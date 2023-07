Nóng hổi trước giờ G: Lisa "update" luôn tiếng Việt, Jisoo - Jennie tung ảnh đội nón lá chuẩn bị ra SVĐ Born Pink Hà Nội đêm 2

Ngày 30/7 trên Instagram cá nhân, các thành viên Jisoo, Jennie và Lisa (BLACKPINK) bất ngờ đồng loạt có động thái trước giờ G đêm diễn thứ 2 của concert Born Pink tại Hà Nội. Theo đó, Jisoo và Jennie cuối cùng đã đích thân tung hình ảnh tươi cười rạng rỡ khi đội nón lá Việt Nam, khoe visual đỉnh cao "tràn màn hình" của mình.

Đính kèm khoảnh khắc dễ thương, Jisoo không quên check-in Hà Nội, Việt Nam và nhắn nhủ: "I can't wait to see you tonight Blinks" (Nóng lòng chờ gặp các bạn BLINK tối nay). Jennie cũng háo hức hẹn gặp người hâm mộ trong đêm diễn cuối Born Pink tại Hà Nội. Trong khi đó, Lisa gây chú ý khi viết hẳn dòng trạng thái bằng tiếng Việt: "Hà Nội! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!". Em út BLACKPINK đúng là sắp trở thành "dâu Việt" đến nơi rồi! Những động thái vừa ý nghĩa vừa dễ thương của thành viên Hắc Hường không khỏi khiến các BLINK Việt Nam rần rần, càng thêm háo hức cho đêm diễn hôm nay.

Jisoo đăng ảnh khoe visual "tràn màn hình" cùng chiếc nón lá Việt Nam. Nữ idol ngóng chờ được gặp fan Việt trong đêm cuối cùng diễn tại Hà Nội

Jennie cũng bày tỏ sự yêu thích với chiếc nón lá Việt Nam và không quên hẹn gặp các BLINK tại đêm diễn tối nay ở SVĐ Mỹ Đình

Lisa cũng có cập nhật trước giờ G đêm 2 Born Pink và gây chú ý khi viết hẳn tiếng Việt. Chuẩn bị thành dâu Việt hay gì đây Lisa?

Chỉ còn vài tiếng nữa, đêm 2 Born Pink tại Hà Nội sẽ chính thức được diễn ra. Sau hiệu ứng cực tốt của đêm thứ nhất, người hâm mộ đang rất háo hức để "bùng nổ" cùng 4 cô gái vàng BLACKPINK trong đêm diễn cuối cùng tối nay. Theo ghi nhận tại khách sạn BLACKPINK đang nghỉ ngơi, dàn xe sang cũng đã vào vị trí sẵn sàng để hộ tống các thành viên đến SVĐ Mỹ Đình.



Dàn xe sang vào vị trí sẵn sàng hộ tống các thành viên BLACKPINK đến nơi biểu diễn

Không khí hiện tại ở khách sạn theo ghi nhận không có cảnh tượng fan tập trung đông đúc

Giống như hôm qua, an ninh tại địa điểm nghỉ ngơi của BLACKPINK vẫn được thắt chặt

Đúng với đẳng cấp của một tour diễn quốc tế, 4 cô gái vàng BLACKPINK đã không phụ sự kỳ vọng của các BLINK Việt Nam, BLACKPINK đã mang đến bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn bằng loạt siêu hit. Trên sân khấu, Lisa, Rosé, Jennie, Jisoo cống hiến những màn trình diễn đẳng cấp, cùng với đó là vũ đạo cực cháy khiến khán giả có mặt không thể đứng yên.

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp của BLACKPINK trên sân khấu Born Pink Hà Nội

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới thứ 2 của BLACKPINK, được khởi chạy từ tối 15/10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc) với 64 điểm đến trên toàn thế giới. Born Pink đã xô đổ hàng loạt kỷ lục, trở thành tour diễn thành công nhất mọi thời đại của 1 nhóm nữ. Theo thông số từ đơn vị chuyên thống kê doanh thu tour diễn Touring Data, tour diễn đã mang về doanh thu 78,5 triệu USD với 366.248 vé bán ra chỉ tính với 26 show đầu tiên.

Mặc dù chỉ mới tính doanh thu của 26 đêm diễn nhưng Born Pink chính thức đưa BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại. Thành tích trước đó thuộc về Spice World Tour năm 2019 của Spice Girls (78,2 triệu USD). Đây cũng chính là tour diễn của nhóm nữ đầu tiên cán mốc hơn 100 triệu USD doanh thu chỉ sau 33 đêm diễn, ghi dấu ấn mới trong sự nghiệp của nhóm.

Trước Việt Nam, BLACKPINK đã mang Born Pink World Tour đến hàng loạt thành phố lớn trên thế giới như Seoul, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Paris, New York... đi đến đâu là đạt thành tích sold-out đến đấy. 2 đêm diễn của BLACKPINK tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam, thu hút đến 67.000 lượt khán giả.