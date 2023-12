Nối dài yêu thương, chuyến xe Home Love tiếp tục lăn bánh “Mang Tết Ấm về Bạc Liêu”

Trong không khí tất bật rộn rã của những ngày cuối năm, chuyến xe Home Love cũng hào hứng khởi hành, vận chuyển hàng trăm món quà hiện vật cùng tình yêu thương, sự sẻ chia và hy vọng đến với những em nhỏ, những mảnh đời còn thiếu may mắn tại Bạc Liêu.

Home Love 2024 - “Mang Tết Ấm về Bạc Liêu” của Home Credit là một chuyến đi đặc biệt, bởi nó không chỉ mang niềm vui, tiếp thêm động lực cho những em nhỏ, mà còn lan tỏa sự ấm áp đến đội ngũ tổ chức, tạo nên những ký ức khó quên trong lòng mỗi người dân nơi đây.

Ý nghĩa sâu xa của mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ nằm ở tấm lòng trao đi, mà còn là sự kết nối yêu thương, mở ra cánh cửa cho những sáng kiến mới trong cộng đồng. Mỗi người tham gia được truyền cảm hứng để tiếp tục hành động, tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày của mình và những người xung quanh, qua đó nâng cao sự quan tâm và tinh thần chung tay xây đắp xã hội bền vững, giúp mọi người “sống vui như mong đợi”.

Đó cũng là giá trị mà Home Credit theo đuổi suốt 3 năm qua khi tạo ra chương trình Home Love, gửi trao hàng nghìn hiện vật thiết thực, xây dựng cơ sở vật chất hay tổ chức những hoạt động ý nghĩa. Trên hành trình góp sức lực, gom yêu thương của mình, tại mỗi điểm dừng chân, Home Love đều mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho các em nhỏ và cho cả chính những tình nguyện viên.

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng, tại chiến dịch Tết Ấm “App”, Home Credit đã mang “chuyến xe của tình yêu thương” xuôi về miền Tây.

Là một thành viên tích cực của Home Love trong các năm qua, Gia Huy (phòng Phân tích dữ liệu, Home Credit) cho biết chuyến đi về Bạc Liêu lần này đặc biệt hơn cả khi anh được tham gia làm tình nguyện viên ngay trên chính quê hương của mình. “Các thành viên ban tổ chức gần như thức trắng đêm trước khi đi để sửa soạn tươm tất những món quà trao tặng, kiểm tra kỹ càng từng đầu việc, đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ nhất. Ngủ ít nhưng chúng tôi không thấy mệt, trái lại rất hào hứng và mong chờ”, Gia Huy chia sẻ.



Không phụ lòng mong đợi, tâm huyết của đội ngũ Home Love được đền đáp khi người dân Bạc Liêu đón chuyến xe với nụ cười rạng rỡ. Tại trường Tiểu học Hoàng Quân, huyện Vĩnh Lợi - địa điểm chính diễn ra chuỗi hoạt động, thầy cô và hơn 400 học sinh vui mừng với phần mái che sân trường đã được xây mới, cơ sở vật chất được nâng cấp và cải tạo khang trang. Đặc biệt, cảm xúc các em như vỡ òa khi nhận được món quà thiết thực là các phần dụng cụ học tập gồm tập vở, túi đựng bút, bánh kẹo,…

Không dừng lại ở đó, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Quân còn có cơ hội tham gia chuỗi hoạt động dân gian trong hội chợ Tết 3 miền do Home Love mang đến. Với nhiều trò chơi truyền thống được tái hiện chân thực và sôi động như nặn tò he, làm hoa giấy Thanh Tiên, xếp lá dừa, đi cầu khỉ, ném còn… các em nhỏ tại địa phương có cơ hội hiểu hơn về truyền thống dân tộc dọc chiều dài đất nước.

Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hân hoan của các em nhỏ khi nhận quà, những tiếng cười giòn tan trong các trò chơi, sự phối hợp ăn ý trong từng hoạt động - tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và sống động, nơi mà tình yêu thương và sự quan tâm được thể hiện một cách rõ nét.



Hành trình “Mang Tết Ấm về Bạc Liêu” của Home Credit không chỉ đem đến một mùa Tết vẹn tròn sự ấm áp, sẻ chia, mà còn cho thấy sứ mệnh “tài chính có trách nhiệm, xây đắp xã hội bền vững, giúp mọi người làm chủ cuộc sống và sống vui như mong đợi” của công ty tài chính tiêu dùng đến từ châu Âu này với người dân miền Tây.

Trước chương trình ý nghĩa do Home Credit tổ chức, thầy Võ Thanh Vũ - hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Quân - bày tỏ sự cảm kích: “Nhà trường hy vọng chương trình hôm nay sẽ là nguồn động viên tinh thần các em học sinh trường tiểu học Hoàng Quân. Chúc các em sẽ luôn cố gắng và đạt thành tích cao trong học tập”.

Còn với các bậc phụ huynh và người dân địa phương, sự giúp đỡ thiết thực từ chuyến xe trong những ngày cuối năm càng trở nên ý nghĩa. “Bé nhà tôi vẫn ước ao có đồ dùng học tập mới, không phải dùng lại đồ của anh chị. Nhưng năm mới sắp đến, nhà còn nhiều việc cần chi tiêu nên vẫn chưa thực hiện được mong muốn của con. Nhìn con hạnh phúc khi nhận quà, tôi thấy thương con hơn, cũng biết ơn sự san sẻ kịp thời từ Home Credit”, một phụ huynh có con học tại Tiểu học Hoàng Quân bộc bạch.

Hiện hữu trong nụ cười hồn nhiên của hàng trăm học sinh và ánh mắt chăm chú của người dân xã Hưng Thành là niềm vui, sự hạnh phúc đi kèm với lòng biết ơn. Đây là lần đầu tiên các em nhỏ tại đây được trải nghiệm hoạt động ném còn, làm hoa giấy vốn chỉ thấy qua màn hình tivi, cũng là lần đầu các em được nặn và sở hữu tò he mà không phải lo lắng “không có tiền mua”.

Chia sẻ về hành trình đưa Home Love về với Bạc Liêu, bà Vũ Trà My - Trưởng phòng Phát triển Bền vững, Home Credit - cho biết: “Các thành viên trong chuyến xe Home Love đã có khoảng thời gian ý nghĩa với học sinh tại trường Tiểu học Hoàng Quân. Những nụ cười rạng rỡ, niềm vui của học sinh chính là nguồn động lực lớn lao để các thành viên Home Love nhận ra được công việc ý nghĩa mình đang làm, để các em có một cái Tết trọn vẹn đủ đầy và một năm mới hạnh phúc”.

Trước khi chuyến xe Home Love lăn bánh, Home Credit đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ gói vốn vay 0% lãi suất trị giá 150 triệu đồng cho 2 tổ hợp tác đan lục bình và đan năng tượng trong chương trình Home for Life. Doanh nghiệp cũng tổ chức lớp tập huấn về khởi nghiệp và kỹ năng quản lý tài chính, quản lý chi tiêu gia đình nhằm giúp phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn đáng tin cậy, có thêm kỹ năng và kiến thức để quản lý nguồn vốn một cách hiệu quả, từ đó phát triển sinh kế, làm chủ cuộc sống. Đồng thời, Home Credit cũng đã trao những phần học bổng có giá trị cho 84 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Với những đóng góp thiết thực nhằm hỗ trợ những đối tượng yếu thế trong xã hội, vừa qua Home Credit Việt Nam được vinh danh Top 40 doanh nghiệp vì cộng đồng 2023 do The Saigon Times tổ chức, đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Home Credit được The Saigon Times trao tặng danh hiệu này.

Chuyến đi Home Love - “Mang Tết Ấm về Bạc Liêu” khép lại, nhưng hành trình của Home Credit vẫn tiếp tục.

Mỗi bước chân trở về không chỉ mang theo kỷ niệm, mà còn hứa hẹn về những dự án tương lai, những chuyến đi mới, nơi mà tình thương, sự quan tâm, tinh thần chung tay xây đắp xã hội bền vững sẽ được lan tỏa rộng khắp. Home Love là hành trình mà mỗi hành động, dù nhỏ nhất, cũng có thể làm thay đổi cuộc sống của người khác một cách tích cực và ý nghĩa. Đó cũng là cam kết của Home Credit trong việc đóng góp tích cực vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, giúp người dân “sống vui như mong đợi”.