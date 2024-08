Sáng 9/8, Công an quận 1 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc 5 người thương vong do nhánh cây rơi trúng.

Công viên Tao Đàn nơi xảy ra sự việc

Theo đó, khoảng 7h cùng ngày, một nhánh cây cổ thụ trong khuôn viên công viên Tao Đàn trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1) bất ngờ rơi xuống đất đè trúng nhóm người lớn tuổi đang đi bộ tập thể dục.

Nhánh cây gãy đổ khiến 2 người tử vong

Phát hiện vụ việc, người dân gần đó hô hoán gọi cấp cứu và lực lượng chức năng. Nhận tin báo cảnh sát đến hiện trường phong tỏa, khám nghiệm.

Tại hiện trường, 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.