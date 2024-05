Nóng: Nữ diễn viên 19 tuổi nguy kịch sau khi rơi xuống từ tầng 5

Sáng 29/5, tờ Pagesix đưa tin nữ diễn viên Mamie Laverock vừa bị ngã từ ban công tầng 5 thuộc 1 bệnh viện ở Vancouver (Canada). Nguồn tin cho biết thêm, nữ nghệ sĩ 19 tuổi hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch, cần tới máy móc để duy trì sự sống.

Trước đó, vào hôm 11/5 (theo giờ địa phương), Mamie Laverock được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Mẹ ruột đã kịp thời đưa nữ diễn viên tới bệnh viện địa phương để được điều trị. Tình trạng sức khỏe của cô vốn đã được cải thiện, thế nhưng, bi kịch bất ngờ ập đến khi nữ diễn viên bị ngã từ trên ban công mới đây.

Mamie Laverock nguy kịch sau khi ngã từ ban công tầng 5 ở 1 bệnh viện

Người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng trước tình trạng sức khỏe hiện tại của nữ nghệ sĩ trẻ

Phía gia đình vừa hé lộ thêm về tình trạng hiện tại của nữ diễn viên trẻ: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo tin tức này. Vào hôm 26/5, Mamie đã được chuyển phòng sau 2 tuần điều trị tích cực ở bệnh viện. Con bé được đưa lên ban công của tầng 5 và gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Tính mạng của Mamie ngàn cân treo sợi tóc do những vết thương nghiêm trọng. Con bé đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và hiện đang cần đến máy móc để duy trì sự sống. Tất cả chúng tôi đều suy sụp, chịu đựng cú sốc lớn trong thời điểm cực kỳ khó khăn này".

Phía người thân cũng bày tỏ hy vọng các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm chung tay quyên góp vào quỹ GoFundMe để hỗ trợ tài chính cho Mamie Laverock. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã gây quỹ được 14.000 CAD (khoảng 261 triệu đồng).

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Johannah Newmarch bày tỏ sự xót xa sau khi hay tin Mamie gặp tai nạn: "Trái tim tôi như tan vỡ. Đây đúng là khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả những ai quan tâm, yêu mến Mamie. Hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ nếu bạn có thể. Họ cần sự giúp đỡ của mọi người có thể để vượt qua giai đoạn khó khăn này". Được biết, Johannah Newmarch đảm nhận vai diễn người mẹ trên màn ảnh của Mamie Laverock trong tác phẩm ăn khách When Calls the Heart.

Johannah Newmarch (bên phải) bày tỏ sự xót xa khi hay tin về con gái màn ảnh

Bên cạnh đó, 1 số đồng nghiệp của Mamie Laverock cũng kêu gọi gây quỹ, đồng thời hy vọng khán giả gửi những lời động viên tinh thần tới gia đình nữ diễn viên trẻ.

Mamie Laverock bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai trò diễn viên nhí. Cô được nhiều khán giả biết đến nhờ vai diễn Rosaleen Sullivan trong series truyền hình ăn khách When Calls the Heart. Vai diễn cũng mang về cho Mamie giải thưởng Màn trình diễn ấn tượng nhất ở hạng mục phim truyền hình (dành cho diễn viên nhí dưới 10 tuổi) tại Young Artist Awards cách đây 9 năm. Từ đó tới nay, cô tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng ở loạt tác phẩm như Psych, The Hollow Child, This Means War...

Nữ diễn viên gặt hái được những thành công nhất định sau khoảng 10 năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật

Nguồn: Pagesix

https://kenh14.vn/nong-nu-dien-vien-19-tuoi-nguy-kich-sau-khi-roi-xuong-tu-tang-5-20240529102913296.chn