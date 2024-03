Nô đùa trong giờ ra chơi, nam sinh bất ngờ rơi xuống cầu thang do lan can bị gãy

Sự việc xảy ra vào ngày 14/3, tại Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Trong đoạn clip ghi lại, 3 học sinh trường tiểu học Wusi đang chơi đùa với nhau trong giờ ra chơi thì bất ngờ cậu bé mặc áo đỏ bị bạn đẩy vào lan can.

Lúc này, lan can đột nhiên bị gãy khiến cậu bé ngã xuống cầu thang. Người bạn đẩy cậu bé cũng suýt bị ngã xuống. May mắn thay, cậu bé này đã nắm được lan can kịp thời và không bị rơi xuống phía dưới.

Chứng kiến sự việc, những người bạn cùng lớp không khỏi sợ hãi, vội chạy xuống dưới kiểm tra. Được biết, sau cú ngã, cậu bé mặc áo đỏ bị thương nặng ở đầu và hôn mê.

Ngày 19/3, một nhân viên trường tiểu học Wusi cho biết, hiện học sinh đang nằm viện, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Chính quyền đã can thiệp để xác định vấn đề chất lượng của lan can.