy ẩn ý khi chia sẻ: "Thiếu tiền mua thuốc... rồi làm khùng làm điên hả". Không lâu sau đó, Đỗ Hiếu tiếp tục có story được cho là đáp trả Noo Phước Thịnh trên trang cá nhân. Cụ thể, nam nhạc sĩ viết: ''Vâng em…, anh tỉnh thì anh chi trả tác quyền bao năm, không thì ngừng hát giùm em, em cảm ơn''. Dù không nhắc đích danh đối phương nhưng nhiều người suy đoán story của Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu đang "xỏ xiên" nhau. Phần lớn netizen cho rằng cả hai cần làm rõ chi phí tác quyền cũng như đối diện trực tiếp thay vì "đá xéo" nhau trên MXH tạo hình ảnh thiếu chuyên nghiệp và mất thiện cảm trong mắt người hâm mộ.

Story của Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu được cho là nhắm vào nhau

14 năm hoạt động ca hát với nhiều thành tựu, Noo Phước Thịnh từng nếm trải cảm giác trên đỉnh cao của sự nghiệp, có trong tay tất cả mọi thứ. Thế nhưng 5 năm trở lại đây, những ồn ào xoay quanh sự nghiệp đã khiến hình ảnh "Hoàng tử Vpop" xấu đi ít nhiều trong mắt khán giả. Những gì mà cư dân mạng nhắc đến Noo Phước Thịnh giờ đây đã không còn là thành tích, sự nghiệp hoàn hảo mà toàn là tranh cãi vì những lần kiện tụng, đôi co cực gắt với antifan, đồng nghiệp.