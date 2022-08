Nơi các game thủ tạo ấn tượng với “crush” và bạn bè

Timezone với hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động trong mảng vui chơi giải trí tại nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, New Zealand, Ấn Độ, Malaysia, Australia... Timezone Vietnam được đầu tư khủng với cơ sở vật chất trị giá lên đến hàng triệu USD, sau 4 năm phát triển đã được nhiều khách hàng ủng hộ và lựa chọn là địa điểm vui chơi không thể thiếu.

Sàn bowling hiện đại chuẩn quốc tế tại Timezone

Tháng 8 này, Timezone mang đến ưu đãi cực xịn xò với gói combo game lần đầu ra mắt với tên gọi Augombo. Cụ thể hơn, khi mua combo lượt chơi game bowling (minibowling và social bowling) hoặc nhóm game thuộc chương trình Musicgo (Maimai, Pump it up và Dance cube), khách hàng sẽ được ưu đãi đến 50% giá so với mua riêng lẻ. Mang đến cơ hội trải nghiệm thả ga những tựa game "hot hit" mà vẫn tiết kiệm.

Không gian hiện đại bên trong chuỗi trung tâm vui chơi hiện đại hàng đầu Việt Nam

Bên cạnh đó, mỗi trung tâm Timezone đều được trang bị từ 70 - 100 máy trò chơi công nghệ hiện đại chuẩn quốc tế giúp khách hàng thỏa thích khám phá và lựa chọn. Từ nay khách Việt không cần phải vi vu xa xôi đến các quốc gia phát triển chỉ để trải nghiệm những trung tâm giải trí hiện đại.

Điểm nổi bật tại Timezone là quầy đổi thưởng Prizes shop được đầu tư đa dạng để mọi khách hàng đến Timezone đều có quà mang về. Từ những phần quà nhỏ như bánh kẹo, dụng cụ học tập cho đến quà hi-end như laptop, máy tính bảng, điện thoại…

Tại Timezone, các trò chơi cũng được phân chia theo độ tuổi và đặc điểm của máy game. Bao gồm những trò chơi được thiết kế dành riêng cho trẻ nhỏ, trò chơi ứng dụng công nghệ hiện đại để chiều lòng thế hệ Gen Z và cả phụ huynh của những gia đình trẻ. Tự hào là thành viên của biệt đội Fun Squad, mỗi nhân viên tại Timezone đều nỗ lực mang lại trải nghiệm vui chơi giải trí thân thiện, trọn vẹn nhất cho mỗi khách hàng.

Nhận game miễn phí khi tải ứng dụng Timezone Fun App (tải app ngay) Vui hè thả ga cùng Timezone ngay hôm nay!



Hệ thống chi nhánh của Timezone tại Việt Nam Tại TP.HCM: - Trung tâm 1: Tầng 3 (Cổng K), AEON Mall Tân Phú Celadon, số 30 Bờ bao Tân Thắng, quận Tân Phú - Trung tâm 2: Tầng 4, Estella Place, số 88 Song Hành, thành phố Thủ Đức - Trung tâm 3: Tầng 2, Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, quận Tân Bình - Trung tâm 4: Tầng 2, E-mart, số 366 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò Vấp Tại Hà Nội: - Trung tâm 1: Tầng 3, Vincom Metropolis, số 29 Liễu Giai, quận Ba Đình - Trung tâm 2: Tầng 3, AEON Mall Hà Đông, tTổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Dương Nội, quận Hà Đông. Tại Hải Phòng: Tầng 3, AEON Mall Hải Phòng Lê Chân, số 10 Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Tại Bình Dương: Tầng 1, AEON Mall Bình Dương Canary, số 1 Đại lộ Bình Dương, Thuận An. Tại Vinh: Tầng 5, CityHub, sSố 1 Lê Hồng Phong, Thành phố TP Vinh, Nghệ An. Website: https://www.timezonegames.com/vi-vn

https://kenh14.vn/noi-cac-game-thu-tao-an-tuong-voi-crush-va-ban-be-2022080112495176.chn