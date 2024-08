Nóng: Một bị can "đặc biệt nguy hiểm" ở TP.HCM bị truy nã

Ngày 28/8, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa thông báo danh sách 36 bị can, bị Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã nhằm phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án.

Theo danh sách, có 1 bị can đặc biệt nguy hiểm, 8 bị can nguy hiểm và 5 bị can bị truy nã đặc biệt, trong đó có 1 người nước ngoài. Trong đó có 2 bị can đã bị truy nã từ 17 năm về trước.

Quyết định truy nã đối với Dương Hồng Nhật

Đáng chú ý, trong số các bị can bị truy nã có Dương Hồng Nhật (40 tuổi, nơi đăng ký thường trú P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là bị can đặc biệt nguy hiểm, đã có hành vi cùng đồng bọn dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn từ năm 2009.

Quyết định truy nã đối với Lin Chi Hsin

1 bị can nước ngoài bị truy nã đặc biệt là Lin Chi Hsin (59 tuổi, nơi cư trú TP.Cao Hùng, Đài Loan), bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Dĩ An khởi tố bị can từ năm 2014 về hành vi sản xuất hàng giả. Trước khi bị khởi tố, Lin Chi Hsin làm việc cho 1 công ty ở KCN Sóng Thần 2 (TP.Dĩ An).

Quyết định truy nã Hà Văn Ba

Bị can bị truy nã từ năm 2007 là Hà Văn Ba (SN 1979, quê ở xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của công ty. Trước đó, Hà Văn Ba làm công nhân Công ty Young IL Vina.

Quyết định truy nã Võ Mạnh Hùng

Truy nã Võ Mạnh Hùng (46 tuổi, nơi đăng ký thường trú xã Cát Tài, H.Phù Cát, Bình Định), là bị can nguy hiểm, bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích, bỏ trốn từ tháng 4.2023.

Theo thông tin từ Công an TP Dĩ An cho biết, hiện nay các đơn vị Công an đang tích cực truy bắt các đối tượng truy nã, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc cung cấp những nguồn tin có giá trị nhằm đem lại hiệu quả cao hơn trong công tác truy bắt đối tượng truy nã.

Công an thành phố đề nghị các gia đình có người thân có quyết định truy nã cần tích cực vận động, sớm đưa ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, tái hòa nhập cộng đồng, được sum họp, đoàn tụ với gia đình. Riêng các đối tượng truy nã vì 1 lý do nào đó trong cuộc sống, nhất thời thiếu suy nghĩ đã trót sai phạm và đang lẫn trốn, cần đến cơ quan công an nơi gần nhất để đầu thú. Hoặc liên hệ số điện thoại Công an thành phố Dĩ An 02743.733444; 02742.473579 để được hướng dẫn.