Nối nhịp bóng đá, triệu trái tim cùng chung một nhịp đập

Với người Việt, bóng đá chưa bao giờ chỉ là một trò chơi bật lên rồi tắt đi trên màn hình tivi. Không riêng những đô thị náo nhiệt với khán đài rực rỡ ánh đèn, tình yêu bóng đá còn thắp sáng nhiều bản làng xa xôi và trở thành chất xúc tác kéo mọi người lại gần nhau.

Người lớn và trẻ nhỏ, người dân địa phương và du khách nước ngoài, cùng ngồi bên nhau để cổ vũ cho đội bóng yêu thích, hướng về World Cup trong cùng một nhịp cảm xúc.

Từ lạ thành quen nhờ bóng đá

Hiếm có môn thể thao nào có sức mạnh gắn kết hàng triệu người như bóng đá. Chỉ cần cùng một màu áo, cùng hướng về một đội bóng, cùng chia nhau lon nước, mọi khoảng cách giữa những người chưa từng quen biết dường như không tồn tại.

Chỉ cần chung một tình yêu và đam mê, mọi khoảng cách đều được xóa nhòa.

Anh Đặng Nam Khánh, thành viên hội CĐV Hà Nội FC, đồng thời là CĐV của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026, tin rằng người hâm mộ không đơn thuần theo dõi trận đấu, mà còn tạo nên bầu không khí bóng đá, tiếp lửa cho các cầu thủ dưới.

Ngọn lửa đó được thắp lên từ những cái đập tay trước giờ bóng lăn, sự tiếc nuối khi cơ hội trôi qua, cho đến cảm xúc vỡ òa lúc trái bóng tung lưới. Có lẽ vì vậy mà với nhiều người, xem bóng đá sẽ vui hơn, trọn vẹn hơn khi được hòa mình vào một tập thể có chung niềm đam mê.

Người dân và du khách ở thôn Nậm Hồng cùng nhau dõi theo các trận bóng tại World Cup. Nguồn ảnh: phóng sự VTV.

Cách Hà Nội hàng trăm cây số, bóng đá cũng tạo nên những gắn kết tự nhiên tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây, người dân địa phương và những du khách nước ngoài đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi quây quần bên nhau để theo dõi các trận cầu tại World Cup.

"Mọi người ngồi với nhau, thân thiết giống như một gia đình vậy", chị Triệu Mùi Sai nói về những buổi xem bóng đá rộn ràng tiếng cười tại Nậm Hồng với du khách.

Từ phố thị sôi động đến bản làng xa xôi, bất chấp những khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp, màu da hay quốc tịch, trái bóng tròn mở ra một điểm hẹn chung của cảm xúc, nơi một ánh mắt, một nụ cười hay một tiếng reo vang cũng đủ khiến những người xa lạ trở nên thân quen.

Đam mê trao truyền qua nhiều thế hệ

Nếu World Cup mang đến những màn trình diễn đẳng cấp thế giới thì các giải đấu trong nước và đội tuyển trẻ lại gieo vào người hâm mộ niềm tin về tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

Trong hành trình ấy, đội tuyển U17 Việt Nam đại diện cho khát vọng của một thế hệ trẻ hừng hực quyết tâm nâng tầm vị thế bóng đá nước nhà trên bản đồ khu vực và thế giới. Hơn cả mục tiêu chiến thắng, đằng sau mỗi bước chạy trên sân còn là sự kỳ vọng của gia đình, cộng đồng và hàng triệu người hâm mộ.

Ông Dương Văn Phổ (thôn Liên Hà 2, xã Thư Lâm, Hà Nội) không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến các cầu thủ trẻ: "Nếu U17 có thể tiến sâu hơn, chạm đến World Cup thì các ông, các bà ở nhà sẵn sàng đi ủng hộ các cháu."

Tình yêu bóng đá cứ thế được truyền qua các thế hệ. Đó là hình ảnh ông bà, cha mẹ dõi theo từng bước chạy của con cháu, là chiếc áo đấu chứa đựng tình yêu với trái bóng mà người cha truyền lại cho con, hay là lúc cả gia đình cùng nhau ngồi trước màn hình và thưởng thức 90 phút bóng lăn đầy kịch tính.

Bóng đá là nơi hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập.

Để tình yêu bóng đá được tiếp nối mỗi ngày

Từ những ngọn lửa đam mê được ghi lại trong phóng sự của VTV, Coca-Cola tiếp tục đồng hành cùng người hâm mộ bằng chuỗi trải nghiệm xuyên suốt mùa giải.

Những lon Coca-Cola phiên bản giới hạn trong Bộ sưu tập FIFA COCA-COLA World Cup 2026™ mang màu sắc của các đội bóng được yêu thích, những màn dự đoán tỷ số sôi nổi trước giờ G, loạt ảnh ăn mừng phủ kín mạng xã hội hay sự kiện "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc" hướng về trận chung kết nghẹt thở, chính là những "cái cớ" để người hâm mộ gặp gỡ, cùng cổ vũ và chia sẻ từng cung bậc trên sân cỏ.

Bầu không khí cuồng nhiệt lan tỏa khắp sự kiện "24h Trọn Vẹn Cảm Xúc" cùng Coca-Cola.

Trong mỗi cuộc hội ngộ, lon Coca-Cola mát lạnh hiện diện như một phần quen thuộc của những khoảnh khắc khó quên: cái chạm lon thay lời tiếp sức trước giờ bóng lăn, giây phút cùng bật dậy khi bàn thắng xuất hiện và cả những phút lặng im sau tiếng còi mãn cuộc.

Qua chuỗi hoạt động trong mùa World Cup, Coca-Cola góp phần đưa bầu không khí bóng đá đến gần hơn trong đời sống thường nhật, để tinh thần bóng đá luôn sống mãi và rực cháy trong cộng đồng. Bởi dù mỗi khoảnh khắc có thể chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng cảm xúc được sẻ chia sẽ còn ở lại và trở thành những ký ức đẹp nuôi dưỡng tình yêu bóng đá qua từng nhiều thế hệ.