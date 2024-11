Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ bí quyết “săn deal” du lịch khủng với Traveloka Black Friday

Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch tăng cao trong mùa lễ hội với mức giảm giá lên đến 30%, ưu đãi Mua 1 Tặng 1 và nhiều mã giảm giá hàng ngày lên đến 300.000 đồng.

Đối với du khách Việt Nam, Traveloka còn mang đến một trải nghiệm đặc biệt với chương trình "Chốt đơn tích may mắn, trúng vé gặp diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc & ca sĩ Dương Domic". Khách hàng may mắn sẽ có cơ hội gặp gỡ và dùng bữa với 2 nghệ sĩ này, cũng như chụp ảnh riêng cùng nghệ sĩ thần tượng và nhận quà tặng do đích thân nghệ sĩ trao tặng. Để giành được trải nghiệm có một không hai này, người dùng chỉ cần sử dụng mã tham dự "TVLKLANNGOC" và "TVLKDUONGDOMIC" khi đặt dịch vụ, hoặc tham gia mini game dành cho tất cả thành viên Traveloka Priority (hạng Gold, Platinum và Diamond) trên ứng dụng Traveloka. Đặt dịch vụ càng nhiều với mã tham dự, cơ hội chiến thắng của du khách càng cao.

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - Người đồng hành cùng thương hiệu của Traveloka tại Việt Nam hào hứng chia sẻ về chương trình: "Du lịch không chỉ là việc đặt chân đến những miền đất mới mà còn là tạo ra những trải nghiệm có ý nghĩa. Chiến dịch Black Friday Sale của Traveloka giúp Ngọc tìm được những ưu đãi tốt nhất một cách dễ dàng. Với các công cụ như Price Alerts (Canh Giá) và các khuyến mãi Mua 1 Tặng 1, việc đặt dịch vụ du lịch trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn, để Ngọc có thể tập trung tận hưởng chuyến đi của mình. Ngọc rất vui khi chia sẻ những mẹo "săn" ưu đãi này để mọi người có thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ mơ ước của mình một cách dễ dàng".

Đối với những du khách đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ cuối năm, dưới đây là một số mẹo du lịch của nữ diễn viên 9x để tận hưởng những ưu đãi du lịch tốt nhất trên Traveloka.

Kích hoạt Price Alerts để nhận ưu đãi tốt nhất

Price Alerts là công cụ theo dõi sự thay đổi giá vé máy bay và khách sạn, giúp du khách không bỏ lỡ những ưu đãi tốt nhất và không cần phải "canh" giá thường xuyên. Để kích hoạt tiện ích này, du khách mở ứng dụng hoặc truy cập website Traveloka, vào mục "Price Alerts" trong hồ sơ của mình hoặc thanh công cụ, chọn điểm đến, ngày đi, và đặt mức ngân sách mong muốn.

Chọn các tính năng linh hoạt

Traveloka mang đến sự linh hoạt thông qua các tùy chọn như bộ lọc Hoàn tiền (Refundable), Miễn phí hủy phòng (Free Cancellation), phù hợp cho những du khách hay phải thay đổi kế hoạch, cho phép họ hủy vé hay huỷ phòng một cách dễ dàng. Các tính năng như đổi lịch trình, phương thức thanh toán và các tùy chọn khác giúp đảm bảo kế hoạch du lịch của du khách được an toàn, thoải mái và dễ dàng.

Chọn đúng thời điểm để săn ưu đãi

Du lịch không chỉ là lựa chọn điểm đến mà còn là lựa chọn thời điểm phù hợp. Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ bí quyết để "săn" ưu đãi lớn bằng cách đặt dịch vụ vào các khung giờ ưu đãi, cụ thể như sau:

Flash Sale nửa đêm (29/11): Đặt báo thức hoặc thức khuya để "săn" ưu đãi độc quyền từ 0h00 đến 3h00 – khung giờ hoàn hảo cho những "cú đêm" đam mê "săn" ưu đãi.

Flash Sale giờ vàng (25/11 - 1/12): 02 khung giờ từ 10h00 - 13h00 và 18h00 - 21h00 là thời điểm vàng để "săn" giảm giá, giúp du khách tiết kiệm hơn cho mỗi hành trình.

Gợi ý điểm đến từ nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc trong Black Friday của Traveloka

Đối với những du khách mong muốn tìm kiếm phong cảnh tuyệt đẹp, trải nghiệm văn hóa phong phú và các điểm tham quan đa dạng, Ninh Dương Lan Ngọc gợi ý Hải Phòng, Sapa và Đà Nẵng là những điểm đến trong nước không thể bỏ qua. Những địa điểm này sẽ mang đến cho du khách các bãi biển nguyên sơ, những thác nước ẩn mình hay những đền chùa cổ kính, tạo nên những hành trình khám phá khó quên ngay trên đất nước của mình.

Còn với những du khách muốn khám phá những điểm đến quốc tế, Singapore, Úc và Nhật Bản đứng đầu danh sách gợi ý của nữ diễn viên, do các điểm đến này rất thuận tiện, có nhiều điểm tham quan sống động và nhiều trải nghiệm độc đáo. Hãy tận dụng các ưu đãi giảm giá vé máy bay, khách sạn và vé vui chơi độc quyền Black Friday lên đến 30% trên Traveloka để khám phá những điểm đến tuyệt vời này.

Du khách đã sẵn sàng chuẩn bị hành trình du lịch như Ninh Dương Lan Ngọc? Khám phá ngay tất cả ưu đãi Black Friday trên ứng dụng Traveloka và lên kế hoạch kỳ nghỉ thú vị mà không lo về chi phí, cũng như cơ hội độc quyền để gặp mặt nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc.

