Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ kinh nghiệm du lịch Nhật Bản

Nữ diễn viên 9x đã chia sẻ về những trải nghiệm khi du lịch Nhật Bản cùng những lợi ích khi chọn Traveloka làm bạn đồng hành trong chuyến đi.



Mặc dù rất bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, nhưng chị vẫn "tranh thủ" đi du lịch một số quốc gia, trong đó có Nhật Bản, tại sao chị lựa chọn Nhật Bản?

Thật ra chuyến Nhật Bản vừa rồi, tôi đi với mục đích chính là khách mời cho "fanmeeting" của một người anh thân thiết. Tại đây, hai anh em tôi có gửi đến khán giả nhiều món quà tinh thần và các bạn khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Bên cạnh đó, hai anh em cũng dành thời gian để giao lưu và chơi trò chơi với mọi người. Và như thường lệ, với niềm đam mê du lịch, tôi cũng tranh thủ thời gian này để khám phá Nhật Bản và nền văn hóa ẩm thực tại đây. Dù đã từng đến Nhật Bản một vài lần, nhưng tôi luôn bất ngờ khi lên Traveloka tìm hiểu về các điểm du lịch mà tôi chưa bao giờ biết đến. Traveloka có rất nhiều đề xuất hấp dẫn, giúp cho những người ưa hoạt động như tôi thỏa sức khám phá.

Ninh Dương Lan Ngọc tranh thủ chuyến công tác để khám phá Nhật Bản.

Trải nghiệm du lịch nào ở Nhật Bản ấn tượng với chị?

Ngọc luôn quan tâm đến ẩm thực mỗi khi đi du lịch. Đặc biệt, chuyến du lịch Nhật Bản vừa rồi, Ngọc được thưởng thức món thịt bò Wagyu nổi tiếng. Phải dùng 2 chữ "xuất sắc" để miêu tả về sự ngon của món ăn này.

Ngọc khá bất ngờ khi hầu hết các quán ăn ở Nhật đều mở cửa sau 11 giờ sáng, nên nếu các bạn dậy sớm và muốn ăn sáng thì đều có thể lựa chọn quán ăn cho mình. Ngọc thấy cơm nắm là món ăn nhanh mà người Nhật khá ưa thích, và dùng kèm một hộp sữa là đầy đủ năng lượng cho một ngày mới.

Một trải nghiệm khá thú vị trong chuyến đi lần này đó chính là đi tàu điện. Do lịch trình của Ngọc chủ yếu rơi vào ngày cuối tuần nên Ngọc đã lựa chọn di chuyển bằng tàu điện để tránh kẹt xe, và cũng tránh một số tuyến đường bị chặn vào cuối tuần tại Tokyo. Chuyến đi vừa rồi vì chủ quan nên Ngọc đã mất khá nhiều thời gian trong trạm tàu điện chỉ để mua vé và tìm lối ra, nên mọi người cần tìm hiểu và đọc thật kỹ hướng dẫn các lối lên, xuống tàu phù hợp, cũng như hướng dẫn mua vé sao cho thuận tiện nhất.

Ngọc cũng có cơ hội ghé thăm chùa Sensoji - ngôi chùa cổ nhất tại Tokyo. Ở đây, khách tham gia có thể thuê Kimono để lễ chùa cũng như tham quan, chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng thật tiếc do Ngọc ghé thăm vào chủ nhật, và đây cũng là khoảng thời gian hè nên lượng khách rất đông, vì vậy Ngọc đã không thuê được Kimono.

Có một chia sẻ mà Ngọc muốn nhắn với mọi người là trước khi vào chùa nên rửa tay thật sạch để giữ cho bản thân cũng như mọi thứ sạch sẽ và linh thiêng hơn. Ngoài ra, khu vực bên trong chùa hạn chế quay phim, chụp ảnh nên mọi người lưu ý nhé!

Nữ diễn viên ghé thăm chùa Sensoji - ngôi chùa cổ nhất tại Tokyo.

Với vai trò đại sứ thương hiệu tại Việt Nam của Traveloka, qua các chuyến đi du lịch của mình, chị muốn truyền cảm hứng du lịch đến cộng đồng như thế nào?

Đối với Ngọc, du lịch là một hoạt động giúp Ngọc khám phá nhiều điều thú vị, gắn kết con người với con người, từ đó, mỗi chuyến đi giúp Ngọc tái tạo được năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng. Sau hơn một năm đồng hành cùng nền tảng du lịch Traveloka đi khắp đó đây, Ngọc đã định hình lại được khái niệm du lịch trong bối cảnh mới. Với Traveloka, Ngọc đã có được những trải nghiệm cá nhân hoá, liền mạch, giúp cho việc du lịch của Ngọc dễ dàng và thuận tiện hơn. Từ việc tìm kiếm thông tin điểm đến, đọc "review" đánh giá đến việc lựa chọn dịch vụ hay thanh toán, Ngọc đều tự thực hiện chỉ qua vài cú lướt màn hình trên Traveloka. Điều này khác hẳn so với trước đây, khi Ngọc phải đặt "tour", tuyến du lịch đã thiết kế sẵn trọn gói; nghe tư vấn, tham khảo từ nhân viên tư vấn trực tiếp của các công ty du lịch…

Du lịch là một hoạt động giúp nữ diễn viên 9x khám phá nhiều điều thú vị, gắn kết con người với con người.

Nhìn chung, với nền tảng du lịch trực tuyến như Traveloka, Ngọc có thể tự "đo ni đóng giày" cho kỳ nghỉ của mình, muốn gì cũng được, lên núi xuống biển, mạo hiểm hay nghỉ dưỡng, hay trải nghiệm văn hoá. Các nền tảng sẽ giúp Ngọc đánh thức được đam mê du lịch của mình và biến các giấc mơ du lịch thành hiện thực.



Ngay cả các chương trình khuyến mãi dành cho khách du lịch, Ngọc cũng chỉ cần theo dõi Traveloka là có được thông tin để "săn" các các ưu đãi, quà tặng. Có thể kế đến chương trình EPIC Sale của Traveloka đang diễn ra từ 30/07 đến 11/08, các tín đồ du lịch có thể tìm kiếm được nhiều ưu đãi hấp dẫn để đặt vé máy bay, phòng khách sạn hay các hoạt động vui chơi, giải trí. Nếu muốn vi vu Nhật Bản như Ngọc, thì trên Traveloka đang có các chương trình EPIC Sale cho các hoạt động như tham quan khu giải trí trong nhà chủ đề Harry Potter lớn nhất thế giới (Warner Bros.Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter), tham quan và ngắm cảnh Tokyo từ tháp truyền hình Tokyo Skytree Observation Deck, vui chơi tại công viên chủ đề Universal Studios Japan, tour ngắm núi Phú Sỹ (Mount Fuji Panoramic View and shopping)… các bạn có thể tham khảo để "xách ba lô" lên đường.

Theo Ngọc, đây là một chương trình rất ý nghĩa của Traveloka, thông qua các giải pháp du lịch với mức giá ưu đãi, chương trình sẽ lan tỏa niềm đam mê du lịch đến với mọi người tiêu dùng, đúng với tinh thần của nền tảng Traveloka là giúp cho việc du lịch trở nên dễ dàng và thuận tiện.

Đối với Ninh Dương Lan Ngọc, các nền tảng du lịch trực tuyến như Traveloka giúp nữ diễn viên có thể tự "đo ni đóng giày" cho kỳ nghỉ của mình.

Là thành viên của nhóm nhạc LUNAS, chị sẽ lan tỏa đam mê du lịch tới các "chị đẹp" trong nhóm như thế nào?

Ngoài sở thích chung về ca hát, vũ đạo, thì một điều rất thú vị là cả năm chị em LUNAS đều đam mê du lịch. Còn làm thế nào để thiết kế hành trình cũng như việc tối ưu hoá chuyến du lịch của mình, thì Ngọc sẽ "mách nước" cho các chị em về Traveloka và EPIC Sale, như cách mà Ngọc đã trải nghiệm cùng Traveloka hơn một năm qua.

Việc cả nhóm đi du lịch cùng nhau ở thời điểm hiện tại chắc hơi khó để sắp xếp, do lịch trình công việc của các thành viên đều khác nhau. Ngọc hi vọng trong tương lai, cả nhóm sẽ có một chuyến du lịch cùng nhau, cùng tận hưởng, cùng chụp thật nhiều hình ảnh đẹp gửi tặng các bạn SOL (fandom chính thức của LUNAS) đáng yêu.

Người hâm mộ rất quan tâm sự trở lại showbiz của chị, chị có thể hé lộ một chút kế hoạch của chị trong thời gian tới không?

Ngọc thường ít khi chia sẻ về kế hoạch cá nhân vì sợ "nói trước bước không qua"; nhưng Ngọc luôn đọc những bình luận của khán giả và biết họ đang mong chờ điều gì ở mình. Thôi thì mọi thứ cứ để hữu duyên, bản thân Ngọc không cưỡng cầu nhưng một khi duyên đến, Ngọc sẽ cố gắng làm thật tốt bằng khả năng của mình. Ngọc hi vọng những điều Ngọc thực hiện sẽ không làm những người luôn yêu thương, ủng hộ Ngọc cảm thấy thất vọng.