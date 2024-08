Ninh Bình chuẩn bị gì để đón đoàn khách 4.500 người của tỉ phú Ấn Độ?

Ngày 18-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng đón đoàn khách quốc tế của tỉ phú Ấn Độ đến tham quan di sản Tràng An với số lượng dự kiến gần 4.500 khách.



Quần thể danh thắng Tràng An - nơi đoàn khách của tỉ phú Ấn Độ sẽ tới tham quan từ ngày 28-8 tới ngày 5-9 tới đây

Theo ông Mạnh, đây là đoàn có số lượng khách lớn, dự kiến sẽ có khoảng gần 4.500 khách, chia thành 7 đợt tham quan liên tục từ sáng ngày 28-8 tới sáng ngày 5-9.

"Việc Đoàn lựa chọn Khu du lịch sinh thái Tràng An (Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình) là một trong những điểm đến tại Việt Nam là một cơ hội lớn để Ninh Bình quảng bá di sản thế giới, quảng bá điểm đến tới thị trường du khách Ấn Độ"- ông Mạnh đánh giá.

Cũng theo ông Mạnh, với kinh nghiệm đã từng đón tiếp những đoàn khách lớn, sau khi nhận được văn bản của Cục Du lịch và Công ty Vietravel, Sở Du lịch Ninh Bình đã phối hợp, trao đổi nhiệm vụ công việc với các sở, ngành có liên quan, làm việc với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất đón tiếp đoàn.

Theo đó, các phương án cụ thể đã được đưa ra như: Phân làn đường đi, sắp xếp bến, thuyền ưu tiên và nhân sự kiểm soát vé riêng cho đoàn khách tham quan, cử hướng dẫn viên tiếng Anh giới thiệu điểm tham quan du lịch cho du khách, chuẩn bị các băng-rôn chào mừng đoàn khách du lịch tại Khu du lịch sinh thái Tràng An…..

Khách du lịch tham quan di sản Tràng An. Ảnh: Tuấn Minh

Được biết, năm 2024, Ninh Bình lọt top 25 Trải nghiệm du lịch cuốn hút nhất thế giới (Top Experiences - World) là hạng mục được Tripadvisor công bố. Là tỉnh sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, di sản văn hóa và lịch sử phong phú, Ninh Bình nổi tiếng với du khách trong nước và quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách đến tỉnh này ước đạt hơn 6,2 triệu lượt, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt gần 84% kế hoạch năm. Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt gần 6.000 tỉ đồng, gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 72% so với kế hoạch năm.

Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành TP trực thuộc Trung ương với đặc trưng "Đô thị di sản thiên nhiên kỷ, Thành phố sáng tạo", lấy Di sản Tràng An làm trung tâm.