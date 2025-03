Nóng: Vương Nhất Bác gặp tai nạn giao thông, xe mất lái lao ra khỏi đường

Ngày 28/3, Vương Nhất Bác tham gia buổi tập luyện cho Giải vô địch Siêu xe Trung Quốc 2025 tại Trường đua quốc tế Ninh Ba. Tuy nhiên, trong quá trình luyện tập, chiếc xe của nam diễn viên bất ngờ gặp sự cố, mất lái và lao khỏi đường đua.

Theo thông tin từ tờ Sohu, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, dẫn đến việc xe của Vương Nhất Bác mất lái va chạm vào hàng rào bảo vệ. Sự việc nhanh chóng leo lên top 1 hot search Weibo, khiến cộng đồng mạng lo lắng. Ngay lập tức, phòng làm việc của nam diễn viên đã đăng tải thông báo, xác nhận tình trạng sức khỏe của anh ổn định, may mắn không bị thương tích để trấn an người hâm mộ.

Vương Nhất Bác gặp tai nạn trên đường đua

Vương Nhất Bác là một trong những tay đua sẽ tham gia giải đua khởi động trước mùa giải Vô địch Siêu xe Trung Quốc 2025, diễn ra từ 27-29/3. Tại sự kiện lần này, anh sẽ hợp tác với tay đua chuyên nghiệp Phương Tuấn Vũ, cùng điều khiển chiếc xe số 85.

Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp sự cố trên đường đua. Năm 2020, khi tham gia giải đua mô tô ZIC tại trường đua quốc tế Chu Hải (Quảng Đông), nam diễn viên từng bị đối thủ ép cua, khiến xe mất kiểm soát và lăn nhiều vòng trên thảm cỏ. Thời điểm đó, không chỉ người hâm mộ mà cả các đồng nghiệp như Vương Khải, Doãn Chính, Hồ Vũ Đồng cũng bức xúc khi anh bị "chơi xấu".

Ngoài diễn xuất, Vương Nhất Bác còn có niềm đam mê mãnh liệt với đua xe, trượt ván, khiêu vũ đường phố, leo núi. Anh đã tích lũy nhiều kinh nghiệm thi đấu và tham gia vào các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Ngoài nghệ thuật, Vương Nhất Bác có niềm đam mê với các môn thể thao tốc độ, mạo hiểm

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay. Anh khởi nghiệp với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc UNIQ, nhưng chính vai diễn trong Trần Tình Lệnh (2019) đã đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Sau đó, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim như Phong Khởi Lạc Dương, Hữu Phỉ, Vô Danh, Nhiệt Liệt...