Nóng: Nhân viên Prudential lạm dụng 520 tỷ đồng của khách hàng, công ty vội ra thông báo tạm dừng hoạt động

Prudential Life Insurance vừa thông báo kéo dài thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh thêm 180 ngày, sau giai đoạn 90 ngày đình chỉ ban đầu. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh công ty tiếp nhận thêm khoảng 400 đơn khiếu nại mới nhắm vào các nhân viên và cựu nhân viên liên quan đến cáo buộc chiếm dụng tiền của khách hàng, nâng tổng số đơn thư tố cáo lên con số 700, theo Japan Times.

“Chúng tôi không coi đây chỉ là sai phạm cá nhân của một vài nhân viên. Thay vào đó, chúng tôi nhìn nhận đây là một thách thức mang tính hệ thống về việc phải cấu trúc lại tổ chức ra sao để đảm bảo những hành vi sai trái tương tự không bao giờ tái diễn,” ông Hiromitsu Tokumaru, CEO của Prudential Life, phát biểu trong cuộc họp báo.

Quy mô sai phạm gây rúng động

Vụ bê bối bắt đầu lộ diện vào tháng 1 khi công ty phát hiện khoảng 100 nhân viên đã xử lý sai quy định đối với 498 tài khoản khách hàng. Các hành vi sai phạm bao gồm tự ý vay mượn và đầu tư trái phép tiền của khách.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 3,14 tỷ Yên (tương đương 520 tỷ đồng) tiền gửi của khách hàng đã bị quản lý sai mục đích trong suốt giai đoạn từ năm 1991 đến 2025. Tính đến ngày 9/2, số đơn khiếu nại là 300, nhưng đến nay con số đã vọt lên 700. Trong đó, có 70 đơn đích danh nhắm vào nhân viên của một công ty con do Prudential sở hữu hoàn toàn tại Nhật Bản.

Trước đó, một nhân viên đã bị bắt giữ vào tháng 6/2024 vì cáo buộc lừa đảo. Một hội đồng luật sư độc lập cũng đã được thành lập vào tháng 2 để điều tra toàn diện các cáo buộc nhắm vào đội ngũ nhân sự.

Cú đấm vào mô hình kinh doanh “lấy hoa hồng làm gốc”

Hội đồng bồi thường hiện đang thẩm định các yêu cầu để xác định mức chi trả, với mục tiêu hoàn tất quy trình vào mùa thu năm nay. Tính đến ngày 17/4, 259 trong số 498 khiếu nại ban đầu đã được xem xét, với tổng số tiền bồi thường đã chi trả lên tới 1,7 tỷ Yên.

Lãnh đạo Prudential thừa nhận rằng ngoài các biện pháp phòng ngừa, công ty cần một cuộc “đại phẫu” về mô hình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Tâm điểm của vấn đề nằm ở hệ thống thù lao dựa hoàn toàn vào hoa hồng đối với một số vị trí bán hàng - một cơ chế vô hình trung tạo ra động lực thúc đẩy các hành vi phi đạo đức.

CEO Tokumaru thẳng thắn chia sẻ: “Việc quá chú trọng vào việc ký kết hợp đồng mới đã tạo ra áp lực ưu tiên kết quả ngắn hạn, hình thành một cấu trúc kinh doanh nơi mà dịch vụ khách hàng dài hạn và tính tuân thủ (compliance) không được coi trọng đúng mức”.

Trong 180 ngày đình chỉ sắp tới, Prudential Life sẽ triển khai hệ thống thù lao mới, bao gồm:

Lương cơ bản cố định.

Đánh giá dựa trên chất lượng dịch vụ sau bán hàng.

Áp dụng chỉ số tuân thủ quy định vào hệ thống tính lương.

Trong thời gian tạm dừng này, các hợp đồng bảo hiểm hiện hữu vẫn có hiệu lực, nhưng công ty sẽ không ký kết hợp đồng mới. Mọi hoạt động từ trụ sở chính đến các chi nhánh sẽ được rà soát lại toàn diện, từ quy trình quản lý bán hàng đến cơ chế quản trị.

Hệ lụy tài chính

Tập đoàn mẹ dự kiến lợi nhuận hợp nhất sẽ giảm 550 triệu USD do những rắc rối tại chi nhánh Nhật Bản và làn sóng hủy hợp đồng bảo hiểm liên quan đến bê bối này. Công ty cho biết sẽ đặc biệt giám sát chặt chẽ vai trò của các “Life Planner” (Chuyên viên hoạch định tài chính) để đảm bảo quyền lợi của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu.

Andy Sullivan, Chủ tịch kiêm CEO của Prudential Financial (tập đoàn mẹ), khẳng định sẽ hỗ trợ toàn lực cho chi nhánh tại Nhật Bản trong quá trình cải tổ. Ông cũng đã có cuộc họp trực tuyến với các nhà phân tích để thảo luận về các tác động tài chính và cam kết thực hiện những cải cách triệt để nhằm lấy lại niềm tin nơi khách hàng.

Các chuyên gia đánh giá, trọng tâm của vấn đề nằm ở hệ thống các chuyên viên hoạch định tài chính vốn được coi là niềm tự hào của Prudential. Khi cơ chế thù lao bị đẩy lệch hoàn toàn sang phía hoa hồng, ranh giới giữa việc tư vấn giải pháp và chiếm dụng tài sản trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự ưu tiên kết quả ngắn hạn đã tạo nên một văn hóa bán hàng độc hại, nơi sự tuân thủ bị xem nhẹ và quyền lợi của khách hàng bị đặt sau những con số doanh thu.

Bê bối tại Prudential Life không chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức nghề nghiệp mà còn bóc trần những lỗ hổng chí mạng trong mô hình quản trị của các tập đoàn tài chính lớn. Việc kéo dài thời hạn đình chỉ kinh doanh lên đến hơn nửa năm cho thấy quy mô của sự việc đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của những biện pháp khắc phục thông thường. Đây không còn là cuộc khủng hoảng truyền thông mà đã trở thành một cuộc khủng hoảng tồn vong về danh tiếng.

Theo: Japan Times, Reuters