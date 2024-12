Nóng: Tạm giữ 2 tài xế trong 2 vụ tai nạn khiến 6 thanh niên tử vong tại chỗ

Tối 2/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Công an cũng tạm giữ hình sự 2 tài xế ô tô trong 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người tử vong.

Cụ thể, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1982, trú tại: thôn Duyên Long, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lái xe ô tô trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc vào 01h30’ ngày 02/12 và Phạm Tiến Hải, sinh năm 1981, trú quán: Tiểu khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, lái xe ô tô trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 03 người tử vong tại thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc vào 23h00’ ngày 01/12.

Lái xe Nguyễn Văn Dũng (bên trái) và lái xe Phạm Tiến Hải tại cơ quan Công an - Ảnh: CA Hoà Bình

Trước đó, khoảng 23h30’ ngày 01/12 tại Km 92+00 Quốc lộ 12B thuộc địa phận khu Tân Phong, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo biển số 19H-040.60 kéo theo rơ moóc biển số 19R- 018.36 do Phạm Tiến Hải điều khiển đi hướng Hòa Bình – Lạc Sơn với xe mô tô không gắn biển số.

Trên xe mô tô có 03 người gồm B.XTh., sinh năm 2007; B. V. A., sinh năm 2008; B.V. T., sinh năm 2005 cùng trú tại xóm Tam 1, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc (chưa xác định được người điều khiển) di chuyển hướng ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 3 thanh niên tử vong tại chỗ, xe ô tô và xe mô tô hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 thanh niên tử vong - Ảnh: Tin nóng 24h

Sau đó chỉ vài giờ, vào 01h30' ngày 02/12 tại Km 110+77m Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, xe khách biển số 27B-100.60 do Nguyễn Văn Dũng điều khiển theo hướng Sơn La – Hà Nội va chạm với xe mô tô biển số 28E1-160.57.

Ngồi trên xe mô tô có Đ.C.H, sinh năm 2006; Đ.C.H sinh năm 2006, cùng trú tại xóm Khời, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc và Đ.V.H., sinh năm 2007, trú tại xóm Liếm, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc (chưa xác định được người điều khiển), lưu thông theo hướng ngược chiều. Hậu quả của vụ tai nạn làm cả 3 thanh niên tử vong tại chỗ; xe ô tô khách và xe mô tô bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc đang phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung điều tra, làm rõ vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.