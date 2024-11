Nổ pin xe đạp điện làm cháy nhà tại Sydney, Australia

Vụ hỏa hoạn do nổ pin xe đạp điện xảy ra vào khoảng 3h sáng nay (theo giờ địa phương) tại một ngôi nhà ở Woronoga, phía nam thành phố Sydney của Australia.

Một phần ngôi nhà đã bị cháy do pin của xe đạp điện cháy nổ khi đang sạc. Ảnh: FRNSW.

Ba xe cứu hỏa và 12 lính cứu hỏa đã đến hiện trường và sau 90 phút đã dập tắt được đám cháy và ngăn đám cháy lan rộng sang phần còn lại của ngôi nhà và không lan sang nhà hàng xóm.

Năm người sống trong ngôi nhà lúc xảy ra cháy đã kịp chạy thoát ra bên ngoài. Ba người được đưa vào bệnh viện điều trị, trong đó một người bị bỏng nặng và 2 người bị ngộ độc khói.

Theo Cơ quan cứu hỏa bang New South Wales, kết quả điều tra ban đầu cho thấy pin của xe đạp điện để trong nhà bị lỗi trong lúc đang sạc điện và bốc cháy sau đó lan ra ngôi nhà.

Đây không phải là vụ cháy do pin duy nhất xảy ra tại thành phố Sydney trong năm nay. Theo Cơ quan cứu hỏa bang New South Wales, từ đầu năm đến nay, tại bang này đã xảy ra 81 vụ cháy do pin xe đạp điện, tức là trung bình khoảng 2 vụ cháy/tuần.

Trước thực tế này, Cơ quan cứu hỏa bang New South Wales tiếp tục kêu gọi người dân cẩn thận hơn khi sử dụng xe đạp điện. Cụ thể, Cơ quan cứu hỏa đề nghị người dân không nên sạc xe đạp điện ở trong nhà; các đồ sạc điện cần được để cách xa giường, ghế hay các vật liệu dễ cháy; mua các loại pin có uy tín, và không bao giờ dùng lẫn các loại pin và luôn lắp đặt các thiết bị báo cháy trong nhà để có thể có kịp thời phát hiện khi có hỏa hoạn.