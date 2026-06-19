Nổ súng náo loạn quảng trường Thời Đại ở Mỹ

Du khách và người dân địa phương hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn sau khi nhiều tiếng súng vang lên tại quảng trường Thời Đại biểu tượng của New York - Mỹ.

Đài CBC News dẫn thông tin Sở cảnh sát New York (NYPD) cho biết nhiều tiếng súng vang lên tại Times Square (Quảng trường Thời Đại) lúc gần 16 giờ chiều 18-6 (giờ địa phương).

Vụ nổ súng xảy ra ngay tại một trong những điểm du lịch đông đúc nhất thế giới ở trung tâm Manhattan khiến du khách và người dân địa phương hoảng loạn tìm nơi trú ẩn.

Đã có những tiếng súng vang lên ở Quảng trường Thời đại tại New York - Mỹ chiều 18-6 (giờ địa phương). CBS News New York

Các đoạn video từ hiện trường cho thấy khung cảnh náo nhiệt thường thấy tại khu quảng trường nhanh chóng chuyển thành hỗn loạn.

Hình ảnh từ camera trực tuyến EarthCam dường như ghi lại cảnh 2 người chạy ra đường, rút vũ khí và nổ súng trước khi rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát có mặt gần đó lập tức truy đuổi và bắt giữ một nghi phạm. NYPD cho biết nghi phạm bị bắt mới 17 tuổi, song chưa công bố danh tính cũng như động cơ. Lực lượng chức năng cũng thu giữ một khẩu súng có liên quan.

Nhà chức trách cũng đang điều tra xem liệu đây là vụ tấn công bừa bãi hay có mục tiêu cụ thể.

Thông tin về thương vong hiện chưa thống nhất. Sở cứu hỏa New York cho biết một người được đưa đến bệnh viện sau vụ việc, nhưng chưa công bố tình trạng cụ thể.

Trong khi đó, Đài CBS New dẫn thông tin từ cảnh sát nói không có ai bị thương.

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi đám đông đổ về Manhattan để tham dự lễ diễu hành mừng chức vô địch của đội bóng rổ New York Knicks.

Sự kiện này diễn ra ở khu vực khác của thành phố, với khoảng 10.000 cảnh sát được triển khai bảo đảm an ninh.

Giới chức khẳng định vụ nổ súng tại Quảng trường Thời Đại không liên quan đến lễ diễu hành của New York Knicks.

Sự cố cũng diễn ra trong bối cảnh New York đang đón lượng lớn người hâm mộ bóng đá đến với World Cup 2026. Khu vực New York/New Jersey dự kiến còn đông hơn khi sân MetLife tổ chức trận chung kết giải đấu vào ngày 19-7.

Quảng trường Thời đại vốn là biểu tượng du lịch của New York, nơi tập trung dày đặc bảng quảng cáo, nhà hát, khách sạn, cửa hàng và dòng người qua lại gần như suốt ngày đêm.

Khung cảnh hoảng loạn khi nhiều tiếng súng vang lên tại Quảng trường Thời Đại ở New York - Mỹ chiều 18-6 (giờ địa phương). Nguồn: MXH



