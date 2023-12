Nở rộ cách làm giàu mới trên TikTok: Livestream bán một mặt hàng cũ nhưng cực kỳ đắt khách

Kế hoạch làm giàu từ bán lại hàng hoá xa xỉ trên TikTok

Khi mở ứng dụng TikTok, một người dùng đã tình cờ xem được chương trình livestream đang bán một chiếc túi Gucci cũ. Buổi sóng phát trực tiếp này do Grace Masingale (23 tuổi) chủ trì. Livestream được quay trong một studio rộng lớn, có ánh sáng chuyên nghiệp của thương hiệu có tên What Goes Around Comes Around (hay WGACA) - công ty chuyên bán đồ xa xỉ đã qua sử dụng có trụ sở tại New York.

Đứng trước ống kính, Grace Masingale cho người theo dõi xem một chiếc túi bằng da và vải canvas Gucci đã qua sử dụng, trị giá 1.850 USD (~44,8 triệu đồng). Cô chỉ ra lớp lót màu đỏ độc đáo, túi có khóa kéo và một vết xước. Grace Masingale còn đeo chiếc túi lên người sau khi một tài khoản yêu cầu cô đeo chéo túi. Sau đó, cô bắt đầu chào hàng sản phẩm với phiếu giảm giá 50 USD dành cho người mua hàng trên TikTok Shop với tổng giá trị lớn hơn 500 USD (~4,4 triệu đồng).

Hậu trường một buổi livestream bán lại hàng hoá xa xỉ của WGACA

Khách hàng có thể quét mã QR trên thẻ của WGACA để xem chứng chỉ xác thực kỹ thuật số

WGACA đã hoàn thành việc xây dựng studio của mình vào đầu năm nay và bắt đầu bán hàng trên TikTok vài tuần trước. Họ đang đặt cược vào 2 xu hướng kinh doanh lớn trong ngành thương mại điện tử. Thứ nhất là mua sắm trong livestream trên các nền tảng mạng xã hội, đã trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen của người tiêu dùng châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Hiện nay, hàng loạt công ty khởi nghiệp cũng như các ông lớn công nghệ đang cố gắng mang thói quen này đến Bắc Mỹ.



Thứ hai là nhóm khách hàng mục tiêu Gen Z - những người dành nhiều thời gian trên TikTok, đang có nhu cầu mạnh đối với những hàng hoá xa xỉ đã qua sử dụng, để thúc đẩy hoạt động mua sắm bền vững và tiết kiệm hơn.

Chia sẻ với Business Insider, Emily Erkel (đồng sáng lập và giám đốc marketing của LePrix) nhận định: "Mua hàng xa xỉ đang dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, đặc biệt đồ đã qua sử dụng - đó là một phần trong tiêu dùng của Gen Z".

Được biết, không riêng TikTok mà các nền tảng khác cũng đang có nhiều hoạt động đầu tư vào mảng đồ hiệu đã qua sử dụng, như túi xách, giày thể thao và các đồ sưu tầm khác.

Những món đồ đắt tiền cũ được cho là đặc biệt phù hợp với các buổi livestream. Những người mua tiềm năng thường muốn xem thực tế bên trong một chiếc túi xách, xem dây kéo trơn tru như thế nào, giấy chứng nhận tính xác thực của nó và các chi tiết cận cảnh khác để biết liệu một chút hao mòn đó có còn xứng đáng để chi hơn 1.000 USD (~24,2 triệu đồng) hay không. Với họ, một bức ảnh để ngắm thôi sẽ không đủ.

Ngày càng nhiều người trẻ thích đầu tư tiền vào hàng hoá xa xỉ đã qua sử dụng

Janice Gooding, Giám đốc Digital marketing của WGACA cho biết: "Một phần rất quan trọng trong thông điệp của chúng tôi trong mỗi buổi phát trực tiếp là tập trung vào tính xác thực. Mọi người không chỉ muốn mua một chiếc túi Chanel, chi hàng nghìn đô la cho nó mà còn cho thấy mình đang thực hiện một khoản đầu tư thực sự".



Studio của các buổi livestream trông như thế nào?

WGACA có một đội chuyên xác minh từng mặt hàng mà họ bán. Công ty đã xây dựng phòng livestream của mình ngay bên dưới một trong hai cửa hàng ở khu SoHo, New York. Công ty vốn đã tồn tại được 30 năm, bán những món đồ xa xỉ đã qua sử dụng cho nhiều khách hàng nổi tiếng như Sarah Jessica Parker, Kendall và Kylie Jenner.

Không rõ tiềm năng của ngành mua sắm trên livestream sẽ lớn đến mức nào đối với những đơn vị như WGACA. Tuy nhiên, công ty cho biết việc phát trực tiếp đã giúp họ kết nối với khách hàng theo những cách mới.

Đối với WGACA, livestream trên TikTok có nghĩa họ thường xuyên trò chuyện với người tiêu dùng, điều này cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Ví dụ: Trong buổi phát trực tiếp hôm thứ 5 của Masingale, một người xem đã hỏi liệu cửa hàng có bán chiếc thắt lưng Chanel mà cô đang đeo hay không.

WGACA hiện phát trực tiếp ít nhất hai giờ mỗi lần. Mục tiêu là livestream 8 giờ một lần. Ý tưởng trong các buổi livestream là biến chúng thành "cửa hàng thực tế" - nơi mọi người có thể vào để được nhận tư vấn bán hàng mọi lúc mọi nơi như đang ở trong giờ hành chính.

Theo Business Insider, nhu cầu về các mặt hàng xa xỉ đã qua sử dụng đã thực sự tăng cao ở Trung Quốc trong vài năm gần đây, bao gồm cả ứng dụng Douyin của TikTok. Để cạnh tranh trên thị trường này, sản phẩm chính hãng cùng giá cả hợp lý là yếu tố quan trọng.

Quang cảnh từ phòng điều khiển studio của WGACA

Tại Mỹ, TikTok đang thúc đẩy doanh số bán hàng cho các công ty bán lại, đặc biệt trong ngành hàng xa xỉ.



Đơn cử như MyGemma (một thương hiệu bán nhiều hàng xa xỉ đã qua sử dụng như trang sức, đồng hồ, túi xách giày dép) đã đạt doanh thu 30 triệu USD (~726 ngàn tỷ đồng) vào năm ngoái. Và TikTok Shop là nơi mang lại cho họ nguồn thu lớn thứ hai, chỉ sau website bán hàng.

Andrew Brown (Giám đốc điều hành MyGemma) cho biết họ đã thực hiện 20 buổi phát sóng trực tiếp/tuần. Các buổi livestream kéo dài trung bình 60 - 90 phút và Andrew Brown trả 5-10% khoản hoa hồng cho content creator tính theo mỗi mặt hàng bán được. Ông cho biết tỷ lệ chuyển đổi trên nền tảng TikTok cao, nhưng từ chối chia sẻ chi tiết về doanh thu.

"TikTok đang làm mọi thứ có thể và tập trung vào việc nâng cao tính xác thực của nền tảng, chống lại hàng giả. Điều này có thể tạo khó khăn để doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận. Nhưng yếu tố tin cậy sẽ đến, đặc biệt là đối với những người quen với nền tảng này", Andrew Brown chia sẻ.