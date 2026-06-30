Nóng: GS25 thông báo tạm ngừng hoạt động 1 cửa hàng, chuyện gì đây?

Thông báo tạm đóng cửa một chi nhánh của GS25 được đưa ra không lâu sau khi bài đăng phản ánh điều kiện vệ sinh tại một cửa hàng của chuỗi này gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

GS25 Việt Nam vừa phát đi thông báo tạm ngừng hoạt động cửa hàng GS25 chi nhánh Duy Tân (địa chỉ số 4-6 ngõ 36 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) kể từ ngày 29/6/2026. Theo doanh nghiệp, việc tạm dừng hoạt động nhằm tiến hành kiểm tra và rà soát toàn bộ cơ sở vật chất cũng như quy trình vận hành trước khi mở cửa trở lại.

Trong thông báo, GS25 cho biết: "Việc duy trì các tiêu chuẩn vận hành, chất lượng dịch vụ và mang đến sự an tâm cho khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của GS25" .

Thông báo được GS25 đăng tải trên fanpage chính thức của doanh nghiệp

Đồng thời, doanh nghiệp cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì những bất tiện phát sinh trong thời gian cửa hàng tạm ngừng hoạt động và khẳng định sẽ mở cửa trở lại khi đã sẵn sàng phục vụ.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận khi diễn ra ngay sau khi một bài đăng trên mạng xã hội phản ánh trải nghiệm không mong muốn tại một cửa hàng GS25 ở khu vực Dịch Vọng.

Theo nội dung được chia sẻ, người đăng bài cho biết đã ghé cửa hàng vào khoảng 3 giờ sáng để mua đồ ăn. Trong lúc ngồi tại khu vực ăn uống, người này bất ngờ phát hiện một con chuột chạy trong khu vực được cho là nơi khách hàng sử dụng thực phẩm và có liên quan đến hoạt động chế biến. Hình ảnh kèm theo bài viết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn bình luận và chia sẻ.

Người đăng bài viết: "3 giờ sáng vào GS25 ở phố Dịch Vọng Hậu để ăn chút đồ thì gặp cảnh này. Tôi chỉ gọi một chai nước rồi rời đi và có lẽ đây sẽ là lần cuối ghé cửa hàng quen thuộc này. Ăn ở đây nhiều năm rồi nhưng lần đầu chứng kiến tình huống như vậy".

Bài đăng gây xôn xao MXH (Ảnh: Threads)

Sự việc đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ lo ngại về điều kiện vệ sinh tại cửa hàng, trong khi một số ý kiến cho rằng cần chờ thông tin chính thức từ phía doanh nghiệp cũng như kết quả kiểm tra trước khi đưa ra kết luận về nguyên nhân hay mức độ ảnh hưởng.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, trên website chính thức của GS25 Việt Nam chưa xuất hiện thông báo hay phản hồi trực tiếp liên quan đến bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung mới nhất được công bố là thông báo tạm ngừng hoạt động cửa hàng GS25 chi nhánh Duy Tân để phục vụ công tác kiểm tra và rà soát.

Hiện cũng chưa có thông tin xác nhận liệu cửa hàng được phản ánh trong bài đăng trên mạng xã hội có phải chính là cửa hàng Duy Tân được thông báo tạm dừng hoạt động hay không. GS25 chưa đưa ra bình luận về mối liên hệ giữa hai sự việc.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm và vệ sinh tại các cửa hàng bán lẻ, những phản ánh liên quan đến điều kiện vận hành luôn nhận được sự chú ý lớn từ dư luận.

Việc doanh nghiệp chủ động tạm dừng hoạt động để kiểm tra, nếu được thực hiện một cách nghiêm túc và minh bạch, được xem là bước đi cần thiết nhằm rà soát quy trình, khắc phục các tồn tại (nếu có) và củng cố niềm tin của khách hàng.

Hiện GS25 chưa công bố thời điểm cụ thể cửa hàng Duy Tân sẽ hoạt động trở lại. Diễn biến vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người tiêu dùng và cộng đồng mạng.